AMLO, los tiranos y los ex

Miami— Es increíble y peligrosa la fascinación que todavía en este 2021 tienen tantos políticos latinoamericanos con la dictadura cubana, incluyendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras las protestas democráticas del pasado 11 de julio —bajo los gritos de “¡Libertad!” y “¡Abajo la dictadura!”— AMLO salió en defensa del régimen de La Habana. ¿Cómo defender a una tiranía de 62 años?. Es de una enorme incongruencia querer democracia para los mexicanos pero no para los cubanos.

Las declaraciones de AMLO en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar —evadiendo las violaciones a los derechos humanos, los prisioneros políticos, la censura y a los tres tiranos que han gobernado la isla con brutalidad desde 1959— son preocupantes y muestran una terrible (y voluntaria) ceguera sobre la realidad cubana. Hablemos claro: Cuba no debe ser nunca un ejemplo para México.

Pero las declaraciones de AMLO —un Presidente elegido legítimamente por más de 30 millones de mexicanos y que gobernará hasta el 2024— no debieron sorprendernos. Su debilidad ideológica por las tiranías en Cuba y Venezuela quedó en evidencia en una entrevista que tuvimos en mayo del 2017.

—¿Usted cree que Nicolás Maduro es un dictador?

—No lo voy a juzgar. Eso se los dejo a los que nos están escuchando.

—En Venezuela hay violaciones a los derechos humanos.

—Muy lamentables.

—Desmanteló la Asamblea. Hay decenas de muertos. Hay prisioneros políticos.

—Yo no estoy a favor del autoritarismo en ningún lado.

—La pregunta es si Nicolás Maduro es un dictador.

—No quiero meterme en ese asunto.

—¿Por qué no?

—Tenemos principios de política exterior. No intervención y autodeterminación de los pueblos.

—¿Pero la defensa de los derechos humanos no va por encima de la soberanía de un país?

—Sí. Pero también, en este caso, hay que hacer valer el principio de no intervención...

—¿Por qué no se atreve a criticar una dictadura?

—Porque no quiero que se metan después en las decisiones que solo corresponden a los mexicanos.

—¿Ya le podemos llamar a Raúl Castro dictador (en Cuba)?

—No. Yo no le llamaría a nadie así.

—Señor López Obrador, Cuba es una dictadura desde 1959. (Raúl) fue puesto por dedazo gracias a Fidel en el 2008. Usted se quejó de los dedazos en México. ¿Por qué no quejarse del dedazo en Cuba?

—Esas fobias, Jorge. Yo creo que tú estás en el papel de periodista. Tienes el derecho de preguntarme todas esas cosas. Yo también tengo el derecho a no engancharme con esos asuntos. No voy a meterme en eso. Soy respetuoso.

Y por no querer engancharse, López Obrador se ha puesto del lado de las dictaduras de Cuba y Venezuela, del lado equivocado y oscuro de la historia. Y eso que tanto respeta en esos países no lo queremos en México.

Mañana los mexicanos tendrán la oportunidad de participar en una consulta popular para buscar un “esclarecimiento” de las decisiones tomadas por varios ex presidentes mexicanos. El resultado de esa consulta será tan vago como la incomprensible pregunta que tendrán que contestar. Pero si AMLO está convencido de que hubo fraudes electorales en el 2006 y 2012, no necesita una consulta. Basta con iniciar una investigación seria o una comisión de la verdad. Y ya que está en esas, que le pregunte a Bartlett sobre el mayúsculo fraude de 1988.

Sin embargo, no creo que AMLO de verdad se quiera meter a investigar y castigar a ex presidentes. Fíjense en lo que me dijo al final de esa misma conversación que tuvimos en el 2017:

—¿Peña Nieto es corrupto?

—Sí.

—La casa que su (ex) esposa, Angélica Rivera, compró por siete millones de dólares de un contratista gubernamental ¿es un acto de corrupción?

—Sí. Pero no solo eso.

—Si usted llega a la Presidencia, ¿usted va a enjuiciar a Angélica Rivera y a Peña Nieto por ese “acto de corrupción”?

—Yo no voy a actuar (contrario a lo que se dice) de manera autoritaria. Va a haber Estado de derecho. No va a haber persecución...

Y luego me soltó una frase que describió su verdadera intención: “Sencillamente no quiero poner el énfasis en la persecución porque no creo que eso sea lo que el país requiere”.

Entonces ¿para qué la consulta del domingo?.

