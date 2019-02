¿Acaso EU se está convirtiendo en un país de cuatro partidos?

Nueva York— Por si no lo han observado, los partidos políticos establecidos desde hace mucho tiempo en el mundo democrático están explotando, siendo el Partido Laborista del Reino Unido el último en fracturarse. ¿Los partidos estadounidenses podrían ser los próximos?

¿Es posible que tengamos nuestras primeras elecciones de cuatro partidos en 2020, enfrentándose candidatos de la extrema derecha como Donald Trump, de centro derecha del viejo Partido Republicano, del centro izquierda como Joe Biden y de la extrema izquierda como Alexandria Ocasio-Cortez, debido a que ya no se pueden ocultar por más tiempo las divisiones cada vez más profundas dentro de nuestros dos grandes partidos? No deja de ser posible.

De hecho, dos frases que recientemente estuvieron en las noticias y que abordan principios básicos de los partidos demócrata y republicano son como mechas que podrían encender explosiones mucho más grandes el año que entra. Esas frases son: “no quiere trabajar” y “emergencia nacional”.

El 7 de febrero, la oficina del Congreso de Ocasio-Cortez emitió una explicación del nuevo acuerdo ecologista que está proponiendo. Esta iniciativa tiene por objetivo “movilizar cada uno de los aspectos de la sociedad estadounidense… para lograr emisiones netas de gas de efecto invernadero nulas y desarrollar prosperidad económica para todos”.

Admiro ese objetivo y la enorme energía que ha conseguido de los jóvenes. Sin embargo, una versión de las Preguntas Frecuentes de su oficina afirmaba que el nuevo acuerdo ecologista garantizaría, entre otros beneficios, “seguridad económica para todos los que no puedan o no quieran trabajar”.

¿Seguridad económica para la gente que “no quiera trabajar”? ¿Quién va a anotarse para pagar nuevos impuestos para mantener a los que no quieren trabajar o tienen que volver a capacitarse?

Cuando algunos comentaristas lo cuestionaron, el equipo de Ocasio-Cortez dijo que las Preguntas Frecuentes eran un borrador sin terminar que nunca debió haberse publicado. Yo no me lo creo. Fue demasiado tarde. No solo los conservadores observaron la frase “seguridad económica incluso para la gente que ‘no quiera trabajar’”. También desconcertó a algunos demócratas de centro izquierda porque insinuaba que las bases del partido se habían movido mucho más a la izquierda en años recientes de lo que habían creído, y destacaba la grieta más importante en el Partido Demócrata actual: la línea entre lo que yo llamaría “demócratas que quieren dividir el pastel” y “demócratas que agrandan el pastel”.

Los demócratas que agrandan el pastel saben que los buenos empleos no vienen del gobierno ni crecen en los árboles, sino que son producto de los arrojados que abren empresas. Vienen de los mercados libres regulados por los gobiernos inteligentes y protegidos por ellos. Los más inteligentes también han aprendido algo de los últimos años: que los beneficios del TLCAN, el comercio abierto con China y el aumento de la economía digital — aunque vital para producir crecimiento económico— no llegan automáticamente, al igual que los recortes a los impuestos de los republicanos. Requieren seguros de comercio y protectores de sobrecarga, universidades comunitarias gratuitas, cobertura móvil de gastos médicos y pensiones, y una estrategia deliberada para distribuir de manera más equitativa los beneficios del crecimiento entre los directores, los empleados y los accionistas.

Los demócratas que quieren dividir otra vez el pastel —pensemos en Bernie Sanders— sostienen que después de cuatro décadas de salarios estancados para la clase media —y rescates para los banqueros y los multimillonarios en 2008— no se puede agrandar el pastel sin volver a dividirlo primero. La desigualdad es demasiado grande ahora. Hay demasiada gente extremadamente rezagada.

La decisión de Amazon de cancelar su gran expansión en la ciudad de Nueva York marca el primer gran conflicto de esta temporada de elecciones entre los demócratas que agrandan el pastel, quienes insistieron que las exenciones fiscales para Amazon se pagarían a sí mismas, y los demócratas que vuelven a dividir el pastel, quienes vieron a Amazon enfrentando a su comunidad en una carrera hacia el abismo con otras comunidades sobre las cuales podía prodigar más subsidios para un gigante de la tecnología que no los necesitaba.

En realidad, este episodio fue un enorme fracaso de la imaginación de ambas partes. El estado de Virginia lo manejó bien, explicó la semana pasada Amy Liu, experta en asuntos urbanos de la Institución Brookings, en un ensayo de The Times. En efecto, le dio a Amazon cerca de 500 millones de dólares en subsidios, pero este estado le ofreció el doble de esa suma en nuevas inversiones para transporte local y escuelas a fin de crear un suministro de trabajadores preparados técnicamente, algo que beneficiará a toda la comunidad durante años.

