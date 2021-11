Biden está de vuelta, pero el trabajo de ventas acaba de comenzar

Washington— En los últimos meses, el presidente Joe Biden a veces se había mostrado irritable, frustrado, incluso triste (más vívidamente por la muerte de 13 estadounidenses en agosto durante la retirada de Afganistán). Pero este sábado, después de la votación de la Cámara para aprobar el proyecto de ley de infraestructura de 1.2 billones de dólares y una regla para debatir su paquete de reconciliación Build Back Better, había recuperado su humor genial y su espíritu generoso. No fue difícil averiguar por qué.

“Bueno, finalmente: Semana de Infraestructura”, bromeó Biden. “Estoy muy feliz de decir eso: Semana de Infraestructura”. Sin duda. Finalmente pudo poner fin a las historias del proceso y mostrarse cómo un negociador experimentado que prometió cierto grado de bipartidismo.

Biden promocionó “una inversión única en una generación que creará millones de puestos de trabajo modernizando nuestra infraestructura –nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestra banda ancha, una amplia gama de cosas– para convertir la crisis climática en una oportunidad”. Hizo hincapié en su mensaje de empleo (con la ayuda del optimista informe de empleo del viernes) y subrayó que su agenda “nos pone en el camino de ganar la competencia económica del siglo XXI que enfrentamos con China y otros países grandes y el resto del mundo”.

Después de semanas de negociaciones frustrantes sobre las disposiciones climáticas en el paquete de reconciliación, aprovechó la oportunidad para enfatizar los aspectos amigables con el medio ambiente de su iniciativa de infraestructura. “Vamos a dar pasos importantes e históricos para enfrentar la crisis climática”, dijo, y agregó: “También haremos inversiones históricas en limpieza y remediación ambiental. Fortaleceremos nuestra resiliencia contra las supertormentas, sequías e incendios forestales”.

Este fue el Biden de la campaña de 2020, enfatizando que estaba luchando por el pequeño (“todos ustedes en casa que se sienten abandonados y olvidados en una economía que está cambiando tan rápidamente”). Y esa fue la voz del candidato que supo con seguridad y claridad hablar al electorado. “El pueblo estadounidense ha dejado en claro una cosa abrumadora, creo, y realmente lo digo en serio, toda la charla sobre las elecciones y lo que significan y todo: quieren que cumplamos. Quieren que cumplamos. Demócratas, quieren de nosotros para entregar más”.

Con su mensaje de populismo económico de negociaciones interminables, Biden quería recordarle al público a qué personas está decidido a ayudar:

“La gente trabajadora de la clase media es la que construyó este país. Ellos son los que lo construyeron la columna vertebral del país”.

“Y lo que decidí hacer fue decir que tenemos que comenzar a construir una economía de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera. Bueno, amigos, ese no ha sido el caso. Estoy tan cansado de la teoría económica del goteo hacia abajo que me gasté. El proyecto de ley Build Back Better, en el que vamos a estar trabajando ahora, y este proyecto de ley, están diseñados para dar a la gente común la oportunidad de luchar para comenzar a nivelar el campo de juego simplemente un poquito, no castigar a nadie”.

Los demócratas que se presentarán a la reelección en 2022 seguramente estaban tomando notas. Su supervivencia en un entorno históricamente traicionero para el partido en el poder dependerá de las continuas buenas noticias económicas y del reconocimiento de los votantes de que sólo un partido está del lado de la mayoría de los estadounidenses (mientras que el otro se esfuerza por proteger a las corporaciones más ricas y más grandes de pagar impuestos).

Biden podría disfrutar de un momento de “te lo dije” sobre su enfoque decidido para aprobar un proyecto de ley bipartidista. “He estado haciendo esto toda mi vida. He podido, en el Senado, poner las cosas juntas cuando la gente decía que no se podían armar con sólo señalar el punto abrumador de que no puedes tener todo lo que quieras”, explicó. “Es un proceso. No hay una ley que vaya a resolver los problemas de todos”.

Ese comentario parecía estar dirigido no sólo al cuerpo de prensa que había pronunciado regularmente sus negociaciones sobre el soporte vital, sino también a las facciones de su propio partido que no iban a obtener una legislación perfecta para vender en casa.

“Seamos razonables”, aconsejó. “Echemos un vistazo a esto. Hagamos lo que todos estamos de acuerdo, como mínimo, en el interés del pueblo estadounidense. Y si desea agregar más, podemos luchar por ello más tarde”.

Después de meses de preguntas escépticas y pronósticos de fracaso, Biden se deleitó en burlarse de los medios: “Todo el tiempo me dijeron que no podía hacer nada de eso de todos modos. Desde el principio. No, no, vamos, sean honestos... ¿De acuerdo? No creías que pudiéramos hacer nada de eso. Y no te culpo. Debido a que miras los hechos, te preguntas, ‘¿Cómo se va a hacer esto?’”.

Biden fue disciplinado (se negó a hablar sobre Irán, se negó a especular sobre la licencia familiar pagada) y cortés al desviar las críticas. Al bromear sobre la representante moderada Abigail Spanberger, demócrata de Virginia, quien anteriormente declaró que Biden no fue elegido para ser FDR, mostró el humor de autocrítica que solía ser su configuración predeterminada. “No tengo la intención de ser nadie más que Joe Biden. Eso es lo que soy. Y lo que estoy tratando de hacer es hacer las cosas que me proponía hacer”.

El presidente volvió a su tono familiar de empatía, reconociendo la tensión a la que han estado sometidos los estadounidenses y el dolor y la frustración que han sentido. “El Covid ha perturbado a casi todas las familias de una forma u otra”, dijo, “ya sea usando un cubrebocas o perdiendo a un miembro de la familia. Ya saben, más de 750 mil estadounidenses muertos”.

La gente también está preocupada por los altos precios en la tienda, observó. “Se puede entender por qué la gente está molesta”, dijo. Y “si tienes un doctorado o estás trabajando, ya sabes, en un restaurante, es confuso. Por eso, es comprensible que la gente esté preocupada”.

Nada anima a un político como el éxito, o desafiar las predicciones de fracaso de los críticos. Los demócratas pueden sentirse reconfortados por el regreso de Biden a su tono más alegre, su humor autocrítico, su relación jocosa con los medios y su expresada empatía por los estadounidenses comunes. Aquí está el político que ganó la presidencia por más de 7 millones de votos, y que tendrá que respaldarlos durante las batallas de mitad de período que se avecinan.