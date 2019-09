Adulan a los hispanos un mes y los ignoran el resto del año

San Diego— ¿De qué manera Estados Unidos les falta al respeto a los hispanos? Déjenme decirles cómo.

La respuesta llega en medio del Mes de la Herencia Hispana, que se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre. Ésta es la quinta conmemoración desde que Donald Trump entró a la arena política y dio paso a la rendición moderna ante la Edad Media.

En las próximas semanas, las empresas, universidades y organizaciones llevarán a cabo festivales y foros que promueven el cuento de hadas de que los casi 60 millones de hispanos que hay en el país están a punto de dominarlo.

De regreso al mundo real, hemos estado divididos. La idea de que los hispanos están aumentando aterroriza a los que desean mantenerlos sometidos.

Así que, la minoría más grande de Estados Unidos –un título que asumieron los afroamericanos en el 2003– está siendo ignorada y olvidada. Somos los niños a los que nos dijeron que abandonáramos la habitación para que los adultos pudieran hablar de nosotros a nuestras espaldas.

Los programas de noticias de los domingos, que se originan en Nueva York y Washington, están inmersos en el obsoleto paradigma de los afroamericanos y anglosajones de los años 1970.

Uno no ve paneles integrados por comentaristas varones diseccionando el movimiento #MeToo. Aunque es normal tener paneles de caucásicos y afroamericanos especulando sobre cómo le irá a Trump con los votantes hispanos en el 2020.

Hollywood nunca ha utilizado mucho los servicios de los hispanos. Los jefes blancos de los estudios de grabación han decidido que no tenemos la habilidad de interpretarnos a nosotros mismos.

Presentaron a Marlon Brando como Emiliano Zapata en “Viva Zapata” en 1952, y a Natalie Wood como María en “West Side Story” de 1961, a Armand Assanti como César Castillo en “The Mambo Kings” en 1989, a Madonna como Eva Perón en “Evita” en 1996 y a Ben Affleck como el agente de la CIA Tony Méndez en “Argo” en el 2012.

El mundo político también es mayormente una zona libre de hispanos. Ha presentado a Robert Francis “Beto” O’Rourke como un hispano que se postuló para presidente.

Este irlandés originario de El Paso --- quien de acuerdo a The Associated Press habla en español, “su idioma natal”, durante los mítines --- es la opción preferida para muchos liberales blancos que no saben qué hacer con la realidad.

De hecho, el candidato que es compañero de O’Rourke, Julián Castro, es quien ha recibido cada día la falta de respeto de muchos hispanos.

Su staff de campaña se ha preguntado qué pasa. Los medios de comunicación siguen ignorando a su candidato, excepto cuando lo regañan por comportarse mal con el ex vicepresidente Joe Biden –ignorando los ataques anteriores de los senadores Kamala Harris y Cory Booker contra Biden.

Uno de mis agentes encargado de mis conferencias me dijo hace unos años que tenía problemas para conseguir oradores hispanos –aun durante el Mes de la Herencia Hispana, cuando es más fácil conseguir a oradores afroamericanos o anglosajones. ¿Por qué es eso? Le pregunté. Porque ustedes no protestan, me dijo.

Es un buen punto. Usualmente, a mí no me gusta culpar a la víctima. Sin embargo, en este caso, la víctima tiene cierta culpa. Los hispanos deberían tocar las puertas a su derecha e izquierda, ser contratados y promovidos en cualquier campo, y disfrutar de la admiración de nuestros colegas.

Nosotros trabajamos duro, dejamos a un lado la autoridad y ponemos a los demás en primer lugar. Por otra parte, no tenemos lo que se necesita para seguir adelante. Somos pasivos, humildes y nos contentamos con lo que la vida nos da.

No somos buenos para contar nuestra propia historia y hasta somos peores para hacernos publicidad. Somos los últimos en protestar o quejarnos. No exigimos ni hacemos olas.

Ése es el problema. La sumisión puede conquistar la Tierra, pero no hemos llegado a la primera base de este país. Sólo hay que ver quién es el presidente de esta nación.

Si pudiéramos comprar a Donald Trump en lo que vale verdaderamente y venderlos en lo que él piensa que vale, con la ganancia podríamos pagar la deuda nacional.

Las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y que están en los medios de comunicación, las universidades y la industria del entretenimiento parece que dejaron a un lado la diversidad.

Pasaron por los años 1960 y se sensibilizaron un poco ante las penurias de los afroamericanos. Vivieron en los años 1990 y “despertaron” a los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ.

¿Y ahora aparecen los hispanos? Los hispanos no aparecieron, ya estábamos aquí. Los españoles fundaron San Agustín, Florida en 1565. Los ingleses no aparecieron en Jamestown hasta 1607.

En este año, para el Mes de la Herencia Hispana, dejemos a un lado los ramos de flores y las tonterías. Hay que darles a los hispanos una cosa que realmente ansían, y es una cosa que Estados Unidos tiene la intención de negarnos: el respeto.