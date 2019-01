Explotar a los policías muertos debería ser un delito

San Diego— Como hijo de un oficial que aplica la ley y que desempeñó ese trabajo durante casi cuatro décadas, yo sugiero que debería haber un onceavo mandamiento: No deberás explotar a los policías muertos.

Es grotesco que cualquiera pueda utilizar el asesinato de un policía para propósitos políticos. Aunque esa práctica es bipartidista.

En la izquierda, la explotación toma la forma de aquellos que piden que tratemos de entender el sentido de alineación que impulsa a algunas personas a “autoradicalizarse” hasta el punto en donde pueden matar a un oficial de la policía.

Hace unos cinco años, escuchamos ese insensato argumento de activistas de la comunidad y de los medios de comunicación liberales durante una racha de violencia contra los policías en ciudades como Dallas, Nueva York y Baton Rouge.

En la derecha, cuando el presunto atacante es un inmigrante ilegal, usualmente vemos un barato y estridente intento de cambiar el dolor de las familias y comunidades por un guardián caído en rabia por la inmigración ilegal y “las fronteras abiertas”.

Los republicanos usualmente utilizan esa cínica estrategia como una manera de acusar a los demócratas de consentir a los asesinos de policías.

Eso es lo que hizo el Partido Republicano el pasado mes de enero, cuando publicó en línea un devastador anuncio de 30 segundos que ayudó a provocar que el partido contrario diera por terminado el primer cierre gubernamental del presidente Trump después de solo tres días.

Si mezclamos las palabras de moda como “demócratas”, “homicidio” e “inmigrantes ilegales”, el anuncio —que fue titulado como “Cómplice— culpa a los contrincantes políticos de Trump por el daño causado por una escoria de nombre Luis Bracamontes.

El irredento asesino de dos policías en el 2014 que presumió que quería asesinar a más oficiales se convirtió en el “Willie Horton” de Trump una especie de monstruo latino con el que se pretende asustar a las personas anglosajonas y que representa cada idea loca antimigración inventada por la Casa Blanca.

Y como ya sabemos, cuando se trata de inventar a un loco, el número 1600 de la avenida Pennsylvania trabaja día y noche en eso.

Bracamontes hizo de nuevo su aparición en esta ocasión a través de un anuncio televisivo que fue trasmitido seis días antes de las elecciones de medio término de noviembre, ya que el Partido Republicano trataba de asustar a los votantes para impedir que los demócratas retomaran la Cámara de Representantes.

Sin embargo, Trump y compañía sólo estaban haciendo un ejercicio de calentamiento.

En diciembre, la tragedia volvió a azotar en esta ocasión, en la ciudad de Newman en el centro de California. El día después de Navidad, el cabo Ronil Singh de la Policía de Newman —que era un inmigrante legal de Fiji— fue abatido durante una revisión de tráfico por un inmigrante ilegal.

El oficial de 33 años había pasado la mañana de Navidad con su esposa y su hijo de 5 meses, quien nunca conocerá a su padre más allá de las historias que le cuenten y las fotografías.

Trump no dudó un instante en utilizar el Twitter y aprovecharse del dolor que sufría esa familia y la comunidad. ¿Y para qué? Para impulsar su cruzada para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México que podría o no haber mantenido fuera del país al atacante de Singh.

Se trató de un vergonzoso truco. Pero como hemos aprendido en los últimos años, en una variedad de circunstancias, ningún funcionario electo en Estados Unidos tiene menos vergüenza que Donald Trump.

El presidente se ha convertido en maestro del morbo utilizando la muerte de policías para su beneficio político a corto plazo.

Personalmente, no escucho esas cosas. Cuando me entero de que un policía ha sido asesinado, ya sea en la línea del deber o fuera de su trabajo, pienso en mi interior: “¿Qué edad tenía el oficial y cuántos años él o ella tenían en ese trabajo? ¿Estaba casado o casada, tenía hijos?”.

No pienso: “Caray, me pregunto si el asesino estaba ilegalmente en el país porque entonces me voy a sentir realmente furioso!”.

Cuando muere un policía, me pongo furioso de todas maneras y triste. Mi memoria me transporta de inmediato al día en que mi padre, a mediados de los años 1970, vestido con uniforme y con su arma de servicio a la altura de la cadera, me llamó aparte antes de salir a trabajar. Me dijo que un hombre lo había amenazado de muerte y que tal vez no regresaría a casa y que yo debería cuidar a mis hermanos más pequeños”.

Pero, ¿qué tipo de conversación puede tener uno con su papá cuando tiene 10 años?

Como pueden ver, el concepto de la muerte de los policías es personal y doloroso. No se trata de otro tema con el que se pueda jugar. Aun así, los mercenarios políticos lo utilizan como un juguete que pueden morder, ojalá que se atraganten con él.