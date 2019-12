Administración de Trump mostró una cruel negligencia hacia los migrantes

Chicago— Las palabras por sí solas no pueden transmitir el disgusto y la indignación que siento por el trato cruel y descuidado de la administración de Trump hacia los migrantes y refugiados en la frontera.

En la primavera de 2018, el presidente Trump solicitó a sus principales funcionarios de inmigración y seguridad nacional que pusieran fin a la llamada práctica de “atrapar y liberar”. El presidente hizo esto a pesar de que la abrumadora mayoría de las personas liberadas en el país después de ser atrapadas en la frontera están ansiosas por volver a los tribunales de inmigración para que sus casos sean escuchados.

Al mismo tiempo, el presidente dio instrucciones al procurador general de Estados Unidos para que ordenara a todas las procuradurías a lo largo de la frontera suroeste a que trabajaran con el Departamento de Seguridad Nacional para adoptar una política de “cero tolerancia”, la cual requería el enjuiciamiento penal de todos los migrantes detenidos.

Esto significó que durante aproximadamente seis semanas a fines de mayo y la mayor parte de junio del 2018, hasta que la indignación del público por las atrocidades en la frontera le pusiera fin a la práctica, todos los adultos, incluso los acompañados por niños, fueron detenidos. Madres, padres, tías y tíos fueron separados de sus hijos.

Todos conocemos el resto, los fríos centros de detención, las jaulas, la falta de agua limpia y baños, los niños de 10 años que cuidan a niños pequeños y bebés en pisos de concreto, las brillantes “mantas” de emergencia que los niños usaban para cubrirse con su ropa sucia.

Lo que todos sospechábamos, pero que no habíamos confirmado hasta ahora, es que se le dio poca o ninguna consideración al valor de los humanos que fueron arrancados de los brazos de sus seres queridos.

Había tanta indiferencia hacia estas familias que no había ningún plan para reunirlas.

De hecho, siete meses antes de que entrara en vigor la política de cero tolerancia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sabía que el DHS no tenía la capacidad técnica para rastrear con precisión y explicar el paradero de las familias separadas durante el período que duró dicha política, según a un nuevo informe de la Oficina del Inspector General del DHS.

Preparándose para avanzar a pesar de que realmente no estaban equipados para hacerlo, la CBP adoptó una serie de métodos ad hoc para registrar y rastrear las separaciones familiares. Pero, según el informe del inspector general, esos métodos condujeron a errores ampliamente generalizados.

En muchos casos, debido a que los sistemas informáticos en el lugar no tenían campos para capturar el tipo de información necesaria para reunir a las personas, los agentes de la Patrulla Fronteriza escribieron una serie de explicaciones sobre las razones por las cuales las familias fueron separadas y pegaron el texto en los rubros de “historial delictivo”. u “otros motivos”.

Muchos sistemas no tenían una funcionalidad tan rudimentaria como la capacidad de búsqueda para unir a un niño y un adulto por apellido, rango de edad o fecha de captura. No había bandera o etiqueta de “cero tolerancia” para que las búsquedas pudieran reducirse, y no había forma de saber quiénes ya se habían reunido.

Debido a estas deficiencias, el inspector general aún no puede confirmar el número total de familias que el DHS separó durante el período de cero tolerancia.

Las mejores estimaciones del DHS son que los agentes de la Patrulla Fronteriza separaron a 3 mil 14 niños de sus familias mientras la política estuvo en vigor. Se concluye que el DHS “había completado 2 mil 155 reunificaciones en respuesta a una orden judicial, aunque este esfuerzo continuó durante siete meses después de la fecha límite de julio del 2018 para reunir a los niños con sus padres. Sin embargo, realizamos una revisión de los datos del DHS durante el período de cero tolerancia e identificamos 136 niños con posibles relaciones familiares que no fueron registrados con precisión por la CBP. En un análisis más amplio de los datos del DHS entre las fechas del 1 de octubre del 2017 y el 14 de febrero del 2019, identificamos mil 233 niños adicionales con posibles relaciones familiares que no fueron registrados con precisión por la CBP. Sin una descripción confiable de todas las relaciones familiares, no pudimos validar el número total de separaciones o reunificaciones”.

Aparentemente, en la mente de aquellos que calcularon que el dolor causado a estos migrantes disuadiría a otros de hacer el agotador y horrible viaje a través de México hasta la frontera de Estados Unidos, esta barbarie podría haber valido la pena si la gente dejara de venir.

Pero no fue así.

A pesar de que el DHS pasó miles de horas y gastó más de un millón de dólares en pagar horas extras, la política de cero tolerancia no logró el objetivo original de disuadir la inmigración en la frontera sur, según el informe.

Este cruel esfuerzo fue un fracaso en todas las formas posibles, sin mencionar que también fue un desastre de derechos humanos que pagamos los contribuyentes, por cortesía de los ignorantes caprichos de nuestro presidente.