No dejen que al Censo lo manipule la política

Washington— Cuando estaba en el Cabildo de la Ciudad de Nueva York, usé datos del Censo de los Estados Unidos para ayudarme a representar mejor a mis vecinos. Los datos me permitieron señalar hechos fríos y duros cuando luchaba por obtener más fondos, abogando por o contra las políticas que podrían afectar directamente a nuestra comunidad o redactando leyes en nombre de todos en la ciudad.

El censo nos proporciona datos irremplazables sobre nuestro país. Ayuda a determinar cómo se asignan más de $ 600 billones (miles de millones) en fondos federales anuales. Los estados y las localidades necesitan datos censales precisos para todo, desde las prioridades de transporte hasta las políticas educativas. Empresas de todos los tamaños y todos los sectores confían en datos censales precisos para casi todas las decisiones estratégicas que toman.

Lo más importante es que el recuento de todos los residentes de los Estados Unidos también determina cuántos escaños se asignan a cada estado en el Colegio Electoral y la Cámara. Si esos datos se manipulan al subcontar deliberadamente a comunidades específicas, nuestro sistema de democracia representativa se ve socavado.

Es por eso que el censo, su financiamiento y su ejecución siempre han sido una prioridad bipartidista y apolítica. Es decir, hasta que la administración de Trump se hizo cargo.

Estamos presenciando un ataque sin precedentes al censo. Desde el primer día, esta administración ha temido que los cambios demográficos a nivel nacional perjudiquen las perspectivas electorales del Partido Republicano. Pero en lugar de cambiar sus políticas para tener un alcance más amplio, la administración de Trump está tratando de manipular el conteo.

Es por eso que la administración quiere agregar una pregunta de ciudadanía al Censo de 2020, ha tratado de negar a la Oficina del Censo la financiación que necesita, ha retrasado el nombramiento de un director de censo y ha bloqueado la contratación de no ciudadanos que son clave para los esfuerzos de divulgación entre inmigrantes, en comunidades donde el inglés no es el idioma predominante. Bajo esta administración antiinmigrante, los inmigrantes y sus familias, documentados e indocumentados, pueden temer completar un formulario de censo con una pregunta sobre el estado de ciudadanía. Este miedo llevará a un conteo insuficiente.

Los profesionales de carrera en la Oficina del Censo han expresado extrema preocupación por su capacidad para completar un censo exacto bajo las propuestas de la administración de Trump. Lo mismo opinan numerosos expertos externos. Y ahora está claro que la administración violó la ley en su celo para agregar una pregunta de ciudadanía.

En respuesta a un conjunto consolidado de casos legales presentados por 18 estados y el Distrito de Columbia, un juez federal ordenó el martes a la administración de Trump que elimine la pregunta de ciudadanía del Censo de 2020. El juez determinó que la decisión de la administración de agregar las preguntas era “arbitraria y caprichosa” y acordó que “cientos de miles, si no millones, de personas no serán contabilizadas en el censo si se incluye la pregunta de ciudadanía”. Si bien esta es una victoria importante, esperamos que esta decisión sea apelada. Por eso he pedido a la administración que acepte la decisión del tribunal, elimine la pregunta de ciudadanía del Censo de 2020 y trabaje para apoyar a los profesionales que trabajan arduamente en la Oficina del Censo en lugar de obstruirlos.

Este asunto, sin embargo, no se debe dejar solo en manos de los tribunales. Como copresidenta del Comité del Censo de la Cámara de Representantes y ex presidenta del subcomité del censo, he estado trabajando con el Presidente del Comité de Supervisión, Elijah Cummings, demócrata de Maryland, para hacer de la protección del Censo de 2020 una de las principales prioridades de la Cámara liderada por los demócratas. Estamos trabajando para programar una audiencia sobre el censo tan pronto como sea posible. En audiencias pasadas, el Secretario de Comercio Wilbur Ross engañó claramente al Congreso sobre las justificaciones para agregar una pregunta de ciudadanía y su impacto en la participación en el censo. Esas declaraciones no deben pasar desapercibidas, y tenemos la intención de avisar a la administración para esperar una supervisión rigurosa de sus planes para el censo. También estoy reintroduciendo un proyecto de ley, el 2020 Census Idea Act, para bloquear legislativamente la cuestión de la ciudadanía.

Si bien hablar de datos y su recopilación podría no ser el titular más llamativo del día, podría decirse que es uno de los más importantes, si no el más importante. Los datos del censo afectan el núcleo de nuestra democracia y cómo decidimos la representación en todos los niveles de gobierno. Esto no es un juego.

Por eso no podemos permitir que el censo sea manipulado por la política. Tenemos que asegurarnos de que sea conducido por profesionales de la oficina no partidista que entienden lo que se necesita para organizar el censo más grande y más avanzado digitalmente en la historia de nuestra nación.

Nuestra democracia está en juego.

Carolyn B. Maloney es la representante federal demócrata por el Distrito 12 de Nueva York.