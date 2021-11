Año diferente, contienda diferente, Beto diferente

Austin— La carrera del 2018 por el Senado de Estados Unidos tuvo como titular a Ted Cruz. Pero la estrella revelación de ese año fue Beto O’Rourke, entonces un congresista de El Paso que participaba en su primera campaña en todo el estado. Y en ese referéndum Ted Cruz estuvo a punto de perder.

La carrera para gobernador de 2022 es un asunto más convencional, con dos candidatos conocidos, O’Rourke y el gobernador Greg Abbott, cada uno tratando de convencer a los votantes de que él, a pesar del lodo volador de la campaña, sería el mejor gobernador de Texas a partir de enero de 2023.

Ese es un terreno familiar para Abbott, quien primero asumió un cargo estatal en Texas en 1995, primero como juez en la Corte Suprema de Texas, luego como fiscal general y luego como gobernador. O’Rourke, quien declaró su candidatura el pasado lunes, es ahora un objetivo, después de esa contienda con Cruz y una carrera poco impresionante por la nominación presidencial demócrata en 2020. Sin embargo, los votantes saben quién es. Ha adquirido una serie de imperfecciones y hematomas durante esas dos carreras que Abbott intentará aprovechar. Ya no es el candidato desconocido, el rostro fresco.

En octubre de 2017, la mayoría de los tejanos no conocían a O’Rourke. Una encuesta de la Universidad de Texas de ese momento encontró que el 16 por ciento tenía una opinión favorable de él, el 13 por ciento tenía una opinión negativa y el 69 por ciento no tenía una impresión positiva o negativa. En la última encuesta de esa misma universidad, realizada el mes pasado, el 35 por ciento de los votantes de Texas dijeron que tienen una impresión favorable de O’Rourke, el 50 por ciento tienen una impresión negativa y el 15 por ciento no tienen una impresión positiva o negativa.

Abbott comienza adelante, como lo hizo Cruz hace cuatro años. En esa última encuesta, Abbott derrotaría a O’Rourke entre un 46 y un 37 por ciento en una carrera por gobernador hoy. Ese margen de un sólo dígito se redujo cuando Abbott se emparejó con un demócrata sin nombre: todavía ganaría, pero sólo por un margen de 42 a 37.

O’Rourke tiene esta ventaja sobre Abbott: no tiene competencia real en las próximas primarias y puede comenzar su carrera contra el gobernador ahora en lugar de detenerse para ganarse a los demócratas. Abbott está a salvo por delante de Allen West, Don Huffines y otros en las primarias republicanas, pero nunca es seguro ignorar a los candidatos que se han postulado con éxito en el pasado.

En 2018, contra dos candidatos prácticamente desconocidos, Abbott ganó las primarias republicanas con el 90.4 por ciento de los votos. En 2014, al postularse por un escaño libre después de que el gobernador Rick Perry decidiera no buscar otro mandato, Abbott obtuvo el 91.5 por ciento en una primaria con tres oponentes.

Un número más bajo en las primarias de 2022 no sería fatal, pero podría indicar cierta decadencia de su popularidad en su propio partido.

La carrera contra O’Rourke, sin importar a quién nominen los republicanos, estará llena de diferencias marcadas y partidistas. El problema de Abbott en las primarias es que los candidatos se posicionan como más conservadores. Es poco probable que los republicanos que votan por esos oponentes por motivos ideológicos se den la vuelta y voten por un demócrata en las elecciones generales.

Pero los oponentes de Abbott han insistido en algunos temas en los que se centrará el demócrata, incluidas la respuesta al Covid-19 y la falla de la red eléctrica del estado durante las tormentas de invierno en febrero pasado.

Los candidatos y votantes republicanos hablarán durante todo el ciclo electoral sobre el número récord de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos desde México este año; los candidatos y votantes demócratas quieren revertir los cambios en las leyes estatales sobre elecciones y aborto.

Esperen una carrera grande y ruidosa.

Está en la parte superior de la boleta electoral y recibirá mucha atención, en Texas y más allá. Ambos candidatos se destacan en la recaudación de fondos. Abbott tenía 55 millones de dólares en su cuenta de campaña a mediados de año, según informes que presentó ante la Comisión de Ética de Texas. O’Rourke recaudó casi 80 millones de dólares en su carrera por el Senado de Estados Unidos en 2018, y esta vez recaudará dinero sin los límites de contribución impuestos a los candidatos federales.

El nombre más importante de cada partido está en la boleta, con montones de dinero y muchas diferencias para elegir y discutir. Esta no es una repetición del ataque de O’Rourke desde la nada en 2018 contra Cruz. Abbott ya está publicando anuncios de ataque. El demócrata señaló sus intenciones tempranamente, pero esperó hasta tarde para intervenir, una forma de detener la rutina de la próxima campaña el mayor tiempo posible.

Este no es otro referéndum sobre un titular nada más. Cruz esperó mucho tiempo para tomarse en serio a O’Rourke. Abbott no está cometiendo ese error.