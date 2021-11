AMLO debe mantener su enfoque al sur de la frontera

San Diego— Como mexicano-estadounidense, he pasado toda mi vida deambulando por lo “intermedio”.

Al crecer en las tierras de cultivo del Valle Central de California, me consideraban “mexicano”. Pero cuando me aventuré a México, era un “estadounidense”. A menudo me siento como un hombre sin país.

Pero no uno sin rencor. Tengo mucho resentimiento hacia México, aproximadamente el valor de un siglo, de hecho. Durante la Revolución Mexicana, el sistema económico de ricos y pobres del país no tenía nada que ofrecer a un niño pobre, de piel oscura y poco educado de 8 años y a su familia de Chihuahua. Los migrantes cruzaron a Estados Unidos legalmente y comenzaron una nueva vida.

Ese niño era mi abuelo, Roman, y todo lo que él y mi abuela nacida en Texas, Esperanza, lograron en la vida que compartieron juntos en Nuevo México y luego en California fue gracias a su arduo trabajo y la generosidad de Estados Unidos.

Durante los últimos 25 años, el Gobierno mexicano ha tratado de acurrucarse con los mexicano-estadounidenses. El viejo país busca nuevos dólares de inversión y la oportunidad de aprovechar las conexiones de paisanos que nacieron y se criaron en este lado de la frontera.

No se vende. Así como México una vez no tuvo ningún uso para mi abuelo, ahora no tengo ningún uso para México. Como mexicano-americano, sangro rojo, blanco y azul. Amo a mi país, incluso en los momentos en que no me ama.

Como tal, es una apuesta segura que quienquiera que sea presidente de México, ese hombre, tarde o temprano, me pondrá de nervios.

Con el actual titular de la oficina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sería muy pronto. Mi punto de quiebre llegó la semana pasada cuando AMLO amenazó con “llamar en voz alta” personalmente a los miembros del Congreso estadounidenses que votan en contra de la reforma migratoria.

En los últimos meses, los demócratas han intentado introducir una pizca de reforma, lo que podríamos llamar “reforma ligera”, en varias leyes. Las medidas van desde el proyecto de ley de infraestructura de 1.2 billones de dólares recientemente promulgado por el presidente Joe Biden hasta el plan Build Back Better de la Casa Blanca, aún más ambicioso, de 1.75 billones de dólares, que financiaría los esfuerzos para combatir el cambio climático y reforzar la red de seguridad social del país.

Entre los detalles se encuentra una disposición que otorgaría permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante al menos una década y protegería a esas personas de la deportación hasta por 10 años.

El Congreso le debe al país una solución permanente a nuestro sistema de inmigración roto. Esto no es eso. Esto es simplemente una tirita en una herida abierta.

Aún así, AMLO cree que esta es una buena idea. Él tiene razón. Es una buena idea. Pero lo que el presidente mexicano echa de menos es que a nadie de este lado de la frontera le importa lo que piense sobre nada, especialmente sobre inmigración.

Abordó el tema en una conferencia de prensa en México antes de reunirse con Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Cumbre de Líderes de América del Norte en la Casa Blanca el 18 de noviembre.

“Si los legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, los denunciaremos más tarde de manera respetuosa”, advirtió. “Haremos saber desde aquí que los legisladores de un partido no ayudaron en algo que es justo y humanitario”.

AMLO tuvo precaución de cuidar sus modales mientras estaba en suelo estadounidense. Dijo a la prensa mexicana que no repetiría la amenaza a los legisladores estadounidenses ––de la que informó el diario mexicano Reforma– mientras se encuentre en Estados Unidos “por respeto a la soberanía de ese país”.

Algo de respeto. AMLO tiene mucho valor al sermonear a los estadounidenses sobre cómo cuidar a las mismas personas que su país empujó hacia el norte porque se negó a dejarles espacio en la economía mexicana, una economía que tiende a hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más desesperados.

En la conferencia de prensa en México, AMLO también pidió al Congreso que considere los aportes e influencia de los mexicanos en Estados Unidos.

“Los legisladores estadounidenses no deben olvidar y nuestros hermanos migrantes deben ser conscientes de que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos”, dijo.

La única forma en que AMLO llega a “38 millones de mexicanos” en Estados Unidos es si está contando los millones de mexicoamericanos que viven aquí, gente como yo, que no marchamos a lado de él.

Si AMLO quiere proteger los derechos de los mexicanos y asegurarse de que tengan más oportunidades, el momento de hacer todo eso es antes de que se vayan de México.