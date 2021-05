Bienvenido al Mes Nacional del Ejercicio Físico 

Ruben Navarrette Jr. / The Washington Post

San Diego— Recientemente, en un podcast, una reportera usó casualmente la frase “nuestro cuerpo del Covid”.

No fue necesaria ninguna explicación. Desafortunadamente me di cuenta exactamente qué quiso decir.

Mayo es el Mes Nacional del Ejercicio y Deporte Físico. Fue designado como tal en 1983 por el Consejo de Acondicionamiento Físico del presidente con la esperanza de promover un estilo de vida más saludable entre todos los estadounidenses y mejorar nuestra calidad de vida.

En este año, debido a que muchos estadounidenses se están preguntando si los científicos le apodaron al coronavirus “Covid-19” porque algunos de ellos subieron por lo menos 19 libras durante el encierro, este mes tiene un significado especial.

De acuerdo a un nuevo estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología, aproximadamente el 40 por ciento de los adultos estadounidenses han reportado que subieron más peso que durante el año pasado, en promedio, un total de 29 libras por persona. El 10 por ciento dijo que subió más de 50 libras.

Creo que ahora ya sabemos qué sucedió con todo el pan casero. El factor que incidió fue que cerraron los gimnasios, el comer por estrés y la presión del trabajo y no hay duda que las cinturas se expandieron más rápido que los márgenes de ganancias de las aplicaciones de entrega de comida que no sabíamos que existían y ahora no podemos vivir sin ellas.

Si usted es uno de los relativamente pocos estadounidenses que perdieron peso durante la pandemia, probablemente ya di con uno.

El aumento de peso ha sido sopesado en la mente de mi amigo Brian Hiner, un exitoso escritor y asesor de liderazgo que en algún tiempo tuvo una rutina de ejercicio totalmente rigurosa. Fue Navy SEAL durante más de 20 años.

La última vez que vi a Hiner, en mayo del 2020, la pandemia estaba en todo su esplendor. Los estadounidenses estaban luchando diariamente contra el temor, la incertidumbre, confusión y aislamiento. Este nativo de las Montañas Blue Ridge de Virginia compartió algunos consejos sobre cómo poder sobrevivir a esto. Para hacerlo, Hiner utilizó algunas lecciones de vida que aprendió durante las dos décadas de servicio a este país.

Ustedes podrán encontrar algunas gotas de sabiduría y algo más en su nuevo libro titulado “Agallas: La grandeza bajo un tremendo estrés, el sistema de un Navy SEAL para convertir el miedo en logros”, que fue publicado en el mes de abril.

Actualmente, Hiner regresó con una asesoría más experta, en esta ocasión acerca de cómo levantarse del sillón o salir de la oficina en casa, si usted no tiene condición física.

“La gente piensa acerca del ejercicio físico y usualmente se dicen a sí mismos: “Tengo que ponerme en forma. No. Usted tiene que hacerlo parte de su estilo de vida. Porque todo cambia cuando uno está extremadamente saludable y tiene condición física, especialmente en la manera como uno se siente. Y cuando uno se siente bien, hace bien las cosas”.

Una cosa que Estados Unidos necesita seguir haciendo bien es reclutando a jóvenes que puedan cumplir con los requisitos físicos para prestar sus servicios en el ejército, sin lesionarse a sí mismos.

“Detectamos eso cuando los jóvenes ingresan al ejército, ya que son frágiles”, dijo. “Si uno tiene una vida sedentaria, al igual que la mayoría de los jóvenes, si están sentados frente a sus pantallas, los huesos no maduran. Detectamos un gran incremento en las fracturas por estrés y dislocaciones de cadera debido a que sus cuerpos no están preparados para el entrenamiento militar”.

Un reporte del 2018 realizado por la Fundación Heritage, un grupo de expertos conservadores, encontró que el 71 por ciento de los estadounidenses de 17 a 24 años no son elegibles para prestar sus servicios en el ejército, y que el obstáculo más grande fueron problemas de salud. El 27 por ciento de los jóvenes de esa edad no son elegibles para ingresar al ejército debido a la obesidad y otro 37 por ciento tampoco lo son debido a otros padecimientos como asma o problemas en las articulaciones.

Yo le pregunté: ¿Cuál es el mejor argumento por el que deberíamos hacer ejercicio físico como país?

“Existe una razón, los costos de atención médica en Estados Unidos para atender la obesidad, diabetes, hipertensión consumen una gran parte del producto interno bruto”, respondió. “Creo que es patriótico estar en forma física porque vamos a generar menos costos médicos”.

También existe una conexión entre estar en buena forma física y tener más vigor y no darnos por vencidos fácilmente no importa lo que estemos haciendo, agregó.

“El cerebro trabaja mejor cuando el cuerpo tiene un buen acondicionamiento físico. Además, el acondicionamiento físico y el vigor mental están relacionados”.

No hay que olvidar algo más que surgió de manera prominentemente durante la pandemia: la salud mental.

“Me gustaría ver que hay personas mentalmente felices. Hay que observar el incremento del uso de antidepresivos. Uno puede correr 30 minutos al día tres veces a la semana. Podría ser lo mismo que tomar una pastilla y ser mejor para la salud mental”, dijo Hines.

¿Qué les parece Estados Unidos? Hay que moverse.