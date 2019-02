Cómo financiar un plan progresista

Nueva York— Quienquiera que obtenga la nominación demócrata, tendrá que basar gran parte de la contienda en propuestas destinadas a aumentar el gasto público. Ya sabemos lo que eso significa: el candidato tendrá que explicar de dónde obtendrá fondos para solventar esos planes. Muchos cuestionamientos serán de mala fe, presentados por personas que nunca hacen las mismas preguntas con respecto a los recortes fiscales. Con todo, sí hay algunas preguntas reales que deben hacerse sobre el aspecto fiscal de un plan progresista.

Pues bien, he pensado un poco al respecto y se me ocurrieron algunos temas, inspirados en parte en mi análisis de las propuestas de la senadora Elizabeth Warren, tanto en lo que se refiere a impuestos como en cuanto al gasto. Por cierto, no sé si Warren obtendrá la nominación o si debería obtenerla. Lo que sí sé es que es una figura intelectual importante y el impulso que le está dando a su partido para que sostenga un diálogo serio sobre las políticas públicas tendrá una gran influencia, independientemente de lo que ocurra con su trayectoria personal.

En particular, la propuesta más reciente de Warren en el tema de la atención infantil —y las descalificaciones instantáneas de los opositores de siempre— me ha hecho pensar que podría aplicar una tipología general para las propuestas del gasto y clasificarlas según sus fuentes de financiamiento. Más concretamente, permítanme sugerir que existen tres categorías generales de gasto en la ideología progresista: inversión, mejora de las prestaciones sociales y una reforma sustancial del sistema, las cuales deben estructurarse de manera distinta desde la perspectiva fiscal.

Así que comencemos por la inversión. Por lo regular el gasto público se destina a infraestructura o investigación, pero puede haber cierto espacio de maniobra al margen de la misma categoría que incluya gasto en rubros como desarrollo infantil. La característica que define a esta categoría es que se trata de gasto con el propósito de mejorar la productividad de la sociedad a futuro. ¿De dónde saldrán los fondos para pagar este tipo de inversión?

La respuesta es que no deberíamos buscarlos. Pensemos en todas las personas que dicen que el gobierno debe administrarse de la misma forma que un negocio. Aunque en realidad no debe ser así, estos dos tipos de instituciones sí tienen algo en común: si es posible obtener fondos a bajo costo y ponerlos a trabajar en proyectos de alto rendimiento, entonces obtener préstamos puede ser una buena idea. Pues resulta que los costos de los préstamos federales son muy bajos (de menos del uno por ciento ajustado por la inflación) y tenemos una enorme necesidad de inversión pública, que daría grandes rendimientos sociales. Por todo esto, sencillamente deberíamos invertir, sin buscar de dónde obtener fondos para financiar la inversión.

La mayoría de los puntos del Nuevo Acuerdo Verde parecen entrar en esta categoría. Puesto que es un programa de inversión pública, la exigencia de que sus partidarios demuestren de dónde saldrá el financiamiento dice más acerca de cuán ignorantes de las cuestiones económicas son los críticos que de la lógica del Nuevo Acuerdo Verde.

Mi segunda categoría es un poco más difícil de definir, pero abarca iniciativas que buscan ampliar algún programa público existente o aprovechar subsidios para crear incentivos de manera que se haga crecer algún tipo de actividad privada con fines sociales positivos. En cada caso, se requerirían cantidades significativas pero no enormes, como de una fracción del uno por ciento del PIB.

La Ley de Atención Médica Asequible entra en esta categoría. Amplió Medicaid mediante una combinación de normas y subsidios para lograr que el seguro privado estuviera disponible para las familias que quedan por encima de la nueva línea de Medicaid. La propuesta de atención infantil de Warren, que según se dice costará alrededor de 1/3 de punto porcentual del PIB, también se ajusta a esta categoría, al igual que la propuesta “Medicare para todos” que considera permitir que los ciudadanos compren el seguro del Gobierno, en vez de ofrecerlo sin cargo alguno.

Es más difícil justificar la obtención de préstamos para este tipo de iniciativas que para la inversión. Es cierto que, dado lo bajas que son las tasas de interés y la debilidad de la demanda, tiene cierta lógica incurrir en déficits persistentes, pero seguro hay suficientes necesidades de inversión para agotar esa asignación de renta. Así que se necesita alguna fuente para pagar esos proyectos. Sin embargo, las cantidades son muy pequeñas, así que los fondos necesarios podrían obtenerse mediante impuestos limitados (en particular, impuestos que solo afecten a los estadounidenses que perciben ingresos altos).

De hecho, así se obtuvo financiamiento para el programa Obamacare: el componente de los fondos provino casi por completo de impuestos a las rentas altas (con algunos rubros pequeños, como el impuesto a los salones de bronceado). De hecho, Warren ya propuso gravar impuestos adicionales a los ricos, sobre las fortunas superiores a los cincuenta millones de dólares, lo que permitiría recaudar alrededor de cuatro veces el costo de su propuesta de atención infantil.

Así que, en mi opinión, la mejora de prestaciones sociales podría pagarse con impuestos sobre los contribuyentes que reciben ingresos altos y sobre las fortunas enormes. No es necesario imponerlo a la clase media.

Por último, mi tercera categoría es una reforma sustancial al sistema, cuyo arquetipo sería remplazar el seguro de salud privado de contratación patronal por un programa público financiado con impuestos, la versión purista de Medicare para todos. Una ampliación enorme de la seguridad social podría entrar en esta categoría también, pero no las mejoras más reducidas.

Las propuestas de esta categoría literalmente alcanzan una magnitud superior a la de las mejoras a las prestaciones: el seguro de salud privado representa el seis por ciento del PIB. Así que, para poner en marcha tales propuestas, necesitaríamos más recursos, que tendríamos que recaudar mediante impuestos sobre nómina, por ejemplo, o un impuesto al valor agregado dirigido a la clase media, o una combinación de ambos.

Podríamos argumentar que la mayoría de las familias de clase media recibirán los beneficios a fin de cuentas, o que las prestaciones adicionales compensarán de sobra los impuestos más altos, y lo más probable es que sea cierto. Sin embargo, sería una batalla política mucho más difícil. No hay que ser un títere neoliberal para preguntarse si una reforma sustancial al sistema debería ser parte de la plataforma demócrata en este momento, aunque muchos progresistas aspiren a alcanzar esa meta.

Sin embargo, la idea principal que deseo transmitir en este momento es que cuando algunas personas desdeñan las propuestas progresistas por considerarlas tontas e inasequibles, en esencia revelan su propia ignorancia y juicio sesgado. La inversión puede financiarse con deuda y debería financiarse así; en cuanto a las mejoras a las prestaciones sociales, gran parte puede pagarse mediante impuestos al sector de mayores ingresos. Puede que a Howard Schultz no le guste en absoluto, pero ese es su problema.