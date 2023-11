Biden ha perdido el apoyo latino; y podría perder las elecciones

San Diego— A menos de un año de las elecciones de 2024, la posición del presidente Biden entre los votantes latinos no es tan mala como dice la gente. Es peor.

En una reciente encuesta sobre estados indecisos realizada por el New York Times y el Siena College, el 58 por ciento de los latinos dijo que el país va en la “dirección equivocada”, mientras que sólo el 30 por ciento dijo que va por el “camino correcto”. La elección entre Biden y Donald Trump fue casi un sorteo: el 50 por ciento de los latinos apoyaba a Biden y el 42 por ciento respaldaba a Trump.

Esos hallazgos fueron consistentes con encuestas anteriores. Una encuesta de septiembre realizada por Univisión encontró que, en una revancha entre Biden y Trump, Biden tendría el apoyo de sólo el 58 por ciento de los votantes latinos.

Los votantes latinos son impredecibles, complejos y de mentalidad independiente. La encuesta de Univisión encontró que sus principales preocupaciones son la violencia armada, la atención médica, la inflación, el cambio climático y la seguridad fronteriza.

Todavía se inclinan por los demócratas, pero se reservan el derecho de quedarse en casa y no votar en absoluto si creen que un funcionario electo no los respalda.

Según el Instituto de Política y Política Latina de UCLA, los 16.6 millones de latinos que votaron en las elecciones de 2020 representaron un aumento del 30.9 por ciento con respecto a la participación de 2016 (en comparación con un aumento del 15.9 por ciento entre los votantes en general).

Además, los votantes latinos representan alrededor del 14.3 por ciento del electorado estadounidense, pero representan hasta el 32% del electorado en los dos estados con el mayor número de votos electorales: Texas y California. También representan una parte considerable del electorado en un par de estados disputados que se espera ayuden a decidir las elecciones del próximo año: Arizona (donde los latinos representan el 25 por ciento del electorado) y Nevada (21 por ciento).

Por eso es importante ­–y mucho­­­­– que Biden esté fracasando con los votantes latinos.

Lo que me dicen mis amigos latinos es que Biden es demasiado mayor para volver a postularse y que parece frágil y no está a la altura del cargo. También piensan que no ha sido competente en el manejo de la economía ni consistente en sus políticas sobre inmigración: prometió eliminar las políticas fronterizas de línea dura de Trump cuando se postuló para presidente y luego las adoptó una vez en el cargo. De hecho, Biden anunció recientemente que está construyendo una nueva sección del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Como su predecesor.

Mientras tanto, Trump debe ver una oportunidad para mejorar su posición entre los latinos, y la está aprovechando. Como contraprogramación para el debate presidencial republicano de esta semana en Miami, realizó un mitin cerca de la ciudad de Hialeah, de gran población cubana. A Trump le ha ido sorprendentemente bien con los latinos; algunas encuestas sitúan su participación en el voto latino en 2020 hasta el 38 por ciento.

Pero hay esperanza para Biden. Se llama Partido Republicano. Cuando el tema pasa a la frontera entre Estados Unidos y México, se puede contar con que los republicanos dirán y harán todo lo incorrecto.

En el debate republicano de esta semana, Vivek Ramaswamy respondió una pregunta sobre Medio Oriente y la utilizó como arma para atacar a México. Ramaswamy dijo que, si fuera elegido presidente, le diría al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que “fume a esos terroristas en su frontera sur” y, prometió, “fumaré a los terroristas en nuestra frontera sur”.

Seguro que este tipo está fumando algo. Si Ramaswamy alguna vez visitara la frontera, es probable que no viera terroristas que pretenden hacernos daño. Pero encontraría muchos inmigrantes y refugiados que quisieran hacer nuestras tareas.

Qué triste que este graduado de la Facultad de Derecho de Harvard y Yale no sea lo suficientemente inteligente como para ver la importancia de no alienar a vecinos como México.

Estoy seguro de que aman a Ramaswamy en la Casa Blanca. Es el tipo de republicano favorito de los demócratas: ignorante e incendiario.

Por supuesto, se podría decir lo mismo de Trump, pero —con los votantes latinos, como con muchos en la corriente principal— esos rasgos no lo perjudican.

Y Trump a menudo ha sido irrespetuoso con los latinos. Eso debería contar en su contra. Pero se sale con la suya.

El respeto es sagrado para los latinos, y los políticos que lo olvidan —ya sean demócratas condescendientes o republicanos alarmistas— reciben una paliza en las urnas. Los latinos generalmente tienen que elegir entre el partido que les falta el respeto demonizándolos y el que les falta el respeto dándolos por sentado.

Los latinos están mal atendidos por ambos partidos políticos, que parecen estar en camino de ofrecer al país lo que la gran mayoría de los estadounidenses no quiere: una revancha de la carrera presidencial de 2020.

Biden contra Trump, ¿Parte II? ¿No han sufrido lo suficiente los latinos en Estados Unidos?