Biden no es ‘EL’ que puede arreglar el problema racial en EU

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— Joe Biden quiere ser el presidente de los derechos civiles.

No es probable que un perro viejo aprenda nuevos trucos, por lo que no es sorprendente que el presidente electo, quien tiene 78 años, vea a Estados Unidos de color blanco y negro. Sin embargo, lo que es una novedad, y vale la pena que lo sea, es que es probable que la Casa Blanca de Biden se enfoque en los derechos civiles en términos del negro y azul.

De acuerdo a la Radio Pública Nacional, el mejorar la desgastada relación entre los afroamericanos y la policía encabezará la agenda de derechos civiles de Biden. Por lo tanto, podría haber más oficiales de policía procesados si infringen la ley, además de supervisar a los departamentos de policía acusados de discriminación.

Hasta hay planes de reunir a las organizaciones policíacas y grupos de derechos civiles el próximo año en la Casa Blanca. El ex presidente Barack Obama protagonizó “una cumbre de la cerveza”. Hay que pensar en esto como una “cumbre del miedo”, ya que los afroamericanos y la policía parecen tenerse miedo uno al otro.

Pero ¿acaso Biden, quien al paso de los años ha dicho muchas cosas insensibles acerca de la raza, es la persona adecuada para ser el centro de atención de nuestro tema más sensitivo?

Imagine que usted es afroamericano o latino, y ha tenido problemas con un oficial de policía anglosajón y racista y se encuentra en una celda de la cárcel por una acusación falsa? Usted tiene derecho a hacer una llamada telefónica.

¿Hay alguien que realmente crea que usted llamaría a Joe Biden?

¿Ese hombre es su salvador? El demócrata de la clase trabajadora que en el 2008 fue elegido como compañero de fórmula de Barack Obama, a quien él catalogó como “articulado” y “pulcro”, debido a que él hablaba fluidamente el argot de la clase trabajadora anglosajona?

Hay que colocarnos en la realidad. Los estadounidenses de la clase trabajadora no son conocidos por iluminar el tema de la raza, a juzgar por sus declaraciones públicas y patrones electorales. Muchas de esas personas piensan que su hijo no puede ingresar a una de las mejores universidades debido a que un afroamericano le quitó su lugar debido a la discriminación. Algunos de ellos piensan que los inmigrantes mexicanos les están quitando sus empleos y bajando sus salarios. También creen que los asiaticoamericanos están propagando el coronavirus --- o como lo llama el presidente Donald Trump, “El virus de China”.

Esas son personas a los que iba dirigido el famoso anuncio de Willie Horton. ¿Quién podría olvidar ese tristemente célebre intento del desaparecido estratega político del Partido Republicano Lee Atwater, en la elección presidencial de 1988, que pretendió satanizar la libertad condicional de un afroamericano con el fin de conseguir votos poco a poco?

Esas personas a las que Trump les estuvo hablando cuando anunció su postulación a la presidencia en el 2016 con un ataque a los inmigrantes mexicanos, como él los cataloga: “personas que tienen muchos problemas y que vienen a “cometer delitos” y que son “violadores”.

No sólo son los republicanos los que saben cómo hablarle a la clase trabajadora anglosajona. En los años 1990, los demócratas mantuvieron los camiones de carga mexicanos fuera de las carreteras de Estados Unidos violando el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

La administración Clinton y los demócratas del Congreso apoyaron al Sindicato Teamsters, que controlaba el negocio de los transportistas y detestaban la competencia. En ese entonces, fueron los demócratas como la senadora Patty Murray de Washington, quienes utilizaron la demagogia para implicar que los trailers mexicanos eran inseguros. Algunos que se oponían a los traileros mexicanos dijeron que los conductores transportaban drogas.

Esa es parte de la narrativa que funciona con muchos miembros de la clase trabajadora anglosajona de Estados Unidos. El hacerse la víctima, culpar a otros cuando no pueden lograr las cosas. Temiéndole a la gente que no se parece a ellos.

Todos ellos no sólo son gente de Trump, sino también de Biden. Siempre lo han sido. Y parafraseando lo que dijo John Kerry acerca de la votación sobre la guerra de Irak, Biden estuvo con esas personas antes de estar contra ellos.

Para Biden, el tema de la raza ha representado un largo y alocado paseo. ¿Quién hubiera pensado que alguien que construyó la mayor parte de su carrera política protegiendo a los anglosajones de los afroamericanos pueda terminar su carrera comprometiéndose a proteger a los afroamericanos de los anglosajones?

Al enfocarse en los derechos civiles, ¿podríamos suponer que Biden está tratando de expiar sus pecados del pasado? Lo dudo. Yo creo que nos está engañando.

¿Hay alguien que piense seriamente que Biden, el ex senador que redactó la propuesta de ley sobre delitos racistas de 1994 y luego dijo en broma que “la propuesta hacía todo excepto colgar a la gente por cruzar imprudentemente una calle”, el padre de la encarcelación masiva de ofensores que no eran anglosajones, el candidato presidencial del 2020 que básicamente fue señalado como racista por su futura vicepresidenta por oponerse al traslado forzado en autobuses en los años 1970 y relacionarse con algunos segregacionistas sureños, los clásicos liberales caucásicos que piensan que las mujeres afroamericanas no saben “como criar a sus hijos” sin la ayuda de trabajadores sociales anglosajones que les dicen que “se aseguren de prender la grabadora durante la noche”, es el que puede unir a los estadounidenses de diferentes colores?

Por favor, gente, Biden no es la solución para los problemas raciales de Estados Unidos. ¿Cómo podría serlo? Si ha pasado toda su vida siendo parte del problema.