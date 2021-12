Adiós a Bob Dole, un gran estadounidense y un ser humano aún mejor

Washington— Siempre he creído que la vida no tiene una bendición más grande que la de un buen amigo. Conocer a Bob Dole, quien murió el domingo a los 98 años, era confirmar la veracidad de esta frase.

La amistad de Bob fue una bendición que enriqueció mi vida sin medida. Linda, su dedicación al servicio público, su determinación de mantener a Washington y al Congreso como lugares en que prevaleciera civilidad, aunados a su amabilidad hacia mi esposa y a mí, hicieron de nuestra amistad una bendición tan rica como la que la vida nos ofrece.

Cuando llegué al Senado en 1987, Bob fue uno de los primeros senadores en hacerme sentir bienvenido. Trabajamos juntos en los comités de Finanzas y Agricultura, y casi desde el principio parecíamos tener muchos puntos de vista similares, especialmente en agricultura y nutrición.

Bob enfrentó al mundo –tanto su lado cruel como sus bondades–, con humildad, humanidad y, por supuesto, humor. Recuerdo mi primera aparición con Bob después de que ambos fuéramos líderes de nuestros partidos en el Senado en 1995 (nuestros mandatos se superpusieron brevemente antes de que él renunciara para postularse para presidente en 1996). Fue en una recepción donde señaló que mi elección fue recibida con gran entusiasmo entre los campesinos porque por primera vez en la historia, ambos líderes del partido en el Senado eran de estados agrícolas. “Todos los agricultores de Estados Unidos que la semana pasada habían pedido un tractor nuevo”, dijo.

A Bob le gustaba compartir una historia de la primera vez que fue elegido para el Congreso y un periodista le preguntó cuál sería su agenda. Dijo: “Me sentaré y miraré durante un par de días, y luego defenderé lo que es correcto”.

Eso es exactamente lo que hizo. Defendió a las minorías al principio de su carrera cuando rompió las filas del partido y apoyó la histórica Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos Electorales. Defendió a los adultos mayores y trabajó con el senador demócrata Daniel Patrick Moynihan de Nueva York para salvar el Seguro Social. Defendió a los jóvenes y trabajó con mi compañero, el senador demócrata de Dakotan del Sur, George McGovern, en la asistencia nutricional. Defendió a los discapacitados y trabajó con el senador Tom Harkin, demócrata de Iowa, en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Y defendió a sus compañeros veteranos como presidente de la Campaña Conmemorativa de la Segunda Guerra Mundial.

Sé que ese último logro en particular significó mucho para él. Una vez, incluso preguntó si podría ser enterrado en el monumento. Puede que no reciba su descanso final allí, pero pienso en Bob cada vez que veo ese monumento.

Por supuesto, estas son todas las cosas que hicieron grandioso a Bob Dole, pero el actor cómico Will Rogers lo expresó una vez (en uno de los dichos favoritos de Bob): “Es grandioso ser grandioso, pero es grandioso ser humano”.

La mayoría de la gente ha oído hablar de Bob Dole, quien sirvió heroicamente y se recuperó de una herida en la Segunda Guerra Mundial. Pero pocos conocen a Bob Dole que llamó a un dentista de Florida en 1993 para animarlo después de perder su brazo derecho y ayudarlo a encontrar un especialista para obtener un brazo protésico.

O el Bob Dole que se desvió de su campaña presidencial de 1996 para asistir a la fiesta de graduación de una joven en Indianápolis que había quedado parcialmente paralizada por un accidente automovilístico.

O el Bob Dole que esperaba en las puertas del aeropuerto para tener el honor de saludar a los veteranos con un saludo y un agradecimiento.

Tocó a mucha gente a través de sus pequeños actos de gran bondad, incluyéndome a mí. Me enseñó mucho cuando me convertí en líder de la mayoría, y la enseñanza no se detuvo cuando dejé el Senado. Cuando perdí mi elección en 2004, Bob fue uno de los primeros amigos en ofrecerme orientación y apoyo. Me ayudó a encontrar una oficina de representación de oradores y me animó a unirme a él en su bufete de abogados. Es una decisión de la que nunca me arrepiento, en parte porque me dio la oportunidad de pasar más tiempo con mi querido amigo.

No puedo evitar pensar en la primera vez que me despedí de Bob, cuando dejó el Senado en 1996. Recuerdo que citó un poema de Carl Sandburg en su discurso final en el Senado: “Te digo que el pasado es un cubo de cenizas. Les digo que ayer se fue un viento, un sol que se ocultó por el oeste. Les digo que no hay nada en el mundo, sólo un océano de mañanas, un cielo de mañanas”.

Bob no siempre tuvo una vida fácil. Se enfrentó a unos duros ayeres. Endureció las pérdidas físicas, políticas y personales. Pero a pesar de todo lo que perdió, Bob nunca se perdió a sí mismo. Nunca perdió su sentido del humor. Nunca perdió su sentido de integridad. Nunca perdió su amor por su ciudad natal de Russell, Kansas, o su amor por su esposa, Elizabeth. Y nunca perdió la esperanza del mañana.

Su vida fue un testimonio de la verdad de Will Rogers: que las cosas que nos hacen humanos, las risas que compartimos y las cargas que llevamos, pueden hacernos grandes.

Tom Daschle, demócrata, es un ex senador federal de Estados Unidos por Dakota del Sur. Se desempeñó como líder demócrata en el Senado de 1995 a 2005, incluyendo ser el líder de la mayoría del Senado de 2001 a 2003.