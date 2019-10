Aprender a hablar acerca de racismo para detenerlo

Chicago– Hace unas semanas, tuve una acalorada discusión con una de mis jóvenes estudiantes, quien se indignó porque su maestra se rehusó a compartir un importante hecho cultural, político y social.

El tema fue un término que nunca ha salido de mis labios: la palabra empieza con N.

“¿Pero qué significa eso?”, preguntó la estudiante, que es la única joven anglosajona en un salón de clases en donde el 99 por ciento son latinos.

Aunque ella no trató de sacarme de mis casillas, ni ser desafiante, ni detener la lección.

Estuvimos discutiendo acerca del hecho indiscutible del impacto que tuvo la esclavitud en la negociación para construir Washington, D.C., la capital de nuestro país.

La decisión fue tomada en parte para apaciguar la preocupación que tenían los sureños de que el asiento del poder del país estuviera demasiado al norte.

Allí fue cuando ella me hizo la pregunta que no pude responder.

Le dije que la palabra que empieza con N era demasiado peligrosa, tóxica y cargada de odio hacia los afroamericanos que ni siquiera podía decirla en voz alta.

“Es como si me pidieras que te dijera qué significa la palabra altisonante que empieza con Ch”, le expliqué, poniendo énfasis en eso porque verdaderamente quería que entendiera por qué me rehusaba a compartir algo que es del conocimiento público, y basada en la súplica de sus compañeros de clase para que ella no estuviera allí.

“Podría escribir las primeras letras de esa palabra con Ch, pero no podría escribir la palabra completa en el pizarrón, ni susurrarla a tu oído, ni escribirla en un pedazo de papel y mostrártelo”.

La estudiante presentó un argumento convincente: ¿Si es muy importante no decir la palabra que empieza con N, no debería decirlo en voz alta con un propósito educativo y discutir por qué es tan mala, en lugar de pedirme que vaya a casa y le pida a mis padres que me expliquen eso?

Finalmente, di por terminada la conversación: “Mira, no quiero perder mi trabajo. Si digo esta palabra en voz alta, y la escucha el director, voy a estar en problemas. ¿No querrías que me fuera y no regresara, verdad?”.

Eso la convenció, aunque yo no estaba exagerando. Las reglas de cero tolerancia en contra del acoso y los insultos raciales en las escuelas públicas de Estados Unidos me pondrían en riesgo de perder mi trabajo –tomando en cuenta que soy una de un pequeño grupo de maestros de color entre un staff de profesores usualmente anglosajones.

Aun cuando le explicara lo que significa un insulto durante un momento de enseñanza.

Unas pocas semanas después, en Madison, Wisconsin –que es un bastión de valores progresistas en medio de un panorama conservador y rural– un guardia de seguridad de una preparatoria, de nombre Marlon Anderson demostró mi punto de vista sobre esa situación.

Pronunció la palabra N durante una discusión con un estudiante y posteriormente fue despedido de su trabajo.

¿Cuál fue la sorpresa? Que Anderson dijo la palabra mientras trataba de explicarle al estudiante por qué estaba mal que el alumno la usara como un insulto contra él. Y ya ven lo que pasó, ya que Anderson es afroamericano.

“Él me dijo cada palabra que empieza con N que ustedes puedan pensar”, le comentó Anderson al periódico Milwaukee Journal Sentinel.

“Yo le dije que no me llamara de ese modo, yo no soy esa palabra con N, no me llames de esa manera”.

Tuvo que hacerse viral en las redes sociales y generar coraje para que se revirtiera la decisión que tomó la escuela. Esto incluyó el compromiso de la cantante Cher para que Anderson demandara al Distrito Escolar de Madison, además de que se llevó a cabo una huelga de estudiantes que protestaron por el despido de uno de los pocos miembros del staff de la escuela que no son caucásicos.

No estoy aquí para criticar la política de la escuela, que entró en vigor después de despedir a seis empleados del Distrito por usar insultos raciales en frente de o en contra estudiantes.

Aunque eso es un ejemplo perfecto de la manera en que las reglas que inicialmente fueron instituidas para mantener a salvo a los estudiantes, especialmente a los de color, pueden tener una consecuencia no intencional de amordazar a las personas que pueden ayudar a sanar las heridas del racismo.

La lección en este caso no es la cero tolerancia, en sí misma. Sino lo importante que es para la gente de todos los colores y razas el poder involucrarse verdaderamente en conversaciones significativas acerca de la raza.

Al igual como predican muchos expertos, desde el educador racial Robin DiAngelo hasta el historiador Ibram X. Kendi: nunca podremos erradicar el racismo si no podemos describirlo, nombrarlo y verlo en nosotros mismos, aun cuando tratemos de señalarlo en otros.

¿Y quiénes somos nosotros como sociedad si no podemos tomar decisiones con sentido común acerca de quién se puede defender a sí mismo de los insultos raciales a través de la educación y el uso de ciertos insultos raciales para decir algo importante? Hasta que hayamos superado el temor a la recriminación por discutir el lenguaje racista, no podremos educarnos a nosotros mismos sobre cómo no ser racistas.