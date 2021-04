Biden busca reformar la Corte Suprema

Washington— El 9 de abril, el presidente Joe Biden cumplió una promesa de campaña al nombrar una comisión presidencial sobre la reforma de la Corte Suprema. Al hacerlo, respondió a las crecientes llamadas de los demócratas liberales para hacer algo con respecto a un tribunal que consideran que probablemente paralizará la agenda legislativa de los demócratas, y que sienten que Mitch McConnell y los republicanos del Senado les negaron injustamente al menos una, si no dos, Nombramientos de la Corte Suprema. La mayoría de los pedidos de reforma han sugerido ampliar el número de jueces en la corte, lo que permitiría a Biden nombrar a más jueces él mismo. Pero los reformadores también han sugerido límites de mandato y eliminación de jurisdicción, es decir, eliminar por completo algunas cuestiones del alcance de la corte.

Biden encargó a la comisión que produjera un informe que, entre otras cosas, examine épocas anteriores en las que los estadounidenses discutieron seriamente la reforma del tamaño y la estructura de la corte. Cuando los miembros de la comisión se sumerjan en esta investigación histórica, descubrirán rápidamente que esos debates generalmente han tenido lugar durante períodos de crisis en la democracia estadounidense.

Los académicos han identificado seis 'períodos de crisis' en la historia de Estados Unidos.

En el libro "Four Threats: The Recurring Crises of American Democracy", Suzanne Mettler y Robert Lieberman identifican seis períodos en los que las élites políticas expresaron una aguda preocupación sobre si la democracia estadounidense sobreviviría. Durante las décadas de 1790, 1850, 1890, 1930, 1970 y 2010, las élites partidistas expresaron no solo objeciones estándar a las plataformas de sus oponentes, sino también temores existenciales de erosión o colapso democrático. Mettler y Lieberman escriben que cada período de crisis presentó picos en al menos una, y a menudo más de una, de estas cuatro amenazas: polarización partidista, desigualdad económica, límites racistas a la membresía política y abusos de poder presidenciales.

Como ha demostrado mi investigación, la mayoría de estos períodos de crisis también fueron testigos de propuestas destacadas de reforma judicial. Y esta vez no es diferente.

Los períodos de crisis en la historia de Estados Unidos a menudo han coincidido con los pedidos de reforma judicial

Tome la crisis de la década de 1790, por ejemplo. Después de perder las elecciones polarizadas de 1800, el presidente John Adams y sus aliados federalistas en el Congreso expandieron drásticamente el tamaño de los tribunales federales durante el período de fracaso después de que fueron destituidos por votación. Luego se apresuraron a llenar los asientos recién creados con leales aliados partidistas, lo que llevó al presidente entrante, Thomas Jefferson, a quejarse de que los federalistas se habían "retirado al poder judicial como un bastión". Los federalistas jugaron duro constitucionalmente porque creían que los jeffersonianos amenazaban la supervivencia de la democracia estadounidense.

Una vez que Jefferson y sus aliados tomaron el control, rápidamente se propusieron reducir el tamaño de los tribunales federales y acusar a los jueces federalistas que, desde la perspectiva de Jefferson, habían abusado del poder judicial con fines partidistas. En otras palabras, los jeffersonianos también jugaron duro constitucionalmente, porque ellos también vieron a sus oponentes como amenazas a la supervivencia de la democracia estadounidense.

En las décadas de 1850 y 60, un tribunal controlado por sureños blancos defendió la esclavitud y luego trató de socavar el esfuerzo bélico de la Unión. Los republicanos del Congreso respondieron con una propuesta para abolir la corte y reconstituirla desde cero. Si bien esa ley no se promulgó, el Congreso de la década de 1860 alteró el tamaño de la corte tres veces para garantizar que sus jueces fueran nombrados por los presidentes republicanos Abraham Lincoln y Ulysses S. Grant, pero no por el presidente demócrata Andrew Johnson. Esas leyes podrían describirse como empaquetamiento judicial partidista. Pero para los miembros republicanos del Congreso que los aprobaron, estos cambios fueron necesarios para evitar que Johnson y la corte unieran fuerzas para frustrar el esfuerzo republicano por construir una democracia multirracial en el sur.

En la década de 1890, los populistas pidieron poner freno a un tribunal que consideraban hostil a los esfuerzos del Congreso para regular la economía capitalista emergente. Estos llamamientos se intensificaron durante las décadas siguientes, ya que el tribunal anuló repetidamente las leyes sobre el salario mínimo y el trabajo infantil, hasta la pelea por el plan del presidente Franklin D. Roosevelt de ampliar el tribunal de nueve a 15 miembros en la década de 1930. Una vez más, los opositores denunciaron el plan de Franklin D. Roosevelt como un ataque partidista a la corte. Pero desde su perspectiva, permitir que el New Deal respondiera a la Gran Depresión fue un esfuerzo existencial para mantener viva la democracia en una era de creciente totalitarismo. Si la corte estaba bloqueando ese esfuerzo, entonces Franklin D. Roosevelt sintió que tenía que reformar la corte.

Los debates sobre la reforma judicial están vinculados a los debates sobre la propia democracia

A lo largo de la historia de Estados Unidos, las crisis de la democracia han provocado discusiones sobre la reforma de la Corte Suprema porque la propia corte a menudo ha sido percibida como una barrera para la preservación y renovación democráticas. Eso también es cierto más allá de los Estados Unidos. En varios países democráticos en los últimos años, incluidos Polonia, Hungría, Turquía e India, los líderes antidemocráticos han tratado de recurrir a los tribunales en sus esfuerzos por socavar las normas e instituciones fundamentales de la democracia. Cuando y donde esto sucede, los defensores de la democracia responden con llamados a la reforma de los tribunales.

En la actualidad, en Estados Unidos, el fuerte repunte en los esfuerzos de manipulación y supresión de votantes de las legislaturas estatales republicanas ha hecho que la legislación federal sobre el derecho al voto sea una prioridad existencial para los demócratas. Para promulgar dicha legislación, los demócratas pueden necesitar eliminar o reformar drásticamente las reglas de obstrucción del Senado, para permitir que la legislación se apruebe con una mayoría simple en lugar de los 60 votos que se necesitan actualmente para cerrar el debate del Senado. Para que dicha legislación siga siendo válida, es posible que los demócratas también deban reformar la Corte Suprema. Después de todo, fue la invalidación por parte de la corte de Roberts de una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, en el condado de Shelby contra Holder de 2013, lo que permitió la reciente ola de leyes estatales de supresión de votantes. Y como escribí hace dos años, es probable que la corte de Roberts trate las propuestas actuales para proteger los derechos de voto con el mismo escepticismo que trató la Ley de Derechos de Voto original.

En otras palabras, la comisión de reforma judicial de Biden no es más que el episodio más reciente de la larga tradición nacional de Estados Unidos de responder a las crisis de gobernabilidad democrática con debates sobre la reforma institucional.