Bush entiende cómo los inmigrantes ayudan a EU y los extremistas lo lastiman

San Diego— Es hora de que tanto los fanáticos como los críticos de George W. Bush reconozcan una verdad ineludible: en cuestiones de diversidad, inclusión e inmigración, el presidente 43 es un tesoro nacional.

Bush demostró eso nuevamente y recientemente con sus valientes y perspicaces comentarios en un servicio conmemorativo del 11 de septiembre para los héroes a bordo del vuelo 93 de United en Shanksville, Pensilvania.

El presidente 43 fue el “mejor hombre” para servir como presidente, dijo recientemente a sus oyentes el presentador de radio conservador Hugh Hewitt. No es el mejor presidente, sin duda. Pero, en la memoria reciente, era el mejor hombre para ser presidente.

Hewitt señaló que Bush no culpó de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las fallas de inteligencia que ocurrieron bajo el mandato del ex presidente Bill Clinton.

El presentador tenía razón en ambos aspectos. Aunque hizo un trabajo notable para prevenir otro ataque importante, Bush no fue el mejor presidente.

El republicano tuvo muchos fracasos en su segundo mandato. Hubo la nominación condenada al fracaso de la lamentablemente no calificada Harriet Miers a la Corte Suprema, la respuesta completamente inepta de la administración al huracán Katrina, y el error estratégico de impulsar lo que finalmente fue un plan fallido para privatizar el Seguro Social cuando la prioridad debería haber sido una reforma migratoria integral, porque hubo un apoyo público mucho mayor para esa causa. Y, por supuesto, también estuvo la distracción de la costosa y mal concebida guerra en Irak que liberó a ese país, pero dividió al nuestro.

Pero Bush fue, en los tiempos modernos, el mejor y más honorable hombre que ocupó la Oficina Oval. No era mezquino, distante o egocéntrico. Se tomó muy en serio la tarea de proteger a los estadounidenses, sin tomarse a sí mismo demasiado en serio.

En lo que respecta a la inmigración, fue Bush quien, hace 20 años, pocos días antes de los ataques del 11 de septiembre, inició el último capítulo de la interminable conversación que los norteamericanos han tenido sobre los recién llegados desde que Benjamin Franklin habló mal de los inmigrantes alemanes en Pensilvania a mediados de 1700. Bush, junto con el entonces presidente mexicano Vicente Fox, abogó por el estatus legal de los indocumentados y por emparejar a los empleadores estadounidenses con los trabajadores mexicanos.

Bush no logró la reforma migratoria. Pero tampoco militarizó la frontera entre Estados Unidos y México y no contribuyó a la muerte de decenas de migrantes como lo hizo Clinton con la Operación Gatekeeper. Bush tampoco deportó a 3 millones de personas y puso a los niños refugiados en jaulas, como el ex presidente Barack Obama.

Hoy parece que Bush se esfuerza por ser un hombre aún mejor cuando se trata de dar la bienvenida al extraño y advertir sobre el extremismo político.

En abril, escribió un artículo de opinión para The Washington Post en el que señaló que la inmigración era un “activo definitorio” para Estados Unidos y llamó a los inmigrantes “una fuerza para el bien”.

La semana pasada en Shanksville, Bush volvió a tocar ese tambor. Comparó a los fanáticos que asesinaron a casi 3 mil estadounidenses el 11 de septiembre con los extremistas que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, algunos de los cuales tenían los ojos tan desorbitados que amenazaron con matar a los agentes de policía con sus propias pistolas.

A juzgar por la reacción en los programas de radio, los comentarios de Bush afectaron a muchos conservadores. Probablemente esto se deba a que son ciertos. También es un hecho que a muchos de los que apoyan a Trump no les gustan ni aprecian a los inmigrantes, legales o ilegales.

“Hemos visto una creciente evidencia de que los peligros para nuestro país pueden surgir no sólo a través de las fronteras, sino también de la violencia que se acumula en el interior”, dijo Bush. “Hay poca superposición cultural entre los extremistas violentos en el extranjero y los extremistas violentos en el país. Pero en su desdén por el pluralismo, en su desprecio por la vida humana, en su determinación de profanar los símbolos nacionales, son hijos del mismo espíritu inmundo. Y es nuestro deber continúo confrontarlos”.

Predique, señor presidente.

“Una fuerza maligna parece actuar en nuestra vida común que convierte cada desacuerdo en una discusión y cada discusión en un choque de culturas”, dijo Bush. “Gran parte de nuestra política se ha convertido en un llamamiento desnudo a la ira, el miedo y el resentimiento. Eso nos deja preocupados por nuestra nación y nuestro futuro juntos.

Tráigalo a casa, señor.

“Vengo sin explicaciones ni soluciones. Sólo puedo decirles lo que he visto”, dijo Bush. “En un momento en que el nativismo podría haber despertado el odio y la violencia contra las personas percibidas como forasteras, vi a los estadounidenses reafirmar su bienvenida a los inmigrantes y refugiados. Ésa es la nación que conozco”.

Ésa es también la nación que conozco, la que amo. Y si los estadounidenses son lo suficientemente valientes como para mirarnos a nosotros mismos y resolver ser mejores personas, lo sabremos de nuevo.