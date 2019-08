Beto O’Rourke está de vuelta... o algo así

Washington— Después de una semana de luto tras el tiroteo en su ciudad natal de El Paso, Texas, el ex congresista Beto O’Rourke pronunció un emocionante discurso el jueves anunciando su regreso a la campaña presidencial. Este era el Beto de antaño: antes de las historias de portada, antes del contraataque, antes de las débiles actuaciones de debate. Este era el O’Rourke elocuente, apasionado y maduro.

Comenzó volviendo a contar relatos conmovedores de las respuestas al ataque terrorista, destacando la gracia, amabilidad y generosidad que presenció después del tiroteo masivo. Él ve en El Paso la respuesta a la división, el racismo y la xenofobia, así como la evidencia de que los inmigrantes se ayudan no solo a sí mismos sino también a este país al venir aquí. “Después de esta tragedia, mostramos cuán fuertes somos, y proporcionamos un ejemplo al resto del país de en quién podemos convertirnos como Estados Unidos”, dijo. Una y otra vez, volvió al tema de que la presencia de inmigrantes aquí es buena para ellos y excelente para Estados Unidos.

A partir de ahí pasó a una acusación de instituciones fallidas: “Tenemos un Congreso demasiado ansioso por actuar, una democracia que no está a la altura, la complicidad de quienes confían en el público”. Al igual que el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, en su discurso en Charleston, Carolina del Sur, O'Rourke pidió un ajuste de cuentas con nuestro pasado. “Tenemos un racismo en Estados Unidos tan antiguo como los propios Estados Unidos”, declaró. “Eso es lo que ha sucedido en este país. Necesitamos reconocerlo si alguna vez vamos a cambiarlo”.

Lamentó la disponibilidad inmediata de armas de guerra que no tienen lugar en nuestras calles, pidiendo verificaciones de antecedentes, una prohibición de la venta de armas de asalto y un programa de recompra de armas.

Sin embargo, el objetivo principal de su discurso fue una defensa de la idea de Estados Unidos, amenazada por las acciones y la retórica del presidente Donald Trump. Enumeró las ofensas: prohibió a los musulmanes, les dijo a las congresistas no blancas que “regresaran” al país de donde venían, afirmando que los neonazis de Charlottesville, Virginia, incluían algunas personas “muy buenas”, describían a los inmigrantes mexicanos en términos deshumanizantes y sonreían en una manifestación cuando alguien en la multitud gritó que la solución a la “invasión” de inmigrantes era “dispararles”.

O'Rourke hizo un argumento convincente de que “lo que [Trump] dice y hace no sólo ofende nuestra sensibilidad ... cambia lo que somos como país”. O'Rourke argumentó que no ponemos a los niños en jaulas ni vemos que alguien conduzca 600 millas para dispararle a los hispanos con un manifiesto que imite a Trump, a menos que se nos haya dado permiso para comportarnos de esa manera. Y sin embargo, nuestras instituciones nos han fallado. “Han sido impotentes ante la mayor amenaza que hemos conocido”. Señaló que donde “damos terreno fértil para los demagogos”, cosechamos los resultados peligrosos.

Reconoció los llamados para que regrese a casa para postularse para el Senado, pero los rechazó severamente. “Eso no sería lo suficientemente bueno para El Paso y no sería lo suficientemente bueno para este país”, dijo. “Debemos llevar la lucha directamente a la fuente, a la persona que ha causado este dolor y peligro: Donald Trump”.

Y al señalar con el dedo directamente al presidente, pareció establecer un nuevo rumbo para su campaña, que había perdido la dirección y el enfoque. Sin embargo, dijo que no podía regresar a lugares como la Feria Estatal de Iowa ("banderillas de salchicha y ruedas de la fortuna”) en un momento de tanta urgencia. En cambio, iba a ir a comunidades donde Trump ha estado “aterrorizando, aterrorizando y degradando a nuestros conciudadanos”. Anunció: “Ahí es donde me encontrarás a mí y a esta campaña”. Su primer paso será Mississippi, donde más de 600 trabajadores fueron detenidos y sus hijos traumatizados.

En el nivel más básico, este era O'Rourke en su mejor momento como orador. Pero desde una perspectiva política, uno debe preguntarse si puede postularse para presidente de esta manera, evitando estados primarios tempranos e ir a lugares lejos de la ruta normal de la campaña.

La respuesta es doble. Primero, depende de cuán lejos lleve esto. Si todavía va a debates y eventos importantes en los primeros estados, el tiempo en otro lugar probablemente no le restará mucha importancia a su perfil y, de hecho, podría impulsarlo. Y eso nos lleva a la segunda consideración: las campañas se están nacionalizando a un ritmo alarmante, como lo demostró Trump cuando dominó las ondas de televisión por cable en 2016. Los habitantes de Iowa y otros votantes de los primeros estados están viendo noticias nacionales. Ahora verán a alguien que se destaca de la multitud, alguien más serio y decidido de lo que recuerdan (si prestaban atención) desde los primeros días de la campaña.

Vale la pena subrayar un punto: O'Rourke no ha seguido a los senadores Bernie Sanders, Independiente de Vermont, y Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, quienes se ubican en el acantilado de la extrema izquierda. Su plan de atención médica implica la opción de comprar Medicaid, su plan de inmigración no incluye despenalizar los cruces fronterizos ilegales y su comportamiento sugiere la promesa de un cambio sin una revolución. En otras palabras, ahora es una alternativa viable y moderada en caso de que el ex vicepresidente Joe Biden tropiece.

Finalmente, debemos recordar que en una campaña presidencial, lo inesperado puede suceder y el ganador suele ser la persona que mejor puede responder a los eventos actuales.