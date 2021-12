¿Ahora la cuarentena es mejor?

Nueva York— “En ese entonces, ni siquiera sabíamos cómo pasar la cuarentena”, comentó Shannon Tremaine, quien vive en Nueva York, acerca de la primera vez que tuvo que pasar varias semanas sola.

Eso sucedió en febrero, luego de que su novio dio positivo por coronavirus. En aquel momento, antes de que hubiera tanta disponibilidad de vacunas, la norma era evitar cualquier contacto con el mundo exterior durante dos semanas, y eso era muy doloroso a nivel emocional.

“Literalmente caí en espiral”, afirmó Tremaine, quien tiene 29 años y trabaja en una empresa de inteligencia contra delitos financieros. “Me despertaba y decía: ‘Bueno, todavía tengo que pasar mil horas así’”.

Veamos lo que está ocurriendo ahora que se encuentra en otro periodo de aislamiento después de contraer el virus en una fiesta navideña. Está siguiendo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por lo que estará sola durante diez días, pero, esta vez, su experiencia ha sido mucho más positiva.

(También vale la pena señalar que los CDC usan el término “cuarentena” para “cuando es posible que hayas estado expuesto al virus, te hayas contagiado o no”, mientras que el aislamiento es “cuando te has contagiado con el virus aunque no tengas síntomas”, pero, en sus conversaciones, la gente tiende a usar ambos términos de manera indistinta).

Aunque le duele el cuerpo, tiene fiebre, sudoración y tos, parece que los síntomas son más fáciles de controlar y no le provocaron la angustia que sintió la primera vez. “La vez anterior, no sabía lo que me iba a suceder ni lo grave que sería”, explicó. Ahora que está vacunada, tiene la confianza de que “habrá síntomas de gripe por algunos días y luego todo estará bien”.

Una de las lecciones fundamentales que aprendió cuando su novio tuvo Covid fue la importancia de estar en contacto con otras personas que están aisladas, cosa que no es difícil porque muchos amigos dieron positivo luego de asistir a la misma fiesta.

“Todos debemos buscar un tema que nos apasione y hacer una presentación de cinco a diez minutos por Zoom”, comentó. “También estamos haciendo un calendario para un amigo que cumplirá 30 años: todos tenemos que tomarnos una foto en la que nos veamos sexis”.

Además (tal vez lo más importante), ahora sabe encontrarle el lado positivo a tener todo ese tiempo para ella aunque esté enferma. “Voy a tomarme un tiempo sólo para dormir, lo cual no he podido hacer desde hace mucho”, mencionó.

David Schavone, quien tiene 43 años y vive en Los Ángeles, afirmó que, a diferencia de su primer periodo de aislamiento, en marzo de 2020, ahora sabe sacarle provecho a su tiempo de ocio.

“Estoy enfermo y puedo decirles: ‘Lo siento, pero tengo que cancelar todas mis reuniones’”, comentó Schavone, uno de los propietarios de RedThumb Natural Wine. “Me he puesto a trabajar en los impuestos del final del año y a preparar las cosas del próximo año, lo cual siempre se deja a un lado por culpa de las reuniones y las ventas”.

“La primera vez, estaba asustado todo el tiempo”, recalcó. “Esta vez, estoy tratando de ser productivo. De hecho, creo que estoy siendo más productivo de lo que sería si no estuviera enfermo”.

Hay quienes están decididos a no adquirir malos hábitos en los periodos de aislamiento voluntario. Aprendieron que es indispensable organizar sus días.

La primera vez que Charles Williams, de 24 años, recién egresado de la universidad y propietario de un negocio de diseño de camisetas en Kansas City, Misuri, contrajo el virus fue en marzo de 2020. Tuvo que aislarse en su habitación de la residencia estudiantil y estaba tan aburrido que se daba el lujo de dormir durante horas y horas. “Esto en verdad alteró mi horario de sueño incluso después de que salí de la cuarentena”.

Williams ha vuelto a dar positivo en coronavirus y está pasando por su segundo periodo de aislamiento voluntario. A fin de no cometer los mismos errores de antes, se obliga a despertar temprano todos los días y a tener una especie de horario. “Intento levantarme y hacer algunos estiramientos y ejercicios, unas cuantas abdominales y sentadillas”, explicó. “Eso hace que me sienta mejor aunque pase el resto del día viendo televisión o jugando videojuegos”.

“Ya no me quedo enganchado ni pierdo la noción del tiempo”, añadió. “Creo que esto hará que las cosas sean más sencillas cuando regrese al mundo real”.

La necesidad de tener algún tipo de organización es todavía mayor cuando tienes hijos, dijo Tania Swain, una viuda de 42 años que vive en Makanda, Illinois, y tiene dos hijos (de 8 y 10 años) con capacidades diferentes. En estos momentos, por haber estado expuestos al coronavirus, los tres están aislados en casa por tercera vez en seis meses.

“He aprendido que es de gran ayuda poner un horario”, comentó Swain. “Yo les digo ‘Vamos a terminar de desayunar para luego recoger y darles su premio’. O ‘Vamos a desempacar y guardar la comida para que después puedan hacer lo que les apetezca’. Si los dejamos hacer lo que quieren todo el día, no logramos hacer nada de lo que es necesario”.

Otro truco que ha aprendido es que todos los días tengan algo que anhelar, ya sea un regalo, un paseo en su parque preferido o más tiempo frente a la pantalla. “Tenemos que saber qué incentiva a nuestros hijos”, añadió. “En estos momentos necesitan algo especial”.

Pero no sólo los niños necesitan premios. Schavone intentó comer cosas saludables y actuar con sensatez durante su primer periodo de aislamiento voluntario en marzo de 2020.

Esta vez, decidió no ser tan disciplinado. Cuando encargaba comestibles del supermercado, se preguntaba qué era lo que de verdad se le antojaba, y su respuesta era tiras de pollo empanizado y unas botellas de vino, “para cuando empezara a sentirme mejor”, aclaró.