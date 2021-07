America, the Beautiful

El verdadero patriotismo, especialmente de la variedad estadounidense, proviene de cuestionar la historia en la que naciste. A medida que se acerca el 4 de julio, todos debemos tener esto en cuenta al cuestionar algunos de los fundamentos de la historia estadounidense, y no debemos preguntarnos si estas reconsideraciones están justificadas, sino por qué no hay más.

La historia revisionista sirve para muchos propósitos útiles y, en su mayor parte, debería fomentarse, a pesar de que muchas afirmaciones revisionistas particulares resultan ser erróneas. El estado natural de cosas humano es una especie de complacencia y aceptación del status quo.

Si los historiadores a veces escriben de forma demasiado brusca o especulativa para captar la atención de la audiencia, es un precio que vale la pena pagar. En cualquier caso, la audiencia tiende a no tomarlos literalmente ni a prestar mucha atención a sus afirmaciones más detalladas.

Hace poco estuve en una cena con varios expertos altamente educados y conocidos de Washington, D.C. Ni siquiera muchos de ellos habían leído todo el Proyecto 1619 del New York Times, entonces, ¿cuánta atención podría estar prestando el público estadounidense en general?

Al mismo tiempo, mucha gente sabe que se está reexaminando el papel de la esclavitud en la historia de Estados Unidos y que esto se ha convertido en un problema en nuestras guerras culturales, y algunos estados están introduciendo o aprobando leyes para regular cómo se debe enseñar la historia en los Estados Unidos.

Cualesquiera que sean sus puntos de vista sobre los problemas subyacentes, el impacto general del Proyecto 1619 es mucho más importante que sus errores, como exagerar hasta qué punto la esclavitud financió el capitalismo estadounidense.

Cuando era adolescente, leí "Una interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos" de Charles Beard.

Beard argumentó que los verdaderos motivos para aprobar la Constitución a menudo eran egoístas, ya que muchos patrocinadores querían asegurarse de que sus tenencias de deuda pública fueran canceladas. Resulta que la hipótesis no se sostiene del todo y la importancia de este libro que alguna vez fue influyente se ha desvanecido.

Cuando era un lector joven, sabía acercarme a los libros con escepticismo. Beard, no obstante, me animó a tratar de comprender las instituciones más profundamente, a buscar motivos ocultos y posiblemente egoístas detrás de las acciones políticas. Para mí, su libro desmitificó a muchos de los Fundadores, aunque no siempre por las razones correctas. En resumen, el libro fue genial para mí y no dejé de amar a Estados Unidos o su Constitución.

También leí una amplia gama de libros revisionistas de izquierdas que critican la política exterior de Estados Unidos, desde William Appleman Williams hasta Gabriel Kolko y David Horowitz. Mucho en esos libros resultó estar equivocado, y algunas de las interpretaciones más simplistas nunca fueron plausibles para empezar. Aún así, lo que toda una generación se llevó de esos libros no fue una visión particular sobre la Política de Puertas Abiertas o los motivos detrás del acuerdo de Yalta. Es que la política exterior estadounidense, y en particular las guerras estadounidenses, deben ser cuestionadas con rigor y escepticismo.

Otro beneficio de los debates sobre la historia revisionista es la frecuencia con la que conducen a alianzas o cambios ideológicos inusuales. David Horowitz, una vez crítico marxista del capitalismo de guerra estadounidense, se convirtió en una figura neoconservadora significativa. Algunas de las mejores críticas al Proyecto 1619 provienen del World Socialist Web Site. Mezclarlo de esta manera es el signo de un debate vigoroso y necesario.

El problema es que el revisionismo no es lo suficientemente diverso. Algunas cuestiones, sobre todo las planteadas por la teoría crítica de la raza, quedan atrapadas en las guerras culturales y se debaten por encima de todas las demás. Estoy de acuerdo en que deberíamos dedicar más tiempo y atención a la vergonzosa historia de esclavitud y relaciones raciales de Estados Unidos, y lo he incorporado a mi propia enseñanza.

Sin embargo, se están descuidando otros asuntos. La trayectoria más larga de la política exterior de Estados Unidos apenas se debate, o lo que esa historia debería significar para las decisiones actuales. Hay muchas quejas sobre el "estado profundo", pero la historia real se ha caído en un agujero de la memoria, incluida la historia de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Se pone peor aún. Según una encuesta reciente, el 63% del público estadounidense no sabe que seis millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. El diez por ciento no había oído hablar del Holocausto en absoluto. O considere el trato a los nativos americanos, que fue terrible y produjo pocos héroes. Sin embargo, el examen de conciencia estadounidense sobre esta historia parece ser mínimo.

Estados Unidos necesita revisionismo, más por favor, y sobre temas actuales y controvertidos. Pero también necesita interpretaciones de su historia menos politizadas e intelectualmente más diversas. En este 4 de julio, lo que Estados Unidos necesita no es la promoción de algún reclamo particular de hipocresía histórica, sino la elevación de lo histórico mismo.