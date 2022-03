Ahora vemos en tiempo real por qué nuestros padres huyeron de los rusos

Washington— “¿No sienten que quieren unirse a la lucha?”. Eso dice el mensaje de una antigua amiga.

Al igual que yo, ella es hija de un inmigrante checo. En esta semana he tenido noticias de la mayoría de mis amigos de mi generación. Aunque al ver la invasión rusa a Ucrania se siente como si estuviéramos viendo las historias de nuestros padres. Y ahora los entendemos mejor.

PUBLICIDAD

“Yo siento esto profundamente”, comentó mi amiga, una abogada vegetariana de 50 años quien me dijo que se imagina tomando un arma y uniéndose a los ucranianos. “Está en nuestras raíces”.

La historia se está repitiendo a un ritmo vertiginoso mientras los rusos intentan apoderarse de Ucrania. Los europeos, como mis padres, que huyeron de la invasión soviética y el horror de ese régimen comunista, sienten profundamente que se están volviendo a traumar.

“Yo corrí para salvar mi vida, y también mi vida espiritual y emocional”, comentó la leyenda del tenis y disidente política Martina Navratilova. “Es muy triste ver eso nuevamente”.

Navratilova publicó un tweet mostrando su apoyo a las masas de checos y también a los ucranianos que estaban en Vaclavske Namesti: el lugar en donde los checos disidentes protestaron por la agresión rusa en 1968, las tropas rusas entraron y dispararon contra docenas de ciudadanos.

Ella tenía 12 años cuando eso ocurrió, una talentosa y decidida tenista joven que vio a su país cerrarse en sí mismo mientras ella pisaba el escenario mundial. Ella desertó cuando tenía sólo 18 años y sigue conmoviéndose cuando habla de eso.

“¿A quién le gustaría salir de su país?”, dijo.

Es fácil olvidar lo aterrador y el opresor dominio comunista en el Bloque Este. Navratilova habla frecuentemente sobre eso, aunque en algunas ocasiones es difícil imaginar que personas como ella o la súper modelo checa Paulina Porizkova o la gimnasta rumana Nadia Comaneci hayan huido de la opresión. Nosotros imaginamos a los refugiados surgir del polvo y de los escombros de la guerra: hambrientos, lastimados y sangrantes.

“Yo me di cuenta que éramos refugiados cuando vi la crisis de Siria a los 40 años y de ahí en adelante”, comentó Tereza Nemessanyi, ejecutiva de una empresa de tecnología de Nueva York y una de las primeras hijas de inmigrantes con las que me relacioné cuando nos conocimos hace décadas.

Sus padres huyeron en 1967, justo antes de la invasión. Ellos vieron venir el problema. Papá era ingeniero y desertó durante un viaje de negocios a Grecia. Mamá desertó mientras trabajaba en un pabellón de Checoslovaquia en la Expo Mundial en Montreal.

Los suyos fueron un escape en donde no hubo sangre, pero quedaron traumados porque no pudieron regresar en décadas. Los soviéticos eran buenos en la desinformación, y no era fácil para el mundo entender por qué huyeron.

“Es como si todas sus ansiedades y exageraciones se hubieran hecho realidad”, comentó Nemessanyi.

Ahora es fácil regresar y visitar esos lugares. ¡Praga es bella y la cerveza es barata! ¡Polonía tiene castillos! ¡Budapest tiene spas! Durante el transcurso de nuestras vidas se recuperaron de la opresión soviética y los rusos no eran tan malos, ¿verdad?

“¿Cómo pudiste hacerlo?” me preguntó mi madre, cuando le anuncié que aprendería ruso en la universidad. Era un idioma que ella fue forzada a aprender y no podría entender por qué yo estaba dispuesta a estudiarlo.

Pensé que lo usaría durante mi carrera. Leer cirílico me ayudó cuando tuve la oportunidad de cubrir parte de la guerra en los Balcanes. Aunque mis viajes a Rusia y los irónicos regales de muñecas rusas y sombreros militares que les traje a mis padres, no me di cuenta lo escalofriante que eran esos objetos para ellos.

“Tenemos tendencia a recordar lo bueno”, me explicó Navratilova. Ella es muy activa en la política democrática y habla apasionadamente de los peligros de coquetear con el comunismo.

“La gente podría decir que hay atención médica y educación gratuita”, dijo. “Pero el resto de eso es malísimo”.

Karin Fuchs, psicóloga clínica del Reino Unido también ha escuchado a sus padres inmigrantes decir que la historia se está repitiendo. Su padre, quien es ingeniero, huyó también de los comunistas.

“Estaba equivocada al pensar que la Madre Rusia ha cambiado de los días de los comunistas”, dijo Mila Fuchs.

La agresión y supresión de la libertad en esta invasión se siente de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Que el mundo lo está viendo.

En 1968, cuando esos tanques arribaron y 137 personas fueron asesinadas, el presidente Lyndon Johnson prometió que Estados Unidos investigaría eso.

“Sin embargo, en nombre de la esperanza de paz de la humanidad, le hago un llamado a la Unión Soviética y sus asociados para que retiren sus tropas de Checoslovaquia”, dijo Johnson. “Espero que los responsables portavoces de los gobiernos y la gente de todo el mundo apoye este llamado. Nunca es demasiado tarde para razonar y prevalecer”.

Y así fue.

Vietnam tenía acaparada la atención de Estados Unidos. Pocas personas podían localizar a Checoslovaquia en el mapa.

Pero en esta ocasión, el mundo está observando. Desde las demostraciones de apoyo a los ucranianos en las capitales de todo el mundo hasta la presidenta del Senado de Virginia Louise Lucas, quien es demócrata, está haciendo un llamado a prohibir el vodka ruso en las licorerías del estado, la agresión rusa no está siendo ignorada.

¿La podrán detener?