Castro descubre América —un voto a la vez

San Diego — No es fácil ver a un amigo batallar. Y es aUn más duro si dicho amigo contiende por la Presidencia en un abarrotado marco de competidores demócratas —y que no reciba la atención debida.

Uno se siente frustrado debido a que los votantes en Iowa y New Hampshire intentan sacar sus conclusiones sobre él tras haberlo conocido por sólo 15 minutos, mientras lo que uno entiende después de 15 años de conocerlo son sus principales cualidades: autenticidad, humildad, competencia e integridad.

Uno sabe que su amigo trae poca cola que le pisen, y que esto se debe a otra cualidad que parece faltar en la política actual: responsabilidad. Mientras que otros se burlaron de la ley en su juventud y escaparon a las consecuencias debido a ciertos privilegios, nuestro amigo ha tenido que caminar por una línea recta, o ha tenido que responderle a su familia, a sus amigos y a la comunidad.

Julián Castro no está acostumbrado a quedar en segundo lugar —ni en el 12vo. Una persona sobresaliente que creció siempre sabiendo las respuestas del examen, el ex secretario de la Vivienda y Desarrollo Urbano ahora enfrenta su prueba más grande.

Su campaña presidencial ha tenido un problemático comienzo.

Una razón es que se está quedando atrás en la crucial elección primaria de los “medios”. Otros candidatos son con mayor frecuencia el tema de la conversación en la televisión, donde los comentaristas, reporteros y presentadores hacen sus pronósticos sobre lo que esperan que será el Final Four. Por el momento, en dicha categoría figuran Joe Biden, Beto O’Rourke, y los senadores Bernie Sanders y Kamala Harris.

Castro, cuyos sondeos figuran a nivel nacional en los bajos índices, no se codea con los medios. Ya sea que hable para la revista New York o Politico, muy a menudo amonesta al cuarto poder de no ser racial y étnicamente más diverso.

Un buen punto. Si los medios se parecieran más a Estados Unidos, las personas en Nueva York y Washington quizás entenderían mejor el significado histórico de su campaña y le darían la atención que se merece. Por ejemplo, es absurdo que los periodistas anglosajones constantemente le pregunten por qué no habla un perfecto español cuando —de acuerdo con cifras de marketing— alrededor del 80 por ciento de los hispanos en Estados Unidos hablan inglés o una combinación de ambos idiomas.

Aun así, cuando Castro encuentra su ritmo es en la política al menudeo. Art Cullen, editor del Storm Lake Times en el noroeste de Iowa, se quedó muy impresionado, y dijo que era “muy atento, siempre sonriente, autocrítico y modesto”. Es muy inteligente, afable y sabe escuchar.

Y, para alguien que por poco se convierte en periodista antes de entrar a la escuela de derecho, Castro también es bueno para contar una historia. Recientemente posteó algunos videos de los pequeños poblados en Iowa donde habla con las personas de la localidad sobre el impacto positivo de la inmigración en sus comunidades.

Él entiende eso, en las campañas presidenciales, lo que importa hoy quedará en el olvido dentro de unas cuantas semanas. Recientemente le dijo al Texas Tribune que él se siente confiado de que le irá bien “para cuando la gente comience a votar”.

Me encontré con Castro durante un recorrido que hizo por California. Lo primero que le pregunté: ¿Acaso se muere de las ganas de ser presidente?

“No me pondría en este loco proceso en esta época que estamos viviendo, yo no tengo por qué soportar las millones de diferentes críticas que vienen de todas partes, desde los acosadores en Twitter hasta viles mentiras de uno como persona, al menos que tuviera una gran pasión por querer hacer la diferencia en este país”, dijo. “No soy el candidato más ruidoso ni la persona más ruidosa, pero he mostrado mi deseo de hacer una gran diferencia para las personas. Creo que eso es lo que cuenta”.

Claro, en estos días lo que importa es dar un show. Así que le pregunté, ¿Cuál es el show de Julián?

“Siempre hay algo de teatralidad”, dijo. “La pregunta es qué tipo de show quiere hoy la gente. Y esta campaña es un programa contrario al show de Donald Trump. La gente quiere lo opuesto a Trump —alguien sensato, inclusivo, honesto, enfocado en el futuro, e intentando de unir a la gente en lugar de dividirla”.

Finalmente le pregunté, ¿acaso le molestaba que otros candidatos recibieran una mayor atención?

“Por el momento, estoy más preocupado sobre los cimientos básicos de una exitosa campaña que del hecho de si estoy bajo los reflectores justo ahora”, dijo. “La gente puede estar bajo los reflectores a un año de las votaciones. Lo que yo quiero son cimientos sólidos, y una fuerte campaña en una contienda que está en juego”.

Mientras que otros dicen que nacieron para lanzarse por la presidencia, Castro siempre enfatiza que no nació para ser un finalista. De hecho, según dice, hay muchos estadounidenses hoy que no se sienten como finalistas. Aun así, todos los días, al igual que él, se abrochan las cintas de sus tenis y continúan en la contienda.