Con respecto al Partido Republicano, está dividido entre una derecha de “agrandar el pastel con gobierno limitado” —pero que quiere dejar que el capitalismo simplemente se desmorone— y una extrema derecha encabezada por Trump de “acaparar el pastel y distanciarse”.

La facción de agrandar el pastel con gobierno limitado está dividida entre los opositores de Trump —quienes se han rehusado a prostituirse con las mentiras constantes de Trump, mimando a Rusia y otras locuras— y los que se han embarcado en el vagón de Trump para obtener recortes fiscales, jueces conservadores y desregulaciones.

Sin embargo, la decisión de Trump de declarar una “emergencia nacional” en la frontera con México ha violado el principio más fundamental del partido concerniente al gobierno limitado. Al hacerlo ha abierto una fisura entre los viejos republicanos partidarios de agrandar el pastel con gobierno limitado y los seguidores de Trump antinmigrantes, partidarios de acaparar el pastel y distanciarse.

Las primeras señales son que los partidarios del gobierno limitado —encabezados por Mitch McConnell— están en tal bancarrota moral, después de haber vendido su alma a Trump durante dos años, que incluso abandonarán este último principio fundamental y aceptarán la usurpación de Trump del poder de apropiación del Congreso.

Pensémoslo. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios del siglo XXI, los principales partidos políticos de Occidente fueron construidos sobre un conjunto de opciones binarias estables: capital versus trabajo; Gobierno fuerte/regulación alta versus Gobierno débil/baja regulación; apertura al comercio y la inmigración versus cerrazón al comercio y la inmigración; aceptación de nuevas normas sociales, como los derechos de los homosexuales y el aborto, y oposición a ellas; y la ecología versus el crecimiento.

En todo el mundo industrial, los partidos se formaron mayormente dentro de un conjunto de esas opciones binarias. Pero eso ya no es posible.

¿Y si fuera un trabajador del acero en Pittsburgh y perteneciera al sindicato, pero los fines de semana condujera un auto de Uber y rentara la habitación libre de mis hijos con Airbnb, y comprara en Walmart las importaciones chinas más baratas, y lo que no encuentro ahí lo comprara en Amazon mediante un bot conversacional que remplazó a una persona? De lunes a viernes estaría del lado de los trabajadores. Los sábados y domingos estaría del lado del capital.

¿Qué quiero decir? Muchas de las antiguas opciones binarias sencillamente no concuerdan con los desafíos para los trabajadores, las comunidades y las empresas en esta época de globalización, tecnología y cambio climático cada vez más acelerados, pero los gobiernos nacionales están tan paralizados por el partidismo que no pueden adaptarse.

Sin embargo, por fortuna, no todo está perdido. En muchos condados, ciudades y pueblos de Estados Unidos se está dando una adaptación creativa, donde la confianza es mucho más alta. Los más exitosos están fraguando lo que yo llamo “coaliciones adaptativas complejas”, donde la empresa, los trabajadores, la filantropía, los emprendedores sociales, los educadores y el gobierno local se interconectan para crear empleos, atraer negocios, aumentar viviendas, reparar baches y mejorar escuelas.

Estas coaliciones no se enfocan en romper las diferencias entre las antiguas opciones binarias izquierda-derecha. En realidad, han pasado a un sistema totalmente distinto que todos los días pregunta sobre cada asunto: “¿Qué funciona? Encuéntralo y compártelo, a fin de que podamos obtener lo mejor de estos incrementos en tecnología, globalización y cambio climático y atenuar lo peor para la mayoría de la gente de nuestra comunidad”.

El economista de Oxford Eric Beinhocker recientemente me señaló una investigación que dice que solo hay dos formas de curar el tribalismo político: “Una amenaza común o un proyecto común”. Necesitamos un proyecto común, y eso es evidente: construir nuevos cimientos para la clase media. En última instancia eso requiere que trabajen juntos los niveles nacionales y los locales. Pero por el momento debemos estar contentos de que al menos esté sucediendo a nivel local.

Don Baer, quien trabajó como director de comunicaciones del presidente Bill Clinton, tiene una calcomanía con un eslogan para cualquiera que desee contender para la presidencia en 2020 dentro del sistema de reconstruir nuestro país mediante coaliciones adaptativas complejas… pero es un eslogan demasiado largo:

“Que Estados Unidos funcione de nuevo, para los que quieran trabajar y para los que quieran trabajar juntos”.