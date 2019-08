Algunos americanos no manejan la violencia antimexicana

San Diego– A medida que nos acercamos al primer aniversario de la masacre en un Walmart en El Paso, Texas, que mató a 22 personas e hirió a dos docenas más, la mayoría de las cuales eran descendientes de mexicanos, ya no estoy solo enojado con el atacante.

Ahora estoy enojado con muchos de ustedes. Los espectadores. Los facilitadores. Los negadores. Tú sabes quien eres.

No es suficientemente malo que mi comunidad de más de 40 millones de mexicanos y mexicoamericanos haya sido tan gravemente herida, y que muchos en esa tribu ahora se sientan inseguros en un lugar del que son originarios: el Suroeste. No es lo suficientemente horrible que ahora tengamos nuestra propia Selma, Stonewall, Kent State, Wounded Knee, si quienes escriben libros de historia están lo suficientemente “despiertos” para registrarlo.

No. Estás tan desesperado por absolverte a ti mismo, y a los líderes políticos que has elegido, de cualquier responsabilidad por la pesadilla que afectó a esa ciudad fronteriza que tienes que agregar insulto a la herida fingiendo que no tienes la menor idea de cómo llegamos aquí. Tienes que alterar la narrativa y retratar al presunto tirador Patrick Crusius como un sociópata “trastornado” común y corriente que comete asesinatos al azar. Deseas eliminar la raza de la ecuación, hacer que la atrocidad sea genérica, centrarte en las armas o los valores, y eliminar a los hispanos de una historia que trata sobre ellos.

Pero has olvidado una cosa: esta historia no se trata de ti. Es mejor que simplemente te relajes y te mantengas alejado. Ese tipo de humildad y deferencia es respetuoso con los muertos, y aún más, con los vivos.

No importa que el manifiesto que dejó el joven de 21 años fuera tan claro como el día. Olvídata de que advirtió sobre una “invasión hispana” y “mezcla racial” y “reemplazo cultural y étnico” y cómo los hispanos “tomarán el control” porque Estados Unidos se está “pudriendo de adentro hacia fuera” debido a la inmigración. Ignora también que, cuando fue arrestado, Crusius se jactó de que su objetivo era “matar a la mayor cantidad posible de mexicanos”.

Ese pensamiento es macabro, pero al menos es honesto. La honestidad ha sido difícil de conseguir en las últimas semanas, ya que los estadounidenses se acomodan en sus refugios ideológicos y se cubren de negación y actitud defensiva.

Así es como suena la honestidad: el 3 de agosto, el día de la matanza, una anciana mexicoamericana, que podría haber sido una de mis tías, gritó frente a las cámaras de televisión que capturaron su hastío: “Fijaron un objetivo en nuestros pechos, ¡y ahora todas estas personas están muertas!”, gimió la entrevistada.

Un corrido en español describe a Crusius como un “monstruo” que causó mucho dolor, destruyó muchas vidas y marcó a una comunidad que no merecía esto. Es probable que el presunto asesino obtenga lo que se merece. Por el momento, se sienta en la cárcel, enfrentando una gran cantidad de cargos de asesinato capital. Los fiscales buscan la pena de muerte. Y al ser Texas, es probable que se la otorguen.

Crusius puede o no ser una persona malvada. Eso no es para mí decirlo. Y no importa de todos modos. Sabemos que está acusado de hacer algo malo porque, y esta parte sí importa, aparentemente estaba aterrorizado de que Texas se estuviera volviendo más hispano y que estos cambios demográficos traerían consigo una serie de consecuencias más graves que los camiones de tacos. todas las esquinas.

Lo que me asusta es la respuesta de algunos blancos, no solo su indiferencia ante la tragedia, sino su hostilidad hacia aquellos de nosotros que estamos tratando de obligarlos a mirarlo a la cara. Están decididos a no verlo.

No entendí cuán fuerte era la resistencia hasta que comencé a recibir correos de odio de algunos lectores en respuesta a mis columnas sobre la masacre de El Paso. Piensan que, junto con el resto de los medios, estoy dividiendo a Estados Unidos por raza y etnia, que estoy explotando las muertes de personas inocentes para retratar al presidente Trump y sus partidarios como racistas, y que estoy comprometido en “hostigamiento racial” y “política de identidad”.

Un lector escribió: “Su artículo incendiario solo inflama en lugar de curar”. Otro me acusó de “no hacer nada más que alentar el odio que están impulsando los de tu clase”. Otro ofreció este útil consejo: “No te quejes tanto y tira la basura de la víctima por completo”.

Por último, pero no menos importante, estaba el lector de Texas que, aparentemente confundiéndome con su jardinero, me dio una orden directa. “Piensa en otra cosa para escribir opiniones”, dijo. “De lo contrario, eres solo otro mexicano desagradable”.

Esto es suficiente. Si se revela la verdad, y despierta nuestra humanidad y nos hace a todos más empáticos el uno con el otro, aceptaré con orgullo el título.