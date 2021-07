Bill Cosby ya no vive en prisión, pero siempre vivirá avergonzado

Washington— Es posible que Bill Cosby haya sido liberado de la prisión, pero de ninguna manera ha sido exonerado. Él sabe lo que hizo. Sus muchas acusadoras saben lo que les hicieron. Y creo que el resto de nosotros también lo sabemos.

La condena en 2018 por agresión indecente agravada del otrora amado comediante, anulada este miércoles por la Corte Suprema de Pensilvania, había sido uno de los éxitos de más alto perfil en la cruzada del movimiento #MeToo para responsabilizar a los hombres poderosos por creíbles denuncias de delitos sexuales contra mujeres. El hecho de que Cosby pueda dormir en su mansión del área de Filadelfia, en lugar de en una celda de prisión, muestra lo difícil que será obtener justicia en estos casos.

Me gustaría poder decir que la decisión del tribunal de anular la condena de Cosby es un ultraje, pero no puedo. Una mujer llamada Andrea Constand alegó que Cosby la drogó y la violó en 2004. Bruce Castor, entonces fiscal de distrito del condado de Montgomery, Pensilvania, decidió que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales. Pero Constand también estaba entablando una demanda civil contra Cosby, y para ayudar en ese caso, Castor prometió nunca acusar a Cosby por su presunta violación, lo que significaba que cuando Cosby fue depuesto en relación con la demanda, ya no podría invocar su derecho constitucional contra la autoincriminación, ya que ya no estaba en peligro de ser procesada penalmente. En la deposición de 2005, admitió haber dado pastillas de Quaalude a las mujeres antes de tener relaciones sexuales con ellas.

Diez años después, el hombre que destituyó a Castor como fiscal de distrito, Kevin Steele, utilizó las admisiones de Cosby en la declaración civil para procesarlo. En última instancia, Cosby fue declarado culpable y sentenciado a entre tres y diez años de prisión. Steele sostuvo que no estaba obligado por la promesa de Castor. El tribunal más alto del estado dictaminó el pasado miércoles que sí lo era. En esencia, Cosby se había visto obligado a testificar contra sí mismo, y la Quinta Enmienda dice que no debe ser así como funciona nuestro sistema legal.

Entonces Cosby es libre, y no por un tecnicismo. El debido proceso es el derecho de todos los acusados, incluso uno acusado de manosear, agredir o violar a unas 60 mujeres durante más de cuatro décadas. Pero, por favor, no confunda la liberación de Cosby con ningún tipo de reivindicación.

Por favor, trate de no amordazarse con su justicia propia. “Nunca he cambiado mi postura ni mi historia. Siempre he mantenido mi inocencia”, dijo este miércoles en un tuit, acompañado de una foto en la que levanta el puño en alto. Su “historia” es que el sexo que tuvo con varias mujeres que dicen que, sin saberlo, les administraron drogas y las dejaron indefensas fue consensual.

Y por favor, no permita que su día se arruine por los defensores instintivos de Cosby, incluida su coprotagonista Phylicia Rashad, quien tuiteó triunfalmente: “¡FINALMENTE! ¡Se está corrigiendo un terrible error, un error judicial es corregido!”

Rashad es el decano recién nombrado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Howard. Ese mismo día, luego de un aluvión de críticas, la universidad emitió un comunicado de que el tuit de Rashad “carecía de sensibilidad hacia las sobrevivientes de agresión sexual” y que “las opiniones personales de los líderes de la Universidad no reflejan las políticas de la Universidad de Howard”.

Lo que demuestra el caso Cosby, me temo, es lo difícil que seguirá siendo responsabilizar a los presuntos delincuentes poderosos por violaciones y otras agresiones sexuales que tuvieron lugar hace años o décadas.

Hay plazos de prescripción que se han agotado. Existe el hecho de que es probable que no exista evidencia física, lo que hace que muchos casos sean una cuestión de él-dijo-ella-dijo, o más bien él-dijo-ella-dijo-ella-dijo-ella-dijo-ella-dijo. Y está el hecho de que los hombres ricos y poderosos son realmente ricos y poderosos, y pueden protegerse con el talento legal más talentoso y agresivo.

El expresidente Donald Trump, para defenderse de la acusación de que violó a la escritora E. Jean Carroll en el camerino de una tienda departamental, cuenta incluso con la asistencia activa del Departamento de Justicia a cargo del Fiscal General Merrick Garland.

Estoy convencido de que el cambio de paradigma del #MeToo es real y perdurable. La sociedad ahora tiene una visión muy diferente del acoso sexual, la explotación y la agresión que hace incluso unos años. El sistema legal también tiene un punto de vista diferente, pero su capacidad para castigar los delitos de casos antiguos es inherentemente limitada. El fiscal y el juez que envió a Cosby a la cárcel infringieron las reglas por una causa justa. Pero, no obstante, los doblegaron y ahora Cosby nunca pagará por completo la lesión que sufrió Constand. Cumplió tres años en prisión, pero las docenas de mujeres que dicen ser sus víctimas, comprensiblemente, creen que eso no es suficiente.

Las demandas civiles son más prometedoras que el enjuiciamiento penal debido a un menor nivel de prueba. Pero si quitas algo del dinero de Cosby o el dinero de Harvey Weinstein, al final, quedan simplemente algo menos ricos.

También están deshonrados, y lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que sigan así. Cosby ya no vive en una prisión. Sigue viviendo avergonzado.