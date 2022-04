Cómo Alemania se convirtió en el facilitador de Putin

Nueva York— La guerra de agresión de Vladimir Putin se basa en el dinero que Rusia obtiene vendiendo combustibles fósiles a Europa. Y aunque Ucrania, increíblemente, ha repelido el intento de Rusia de apoderarse de Kiev, Putin no será detenido definitivamente hasta que Europa termine con su dependencia energética.

Lo que significa que Alemania, cuyos líderes políticos y empresariales insisten en que no pueden prescindir del gas natural ruso, aunque muchos de sus propios economistas no están de acuerdo, se ha convertido en efecto en el principal facilitador de Putin. Esto es vergonzoso; también es increíblemente hipócrita dada la historia alemana reciente.

El trasfondo: Alemania ha sido advertida durante décadas sobre los riesgos de volverse dependiente del gas ruso. Pero sus líderes, centrados en los beneficios a corto plazo de la energía barata, ignoraron esas advertencias. En vísperas de la guerra de Ucrania, el 55 por ciento del gas alemán procedía de Rusia.

No hay duda de que cortar rápidamente o incluso reducir en gran medida este flujo de gas sería doloroso. Pero múltiples análisis económicos, del Instituto Bruegel con sede en Bruselas, la Agencia Internacional de Energía y ECONtribute, un grupo de expertos patrocinado por las Universidades de Bonn y Colonia, han encontrado que los efectos de reducir drásticamente las importaciones de gas de Rusia estarían lejos de ser catastróficos para Alemania.

Como dijo un miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, que desempeña un papel similar al del Consejo de Asesores Económicos de los Estados Unidos, un embargo sobre el gas ruso sería difícil pero “factible”.

El análisis de ECONtribute ofrece una variedad de estimaciones, pero su número del peor de los casos es que un embargo sobre el gas ruso reduciría temporalmente el producto interno bruto real de Alemania en un 2.1 por ciento. Voy a poner ese número en contexto en breve.

Ahora, los industriales alemanes se niegan a aceptar las estimaciones de los economistas, insistiendo en que un embargo de gas sería catastrófico. Pero dirían eso, ¿no? Los líderes industriales de todas partes siempre afirman que cualquier propuesta de restricción de sus actividades sería un desastre económico.

Por ejemplo, en 1990, los grupos de la industria de Estados Unidos emitieron terribles advertencias contra las políticas para reducir la lluvia ácida, insistiendo en que costarían cientos de miles de millones e incluso conducirían a “la destrucción potencial de la economía del Medio Oeste”. Nada de eso sucedió; de hecho, las nuevas reglas produjeron grandes beneficios para la salud pública a un costo económico modesto.

Lamentablemente, los líderes políticos de Alemania, incluido el canciller Olaf Scholz, se han puesto del lado de los alarmistas. Las revelaciones de las atrocidades rusas en Ucrania han llevado a reconocimientos a regañadientes de que se debe hacer algo, pero todavía no hay mucho sentido de urgencia.

Lo que me llama la atención —un paralelo que por alguna razón no he visto trazar a mucha gente— es el contraste entre la reticencia actual de Alemania a hacer sacrificios moderados, incluso frente a horribles crímenes de guerra, y los inmensos sacrificios que Alemania exigió de otros países durante la crisis de la deuda europea hace una década.

Como recordarán algunos lectores, a principios de la década pasada gran parte del sur de Europa enfrentó una crisis cuando los préstamos se agotaron, lo que hizo que las tasas de interés de la deuda pública se dispararan. Los funcionarios alemanes se apresuraron a culpar a estos países por su propia situación, insistiendo, con mucha moralización, en que estaban en problemas porque habían sido fiscalmente irresponsables y ahora tenían que pagar el precio.

Como resultado, este diagnóstico fue mayormente erróneo. Gran parte del aumento de los tipos de interés del sur de Europa reflejó el pánico del mercado más que los fundamentos; los costos de endeudamiento se desplomaron, incluso para Grecia, después de que el presidente del Banco Central Europeo dijera tres palabras, “lo que sea necesario”, sugiriendo que el banco, si fuera necesario, intervendría para comprar la deuda de las economías en problemas.

Sin embargo, Alemania tomó la delantera al exigir que las naciones deudoras impusieran medidas de austeridad extrema, especialmente recortes de gastos, sin importar cuán grandes sean los costos económicos. Y esos costos fueron inmensos: entre 2009 y 2013, la economía griega se contrajo un 21% mientras que la tasa de desempleo aumentó al 27 por ciento.

Pero si bien Alemania estaba dispuesta a imponer una catástrofe económica y social a los países que, según afirmó, habían sido irresponsables en su endeudamiento, no ha estado dispuesta a imponerse costos mucho menores a sí misma a pesar de la irresponsabilidad innegable de sus políticas energéticas pasadas.

No estoy seguro de cómo cuantificar esto, pero tengo la sensación de que Alemania recibió muchas más y más claras advertencias sobre su irresponsable dependencia del gas ruso que las que recibió Grecia sobre su endeudamiento previo a la crisis. Sin embargo, parece que el famoso afán de Alemania por tratar la política económica como un juego de moralidad se aplica solo a otros países.

Para ser justos, Alemania ha dejado atrás su falta de voluntad inicial para ayudar a Ucrania; El embajador de Ucrania en Alemania afirma, aunque los alemanes lo niegan, que le dijeron que no tenía sentido enviar armas porque su gobierno colapsaría en horas. Y tal vez, tal vez, la comprensión de que negarse a cortar el flujo de gas ruso convierte a Alemania en cómplice de facto en asesinatos en masa finalmente será suficiente para inducir una acción real.

Pero hasta que esto suceda o a menos que esto suceda, Alemania seguirá siendo, vergonzosamente, el eslabón más débil en la respuesta del mundo democrático a la agresión rusa.