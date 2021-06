Blanqueando los libros de historia

Washington— Estados Unidos tiene una larga historia de batallas sobre lo que se les debe enseñar a los estudiantes de las escuelas públicas. Todo, desde la Guerra Civil hasta la evolución y la educación sexual, ha sido objeto de un feroz debate, generalmente en las juntas de educación. Pero hay algo sin precedentes, y realmente alarmante, en el movimiento actual para limitar la forma en que los maestros de las escuelas públicas pueden discutir la raza en sus aulas.

Para empezar, el esfuerzo por dictar lo que los estudiantes deben aprender sobre el racismo histórico y moderno está siendo liderado por legisladores republicanos siguiendo el ejemplo del ex presidente Donald Trump, lo que demuestra que se trata más de política y posturas que de una política educativa sólida. Más importante aún, si hay algún momento en el que la educación cívica debería expandirse y amplificarse, no restringirse ni limitarse, es ahora, cuando la democracia misma se ve desafiada.

Este año se ha presentado una proliferación de proyectos de ley en los estados de todo el país que definen qué instrucción relacionada con la raza se puede enseñar en las escuelas y universidades públicas. Los proyectos de ley, al menos cuatro de los cuales ya se han promulgado como ley, tienen como objetivo reducir y hacer retroceder cualquier impulso en las escuelas para responder al ajuste de cuentas sobre la raza provocado por el asesinato policial de George Floyd el año pasado. Particularmente onerosa es la legislación que espera la firma del gobernador en Texas, un estado que impacta los planes de estudios escolares en todo el país debido a su enorme mercado de libros de texto, que no solo prohibiría la teoría crítica de la raza, sino que también minimizaría las referencias a la esclavitud y la discriminación antimexicana, al tiempo que enfatiza la acontecimientos edificantes y grandes logros en el pasado de la nación.

“No podemos simplemente elegir aprender lo que queremos saber y no lo que deberíamos saber. Debemos saber lo bueno, lo malo, el todo”, dijo el presidente Joe Biden en el centenario de la masacre racial de Tulsa esta semana, la aniquilación de un próspero barrio afroamericano por una mafia blanca que durante mucho tiempo se pasó por alto en los libros de historia. Oklahoma es uno de los estados que ha promulgado una legislación que tiene como objetivo limitar lo que los estudiantes aprenden sobre el racismo y su papel en la configuración de las leyes e instituciones estadounidenses, lo que hace que la reprimenda de Biden a aquellos que quieren encubrir la historia sea aún más poderosa.

Los partidarios de las prohibiciones estatales afirman que las escuelas públicas adoctrinan a los estudiantes con un pensamiento de grupo “marxista” o de izquierda; El uso del premiado pero controvertido Proyecto 1619 del New York Times se ha convertido en un objetivo frecuente. Claramente, las escuelas no deberían enseñar ideología y los educadores deberían tener en cuenta las preocupaciones de los padres. Pero no se debe dar crédito a la noción cínica de que no se puede confiar en los maestros. “Les doy a los estudiantes los hechos y les dejo sacar sus propias conclusiones. Eso es aprender”, dijo un maestro de escuela secundaria de Dallas, articulando un principio básico de pedagogía que debería animar el debate sobre cómo se enseña la historia.

Hace tres meses, Educating for American Democracy, una iniciativa escolar para rediseñar la educación cívica y la historia K-12 para el siglo XXI, publicó una hoja de ruta para que los estados y distritos escolares fortalezcan la enseñanza de la educación cívica y la historia y la hagan más inclusiva. No estableció un plan de estudios específico. No eligió entre una visión de Estados Unidos como una tierra de gloria o una que solo ve la injusticia racial y la explotación. En cambio, su mensaje, el resultado de dos años de estudio por más de 300 historiadores, politólogos y educadores de diversos orígenes y diferentes puntos de vista políticos, fue abrazar y celebrar las contradicciones, tensiones y paradojas en el pasado del país, desafiando a los estudiantes a pensar. críticamente y forman sus propios juicios.

Los Estados deben detener la injerencia política equivocada que ya está teniendo un efecto paralizador en los maestros y seguir el ejemplo de esta reflexiva iniciativa.