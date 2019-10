Van Órganos de seguridad contra adicciones

Nuevo Casas Grandes.- Integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de Nuevo Casas Grandes, tuvieron una reunión extraordinaria en donde acordaron aplicar un proyecto para la prevención de adicciones en la región, a pesar de no contar con un alto índice de esta problemática localmente.

Esta reunión fue convocada por la Comisión Estatal de Seguridad (CES), con la finalidad de ponerse de acuerdo para la implementación de programas en la región con la finalidad de prevenir adicciones.

Así lo dio a conocer Eugenio Zamora, Director del Fideicomiso y Competitividad para la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), quien comentó que este proyecto se pretende efectuar próximamente y que se estará implementando en colaboración con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno: Municipal, Estatal y Federal.

Zamora Polanco, refirió que durante la reunión extraordinaria los representantes de la Comisión Estatal de Seguridad, compartieron la manera en que se esta llevando a cabo este programa de prevención de adicciones en ciudades como Chihuahua y Juárez, en donde se tiene dos años implementado, y también dieron a conocer el cómo se trabajaría en Nuevo Casas Grandes y toda la región, haciendo la invitación a los actores sociales para que se sumen a este proyecto, como lo es el sector educativo, que se considera un actor importante dentro de este proyecto.

“Tienen interés en poder llevar estos temas de prevención a las escuelas y desde ahí poder trabajar en el tejido social, si bien sabemos que dentro de la escuela se lleva gran parte de la violencia hacia los niños, no necesariamente porque sea mala la escuela, es donde se tiene a los niños cautivos y se puede trabajar con ellos y con los padres de familia que es un poco complicado trabajar con ellos debido a los tiempos”, mencionó Eugenio Zamora Polanco.

Añadió que en Nuevo Casas Grandes, los diferentes actores están abiertos a trabajar en la parte de la prevención y que se tiene conocimiento de que en la región Noroeste, se tienen pocas instancias que trabajen con programas en el ámbito educativo y comunitario, para eso es la idea de sumar esfuerzos con todas las instituciones y corporaciones para se vea mayor efectividad de los proyectos.

Por último, Zamora Polanco, señaló que en el caso del municipio de Nuevo Casas Grandes, no se tiene una estadística muy alta a comparación a Ciudad Juárez y Chihuahua de presencia de adicciones, ya esta ciudad se encuentra por debajo de ellas.

Sin embargo, enfatizó en que es un problema que se debe atacar, no necesariamente porque no se tengan los mismos índices que en otras ciudades se puede dejar pasar. Porque esto repercute no nada más en las adicciones, sino en las áreas de salud, de la violencia y la delincuencia.