Así es como Donald Trump podría convertirse nuevamente en presidente

Washington— Desde que el presidente Donald Trump perdió la elección del 2020, he sido uno de los que creen que nunca volverá a postularse nuevamente para presidente. Aunque él podrá mantener abierta la opción tanto como sea posible para atraer la atención y hacer que los demás republicanos sigan haciéndole genuflexiones, pero no lo hará. Podría ser demasiado problema a su edad, ya que cumplirá 79 años en el 2024, y la idea de perder nuevamente podría ser muy aterradora.

Sin embargo, los eventos de los últimos meses han aumentado la posibilidad de que Trump pudiera sondear el panorama y decidir que podría regresar nuevamente a la Casa Blanca si quisiera.

No se debería a que más estadounidenses votarían por él, impidiendo cierto tipo de catástrofe no prevista, es difícil ver que eso suceda. Sin embargo, su partido ha trabajado agresivamente para darle un giro a esta situación y corromper los votos populares y electorales y convertirlo nuevamente en presidente.

Es demasiado pronto para decir qué tan probable es eso, aunque así es como podría lograrlo.

Paso Uno: Trump decide postularse y arrasaría en las primarias.

Aunque muchos republicanos están considerando postularse a la presidencia, algunos de los cuales son operadores inteligentes, no hay ni uno que tenga posibilidades remotas de derrotar a Trump en unas primarias presidenciales.

“Si Donald Trump decide postularse nuevamente en el 2024, sería el nominado republicano”, comentó uno de esos posibles candidatos, el senador Marco Rubio de Florida. Mientras que el ex gobernador de New Jersey Chris Christie dijo recientemente que la decisión de Trump no será un factor para su postulación, otros como Nikki Haley han dicho que no se postularán si lo hace Trump. Aun si algunos deciden hacerlo, ¿podría alguno imaginar a otro candidato pelear contra Trump y derrotarlo?

La verdad es que Trump podría realizar un par de mítines, lanzar algunos insultos en unos cuantos debates y asegurar la nominación —si alguno se tomara la molestia de competir contra él. La idea de una restauración podría ser tan tóxica para la base del partido que apenas y tendría que hacer campaña.

Paso Dos: las medidas de los republicanos para suprimir el voto han tenido impacto.

La ola de nuevas leyes de supresión del voto a nivel estatal son una mezcla de lo peligroso y los malos entendidos, aunque muchas probablemente podrían tener poco o ningún impacto en los resultados de la próxima elección, especialmente debido a que los demócratas probablemente van a aumentar sus esfuerzos de organización precisamente para derrotarlos.

Sin embargo, hay ataques directos a los oficiales electorales locales que están contenidos en muchas de ellas, lo cual pretende intimidarlos con amenazas de procesarlos y permitir que las legislaturas estatales que están controladas por los republicanos les quiten el poder. Es totalmente posible que veamos una lucha por el poder estado tras estado en donde los oficiales locales están tratando de llevar a cabo elecciones justas y libres y son usurpados por legislaturas leales a Trump que se las arreglan para poner un dedo —o toda la mano— en la balanza para inclinarla a su favor.

Lo vimos el año pasado en lugares como Georgia, una concientización de que los planes de los republicanos se vieron amenazados por los oficiales, incluyendo algunos republicanos, que decidieron llevar a cabo su tarea con integridad. Y no van a ser sorprendidos con la guardia baja nuevamente.

Paso Tres: Las legislaturas estatales republicanas podrían intervenir.

Podría haber un grupo de estados en donde el candidato demócrata, el presidente Joe Biden, si busca reelegirse, o alguien más, gane la mayoría de los votos, y los republicanos dirán que ese resultado es inaceptable simplemente rehusándose a aprobarlo. Esto casi ocurrió en el 2020, recordemos cuando Trump llamó a los legisladores de Pennsylvania a la Casa Blanca para conversar acerca de los votos de su estado. Pero al final, su propuesta no tuvo éxito.

¿Los funcionarios estatales republicanos lo enfrentarán nuevamente? No hay manera de saberlo —y después que muchas pruebas de lealtad basadas en creer “la gran mentira” de que la elección del 2020 fue robada, podría haber unos cuantos republicanos que podrían intentarlo. Así que, múltiples estados podrían votar por Biden, aunque los republicanos que se postulen a uno o más de ellos se las arreglarán para garantizarle a Trump sus votos electorales de cualquier manera.

Paso Cuatro: Si los republicanos de la Cámara de Representantes toman el control.

Si hubiera conflictos en el Congreso sobre cuáles electores contar, existen múltiples maneras en las que se podría tener un importante éxito constitucional. Aunque hay teorías que compiten acerca de lo que podría suceder, si al final de la elección fueran lanzados a la Cámara de Representantes, la Constitución dice que cada delegación estatal podría obtener sólo un voto.

Los republicanos controlan más delegaciones estatales que los demócratas. Y Trump podría convertirse en el presidente número 47 de Estados Unidos.

¿Qué tan probable es ese escenario? No podría decirlo. Es posible que los funcionarios estatales y locales tendrían menos probabilidades de traicionar a su país y al sistema demócrata para servir a Trump que en el 2020, cuando fuimos salvados de muchas maneras por la voluntad de los administradores electorales, jueces, y hasta algunos legisladores que se rehusaron a ser corrompidos por él.

Sin embargo, lo contrario también es posible. En cada fase de este escenario, podría depender de los republicanos el impedir que suceda lo peor. Los demócratas no podrían detener eso, y ni siquiera los votantes podrían hacerlo, si el Partido Republicano está decidido a robar la elección para Trump. Esperemos la evidencia de que ellos no estarían dispuestos a hacerlo.