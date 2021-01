Acusar y Condenar. Ahora mismo

Bret Stephens / The New York Times

Nueva York— No fue difícil ver, cuando comenzó, que terminaría exactamente como lo ha hecho. Donald Trump es el pirómano voluntario de Estados Unidos, el hombre que encendió el fósforo bajo la estructura de nuestra república constitucional.

El deber de la Cámara de Representantes y el Senado es volver a reunirse de inmediato para acusar al presidente y luego destituirlo de su cargo y prohibirle que vuelva a ocupar el cargo.

Permitir que Trump cumpla su mandato, por breve que sea, pone en riesgo la seguridad de la nación, deja nuestra reputación como democracia hecha jirones y evade la verdad ineludible de que el asalto al Congreso fue un acto de sedición violenta ayudado e instigado por un presidente sin ley, inmoral y aterrador.

Desde el momento en que Trump se convirtió en el G.O.P. líder en 2015, era obvio quién era y dónde, si tuviera la oportunidad, tomaría América. Era un narcisista maligno en su persona. Un estafador en sus negocios. Un matón en sus relaciones. Y un demagogo en su política.

No tenía ideas. Tenía intolerancia. No tenía coalición. Tenía multitudes. No tenía carácter. Tenía una cualidad de desvergüenza confiada, del tipo que ofrecía a sus seguidores permiso para ser desvergonzados también.

Todo esto era obvio, pero no fue suficiente para detenerlo. Estados Unidos en 2015 tuvo muchos problemas, muchos de los cuales habían pasado demasiado tiempo ignorados y estaban listos para la explotación populista. Pero, con mucho, el mayor problema de ese año fue que un partido político importante capituló ante un matón. Y el mayor problema de cada año subsiguiente ha sido que cada vez más de ese partido ha excusado, ignorado, perdonado, coludido y celebrado su matanza.

Piense en Mike Pompeo, nuestro adulador secretario de Estado, quien en marzo de 2016 advirtió que Trump sería “un presidente autoritario que ignoraba nuestra Constitución” y que, después de que se convocaron las elecciones para Biden en noviembre, prometió “una transición sin problemas a una segunda administración Trump”.

El Partido Republicano camina ahora hacia el borde de una moral irremediable. Digo esto como alguien que, hasta 2016, siempre había votado por la boleta republicana recta y que, hasta esta semana, había esperado que los republicanos ocuparan el Senado como una forma de inclinar la administración de Biden al centro. Digo esto también del partido en general, y no de los valientes republicanos individuales - Brad Raffensperger, Mitt Romney, Denver Riggleman, Larry Hogan, Ben Sasse (la lista es deprimentemente corta) - que han preservado sus principios, mantenido su honor y mantenido sus cabezas estos últimos cinco años.

Pero no se puede escapar de la medida en que los principales miembros del partido y sus porristas en los medios de comunicación de derecha son cómplices en la creación de la atmósfera política en la que tuvo lugar este saqueo visigodo del Capitolio.

Los vendedores ambulantes legales, desde Rudy Giuliani hasta Mark Levin, quien promovió afirmaciones demostrablemente desacreditables sobre fraude electoral, son cómplices.

Todos esos conservadores supuestamente sobrios que alentaron al presidente a “perseguir sus opciones legales” (sabiendo muy bien que eran una tontería, pero con la seguridad de que resolverían dudas sobre la validez del voto) son cómplices. Los 126 republicanos de la Cámara de Representantes que firmaron el absurdo escrito de apoyo a la demanda de Texas para revocar la elección, rechazado en un solo párrafo por la Corte Suprema, son cómplices.

Ted Cruz, a quien una vez describí como una “serpiente cubierta de vaselina” pero que resulta ser considerablemente peor, es cómplice. Josh Hawley y el resto de los cínicos del Senado, que intentaron obstruir la certificación electoral de Biden en un intento transparente de acaparar el mercado con la locura de Trump, son cómplices. Mike Pence, quien cobardemente complació las fantasías de Trump hasta el momento de la verdad constitucional, es cómplice. (Si hay un argumento en contra de la destitución de Trump, solo él lo es).

Algunos de estos charlatanes ahora están tratando de repudiar la violencia del miércoles en tweets cuidadosamente redactados. Pero Cruz, Hawley, Pence y los otros Bitter-Enders han hecho un daño mucho más duradero al Congreso que la mafia que, simplemente siguiendo su ejemplo, lo destrozó físicamente. Las puertas rotas se pueden reparar. Los partidos rotos no pueden.

Por encima de todo está el presidente, no cómplice sino total, innegable e imperdonablemente responsable.

Durante cinco años, los republicanos le permitieron degradar la cultura política normalizando su comportamiento. Durante cinco años le dejaron hacer la guerra a las normas e instituciones democráticas. Durante cinco años, trataron su incesante mendacidad como una peculiaridad de carácter, no como una descalificación para el cargo. Durante cinco años, trataron sus mítines como carnavales de la democracia, no como campos de entrenamiento para el Gobierno de la mafia.

Durante cinco años, pensaron que esto no tenía ningún costo. El miércoles, perdone el cliché, pero aquí es apropiado, sus pollos llegaron a casa para dormir.

Toda sociedad decente depende para su supervivencia de su capacidad para ser escandalizada, y permanecer escandalizada, por un comportamiento realmente impactante. Toda la presidencia de Donald Trump ha sido un asalto a esa idea.

Solo hay una receta para ello ahora. Acusar al presidente y destituirlo de su cargo ahora. Prohibirlo para siempre de la oficina ahora. Deje que todos los estadounidenses sepan que, en la era de Trump, hay algunas cosas que nunca se pueden permitir, sobre todo el propio Trump.