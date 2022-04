Anímense y cancelen el adeudo de los créditos estudiantiles. Nadie dijo que la vida era justa

San Diego— La vida no es justa. Esa fue la observación que hizo el presidente John F. Kennedy, quien durante una conferencia de prensa en marzo de 1962, les enseñó a los estadounidenses la manera en que es el mundo. Cuando le preguntaron acerca de los reservistas del Ejército que fueron llamados a servir en Vietnam a pesar de haber pasado tiempo apostados en Berlín Occidental, Kennedy no midió sus palabras.

“Siempre hay desigualdad en la vida”, dijo. “Algunos hombres mueren en la guerra y otros son lesionados, otros nunca salen del país y algunos están apostados en la Antártida, y algunos lo están en San Francisco. Es muy difícil estar en el ejército, o en la vida personal, para asegurarles una total igualdad. La vida no es justa”.

Estoy de acuerdo con Jack, quien de hecho estaba en lo correcto.

Acepto que la vida no es justa. No me hago la víctima ni culpo a mi cultura, al igual que la mayoría de los México-americanos, crecí sin quejarme de las injusticias que percibía. Me enseñaron a trabajar duro y hacer los sacrificios necesarios para convertir mis sueños en realidad.

Así que, tranquilo Estados Unidos, no vas a recibir una factura por las reparaciones que se le deben a los México-americanos por haberle robado el Suroeste a México en 1848 –como parte del apoderamiento de tierra conocido como la Guerra entre México y Estados Unidos.

Este negocio de “vivir y dejar vivir” puede ser engañoso. Nuestros compatriotas estadounidenses –y el mismo Estados Unidos– no deberían quedar libres de castigo por siglos de robo, opresión, racismo, discriminación y demás tratos injustos.

Por supuesto, los México-americanos hemos sido victimizados durante la historia y seguimos siéndolo, pero nos corresponde a nosotros no pensar que somos víctimas.

Eso nos diferencia de muchos estadounidenses, que adoran estar en el altar de la victimización. Ellos lloriquean de que esto o aquello es injusto. Todos están seguros que los demás están pintando con grafiti su camino hacia lograr su comodidad financiera.

Para algunos, el gran problema es la decisión que tomó la administración Biden de cancelar la deuda de los créditos estudiantiles para cientos de miles de deudores.

El Departamento de Educación de Estados Unidos canceló recientemente la deuda estudiantil a 40 mil personas. El Departamento también ofreció créditos para ayudar a otras 3.6 millones de personas que pagaron sus créditos de acuerdo a un plan que está diseñado para deudores de bajos ingresos y servidores públicos.

Aunque, la administración también anunció recientemente que había cancelado 7 billones de dólares de adeudos federales provenientes de créditos estudiantiles para unos 350 mil deudores con discapacidades.

El año pasado, la administración canceló más de 17 billones de dólares de deudas a 725 mil deudores.

Un argumento para la condonación del crédito es que muchas de las 43 millones de personas que pidieron créditos para asistir a la universidad no les dijeron que podían calificar para una exención de la deuda, si por ejemplo, no ganaban suficiente dinero después de graduarse.

“En los créditos estudiantiles nunca se pretendió que fueran una sentencia de por vida”, comentó el secretario de Educación Miguel Cardona a través de un comunicado. “Sin embargo, con toda certeza, eso sintieron los deudores que los dejaron fuera de un alivio para el que eran elegibles”.

Luego, están las cuestiones políticas. El presidente está tratando de mantener su promesa de campaña –o por lo menos haciendo el intento de cumplirla. En la elección presidencial del 2020, Biden canceló 10 mil dólares de adeudo estudiantil para cada deudor. El monto proyectado fue de más de 400 billones de dólares. La administración les prometió dólares pero les dio centavos.

Aunque muchos estadounidenses no están convencidos. Los que financiaron su educación se quejan de que cualquier programa de condonación de los créditos no es “justo” para aquellos que pagan sus adeudos estudiantiles.

Entiendo su postura. Yo también pedí dinero prestado para asistir a la universidad y poder graduarme, pero pagué todo, aún cuando no fue fácil.

Sin embargo, ésa no es la razón por la que es mala idea que el Gobierno Federal condone la deuda estudiantil. ¿Por qué hacer de una comida gratuita la primera lección que alguien aprende después de graduarse de la universidad? Eso sólo causará daño.

Al mismo tiempo, no estoy convencido de que el argumento más fuerte en contra de la deuda estudiantil es que es injusta. ¿Y luego? John F. Kennedy estaba en lo correcto, la vida no es justa. Entre más pronto acepte la gente ese hecho, será mejor.

Por un momento, pensé: “Si no puedes derrotarlos únete a ellos”. Imaginé lo que sería subirme al tranvía nacional de la victimización.

Hice una lista de todas las maneras en las que mi vida ha sido injusta –empezando con el hecho de que no nací siendo un Kennedy.

Después de unos minutos, deseché la lista. Fue un desperdicio de tiempo y energía. Justo igual como nuestro pasatiempo nacional de lloriquear acerca de lo injusto.