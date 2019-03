Hace más de 45 años, cuando era un chico de 14 años en una granja de Oregon, en una titilante televisión blanco y negro vi cómo el exabogado de la Casa Blanca de Richard Nixon, John Dean, testificó sobre la conducta ilícita del presidente en el escándalo de Watergate y el segundo gobierno más corrupto en la historia de Estados Unidos comenzó a derrumbarse.

Ahora, ver testificar a Michael Cohen ante el Congreso me produce un temblor histórico similar, solo que esta vez podría ser el gobierno más corrupto de todos el que está comenzando a tambalearse.

El testimonio de Cohen fue impactante por la suma acumulativa de supuestas conductas ilícitas, por el retrato general de “mafioso” que ofreció de Donald Trump.

“Sé cómo es Trump”, dijo Cohen, para resumir lo que supo mientras trabajó a su lado durante una década. “Es un racista, un estafador y un tramposo”.

El alcance de las estafas de Trump que describió Cohen fue extraordinario, desde el amañe de una subasta para la venta de un retrato de Trump, pasando por un aparente fraude bancario, un aparente perjurio, sobornos monetarios para callar mujeres, hasta el aparente conocimiento por adelantado de un vaciado en WikiLeaks de correos electrónicos de miembros del Partido Demócrata.

Incluso se hizo una mención sugerente sobre otra conducta criminal que está investigando el Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia y de la cual podríamos no tener ni idea.

Watergate empezó con un “robo de poca monta” del cual, al parecer, Nixon no tenía conocimiento. Sin embargo, la investigación del robo llevó a revelaciones de encubrimiento, obstrucción de justicia, alucinantes abusos de poder. Una diferencia es que el comportamiento ilegal de Trump parece tener un rango más amplio que el de Nixon.

Tal vez Trump había actuado de una manera tan despreocupada porque nunca esperó ocupar este puesto ni sufrir este escrutinio. Me hubiera gustado que la audiencia no se hubiera llevado a cabo precisamente durante la cumbre de Trump con Kim Jong-un, por el riesgo de socavar la diplomacia nuclear, pero la ironía es que, según Cohen, las negociaciones entre Trump y Kim son una casualidad histórica.

“No tenía ningún deseo ni ninguna intención de gobernar este país… solo quería promoverse y aumentar su riqueza y poder”, comentó Cohen. “Trump a menudo decía que esta campaña iba a ser el ‘infomercial más grandioso de la historia política’. Nunca esperó ganar las primarias. Nunca esperó ganar las elecciones generales”.

Algo casi tan desalentador como el alcance de las supuestas conductas ilícitas fue el comportamiento de los republicanos en el comité. Parecían más interesados en encubrir la verdad que en sacarla a la luz; solo querían proteger a Trump y desacreditar a Cohen.

Tuvieron que pasar tres horas de la audiencia para que un republicano le formulara una pregunta a Cohen sobre Trump.

Los republicanos arguyeron que no debíamos creer en Cohen porque ha demostrado ser un mentiroso. No obstante, si no se puede creer en un mentiroso comprobado, ¿por qué estos mismos republicanos le creen a Trump? Después de todo, Trump ha dado 8718 declaraciones falsas o engañosas desde que asumió la presidencia, de acuerdo con un conteo de The Washington Post.

Cohen afirmó que no tenía ningún conocimiento sobre un posible video sexual en manos de los rusos para chantajear a Trump y agregó que no contaba con ninguna prueba de una colusión con Rusia, solo “sospechas”. Sin embargo, describió un tipo de “kompromat”: “Trump sabía de las negociaciones de la Torre Trump en Moscú, las dirigió a lo largo de la campaña y mintió sobre ello”, y después “me dejó claro” que “quería que yo le mintiera” al Congreso.

Cohen acalló algunos de los rumores que estaban circulando. Mencionó que no sabía nada de que Trump tuviera un hijo natural o hubiera pagado por un aborto, y que Trump “nunca” dañaría físicamente a Melania. Sin embargo, la suma total de su testimonio fue devastadora; dentro de unas décadas, los historiadores seguirán analizándolo.

En el primer día que testificó ante el comité del Senado para Watergate en junio de 1973, John Dean dijo: “Para alguien que estuvo en la Casa Blanca y se familiarizó de alguna manera con sus interacciones, el asunto de Watergate fue una consecuencia inevitable de un clima” en el cual el interés propio superó a la ley.

En parte, Watergate fue una de las causas que me atrajo al periodismo y, en 35 años de trabajo para The New York Times, he conocido y dado cobertura a muchos presidentes de Estados Unidos y líderes del extranjero. Los dirigentes estadounidenses a veces intentaron desorientar o marearnos como reporteros, pero estaban atados a la verdad y los valores de Estados Unidos, y en esencia eran diferentes de algunos líderes de repúblicas bananeras que simplemente eran unos gánsteres.

Hasta ahora.

Espero que los demócratas no estén contentos. Es un momento triste en la historia de Estados Unidos, pues Nixon llegó de nuevo. Al cuadrado.

Y espero que los republicanos hayan escuchado cuando Cohen le dijo a uno de sus interrogadores del Partido Republicano: “Durante diez años, hice lo mismo que ustedes están haciendo ahora. Protegí a Trump durante diez años”. Y agregó: “La gente que sigue a ciegas a Trump sufrirá las mismas consecuencias que estoy sufriendo”.