Bienaventurados los refugiados

Nueva York– Una mujer y su pequeña hija, de no más de 6 o 7 años de edad, están comprando provisiones en una tienda de barrio de una ciudad bombardeada. Ronda el año de 1947. La guerra terminó, ya no hay alemanes, la Gestapo ya no está a la caza de judíos. Algunos de sus partidarios locales han sido encarcelados o asesinados. Muchos simplemente se quitaron los uniformes y regresaron a las vidas que habían dejado.

La madre habla con un rastro de acento extranjero. Mientras busca la cartera para pagar, el tendero le pregunta: “¿Por qué no se van por donde vinieron?”.

Y, ¿adónde regresarían exactamente? La mujer había huido de Moscú hacia Berlín cuando era niña, después de que los bolcheviques llegaron al poder en 1917 y arrestaron a su padre, de quien nunca se supo de nuevo. Luego, cuando aún tenía entre 20 y 30 años, escapó de Berlín hacia Milán, en algún momento entre la llegada de Hitler al poder en 1933 y la promulgación de las leyes raciales de Mussolini en 1938.

La mujer y su hija no eran ciudadanas de ningún país, y vivían con nombres inventados. No tenían adonde regresar, hacia dónde ir, ninguna forma de quedarse ni nada que pudieran hacer al respecto. Volver a la Unión Soviética habría sido un suicidio. Israel todavía no existía. Alemania era imposible. En esencia, las puertas de Estados Unidos estaban cerradas.

Esta era la vida de un refugiado en la Europa de la posguerra, previa a la reconstrucción. El año siguiente, la situación cambió de forma drástica, cuando Harry Truman firmó la Ley de Personas Desplazadas, la primera vez que la política migratoria estadounidense se volvió empática de manera activa hacia las personas que estaban absolutamente desposeídas.

Gracias a la ley, madre e hija llegaron a Nueva York el 13 de noviembre de 1950, con apenas siete dólares entre las dos, pero sin el peso del miedo sobre sus espaldas.

La acción de Truman se convirtió en un precedente para que gobiernos subsecuentes decidieran recibir a otros refugiados: unos 40 mil húngaros que huyeron de los tanques soviéticos después de 1956 (entre ellos un joven Andy Grove, el futuro director ejecutivo de Intel); cientos de miles de cubanos que escaparon de la represión de Castro después de 1959 (entre ellos una joven Gloria Estefan); hasta 750.000 judíos soviéticos (entre ellos un joven Sergey Brin) que huyeron de la persecución de una serie de déspotas del Kremlin.

Hubo muchos más: más de un millón de vietnamitas, laosianos y camboyanos después de la caída de Saigón; cientos de miles de iraníes tras la revolución de Jomeini; más de 100 mil iraquíes desde la caída de Sadam Husein; cifras similares de birmanos. En total, unos tres millones de refugiados han sido bienvenidos en Estados Unidos desde la Ley de Refugiados de 1980, una cifra superior a la que haya albergado cualquier otro país.

De acuerdo con casi cualquier métrica, los refugiados en Estados Unidos suelen tener éxito, o al menos eso sucede con sus hijos. Sin importar qué hagan para enriquecerse, enriquecen mucho más al país. Los datos empíricos sobre el éxito de los inmigrantes confirman de una manera apabullante lo que deja claro el sentido común.

La gente que ha conocido la tiranía tiende a aprovechar al máximo las oportunidades. En general, las personas que nacieron con libertad son las que tienen el don de despilfarrarla.

No obstante, más allá de la cuestión material del enriquecimiento, se encuentra la espiritual del ennoblecimiento. ¿De qué podemos enorgullecernos más los estadounidenses si no es de abrirles las puertas con tanta frecuencia a las personas a las que les cerraron todas las demás?

Todo lo anterior hace que este momento sea de una vergüenza singular para Estados Unidos.

El Gobierno de Trump no ha ocultado su xenofobia desde el primer día. La cifra de refugiados que llegaron al país se desplomó de alrededor de unos 97 mil en 2016 a 23 mil en 2018. La semana pasada, The New York Times informó que la Casa Blanca estaba considerando opciones para recortar a la mitad esas cifras de nueva cuenta, y tal vez hasta dejarlas en cero.

Como si quisiera enfatizar el espíritu de la crueldad, el gobierno también se rehusó a otorgar un estatus de protección temporal a los bahameños que sufrieron la devastación del huracán Dorian. Además, la Suprema Corte emitió una orden para permitir un nuevo decreto que niega de inmediato las protecciones de asilo para los refugiados que lleguen con la ayuda de otro país: una victoria para la autoridad ejecutiva cuando esa autoridad está en las peores manos posibles.

Lo más seguro es que quienes critican esta columna se quejen de que es imposible que Estados Unidos acepte a todos, un argumento falso pues casi nadie defiende el ingreso de “todos”, y un argumento insensato ya que lo más seguro es que Estados Unidos se deteriore casi de manera inevitable si no hay un ingreso saludable de inmigrantes que compense una caída en la tasa de natalidad.

Los críticos también afirmarán que “gente muy mala”, como le gusta decir a Donald Trump, tal vez saque ventaja de la generosidad de la política en pro del asilo y los refugiados. En este caso, de nuevo estoy consciente de que nadie defiende una política migratoria que diga “también dejen entrar a los terroristas”. Solo una persona incapaz de demostrar bondad —una persona como el presidente— puede pensar que la bondad y la vigilancia son incompatibles, o que la generosidad es para los ingenuos.

La historia de la madre y la hija de la que hablé al principio de esta columna, como tal vez hayas podido adivinar, es la de mi abuela y mi madre. Le doy gracias a Dios que fue Harry Truman, y no Donald Trump, quien dirigía Estados Unidos cuando ellas no tenían otro lugar al cual recurrir.