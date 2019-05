Urge acabar con sobreexplotación de los acuíferos

Nuevo Casas Grandes.- Ante la urgencia de regular el uso de los mantos de agua, René Almeida Grajeda, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, se reunió con el Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, integrado por diferentes representantes de dependencias gubernamentales y municipales, en Nuevo Casas Grandes.

El funcionario comunicó que el Plan Estatal Hídrico 2040, prioriza, cuida y optimiza el uso racional del agua en la agricultura.

Añadió que el Plan Estatal Hídrico 2040, es un instrumento que pretende garantizar el abastecimiento de agua para todos los chihuahuenses en sus diferentes usos, prioritariamente para el consumo humano.

“Sin embargo, es de vital importancia generar las condiciones necesarias para que la productividad que hoy gozamos en Chihuahua no decaiga”, expresó el funcionario estatal.



Para ello se trabaja en la generación permanente del Padrón Único de Productores y Productoras Agropecuarias, que regule el uso de pozos del sector rural, así como impulsar la tecnificación del riego y reconversión de cultivos para el uso eficiente del agua en la agricultura.

Ante ello, Almeida Grajeda externó que la Secretaría de Desarrollo Rural informa y hace del conocimiento de todos los prestadores de servicios con perforadoras para pozos profundos, que deben estar debidamente registrados dentro del Padrón que mandata esta ley.

En dicho registro deberán establecer claramente los requisitos de operación o de no ser así, habrá sanciones drásticas para quienes lo infrinjan.

“En la implementación de la reglamentación del artículo 94 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable, se mandata la obligatoriedad que para prestar servicios en materia de perforación de pozos profundos, se debe de estar debidamente empadronado, para con ello evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la entidad”, señaló Almeida Grajeda.

Aclaró que este Plan contempla alcances que trascienden más allá de una sola administración gubernamental, dado que contiene instrumentos que inducen a la mejor eficiencia en el uso del agua, la sustentabilidad de este recurso natural y en la satisfacción de las necesidades vitales del ser humano.

Así mismo, el funcionario estatal comunicó a los presentes que la prioridad para la Secretaría es desde luego el campo chihuahuense, “por lo que si no combatimos el uso irresponsable y desmedido del agua, destacando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, las generaciones del mañana van a tener grandes reclamos, necesidades, y sufrimientos, por lo que es nuestra responsabilidad, dentro del Plan, regular a los posesionarios de perforadoras de pozos profundos”, finalizó.

Viridiana Chairez Loya/El Diario