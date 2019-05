Un muerto y diez lesionados, saldo del fin de semana

Nuevo Casas Grandes.- De la serie de accidentes ocurridos el fin de semana, seis de ellos dejaron un saldo rojo de una persona muerta y 10 personas lesionadas, algunas de ellas muy graves a consecuencia del exceso de velocidad y en unos casos de la ingesta de las bebidas embriagantes, dejando además cuantiosos daños materiales.

Algunos lesionados sólo fueron llevados a un hospital para su revisión pero fueron dados de alta de inmediato, mientras que otros sí permanecieron por horas con heridas que van desde torceduras hasta fracturas en donde incluso hubo una intensa actividad no sólo de las autoridades de la Policía Vial, sino de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del Departamento de Bomberos y Protección Civil y de los paramédicos de la Cruz Roja.

El caso más grave sin embargo, es el del hombre de 60 años que dormitando al volante, terminó saliendo de la carretera e impactándose contra un poste a un lado del camino, donde por lo brutal del choque y pese a que fue llevado a recibir atención médica, perdió la vida sin alcanzar a recibir atención médica.







SE MATA EN CHOQUE CONTRA POSTE



Por ir dormitando al volante en plena madrugada de ayer, un hombre adulto mayor terminó saliéndose de la carretera de Nuevo Casas Grandes que conduce de Ejido Hidalgo a Ejido Corralitos para finalmente estrellarse contra un poste de madera muy grueso, al que no le hizo daños pero el hombre sí resultó lesionado de gravedad y posteriormente perdió la vida, según el reportes de las autoridades de la Dirección Municipal de la Policía Vial y de la Fiscalía General del Estado.

La víctima, fue identificada como Francisco P. de 60 años, el cual circulaba ayer a las 3:30 de la madrugada por la carretera a Corralitos, cuando a la altura del kilómetro 14 ya no supo de sí y comenzó a salirse de la carretera.

Su camino sin embargo terminó cuando a bordo de su camioneta tipo pick-up de la marca Dodge, de la línea Dakota, modelo 1991, de color blanco y con placas de circulación “ED-90-907”, se estrelló contra un poste de madera propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, resultando lesionado y teniendo que ser trasladado al Hospital Integral.

No obstante, la fuerza del impacto fue tal, que las lesiones que recibió el hombre evitaron que alcanzara a recibir atención médica y antes de ser recibido en el hospital, ya no presentaba signos vitales por lo que se requirió la presencia de agentes investigadores, del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense.



LESIONA A SUS ACOMPAÑANTES



Otro de los casos se registró a las 2:40 de la tarde sobre la carretera de Nuevo Casas Grandes a Colonia Madero, donde una familia que venía a boros de un automóvil sufrió una salida de camino con choque y terminó con tres personas lesionadas, así como dos ilesas.

Fue en el kilómetro 4 de ese tramo cuando Fernando B.G. de 35 años, quien conducía un automóvil de la marca Mazda 2012 de color gris y con placas de circulación “VXW-931-A”, se dirigía a Nuevo Casas Grandes pero al llegar a la curva de la intersección a Casas Grandes, omitió el viraje y se proyectó en línea recta.

Aunque la trayectoria lo reingresaría a la carretera, chocó contra un objeto fijo que está bajo la carretera y la fuerza del impacto le destrozó gran parte del automóvil, además de que resultaron lesionadas y trasladadas al Hospital Integral, Emma Melina H.D. de 32 años, Yaneth Fernanda B.G. de 15 años y Azul Scarleth B.H. de 8 años, en tanto salió ilesa además del conductor, Artana Yateelly B.H. de 2 años.



CAUSA EBRIO APARATOSO CHOQUE



Un conductor en completo estado de ebriedad y a exceso de velocidad, ocasionó un aparatoso choque la noche de anteayer en plena zona centro, donde se generó otra intensa movilización tanto de las corporaciones como de los cuerpos de rescate.

El choque se informó que se registró a las 8:20 de la noche, cuando Tomás P.S. quien tripulaba bajo los influjos del alcohol una camioneta tipo pick-up de la marca Ford, modelo 1991, de color gris y con placas de circulación “EE-60418”, circulaba por la avenida Alvaro Obregón a la altura de la calle 6 de Marzo.

Fue en ese punto donde chocó contra un automóvil de la arca Nissan, de la línea Maxima, modelo 2000 de color arena y sin placas de circulación, donde resultaron dos personas lesionadas, incluyendo la conductora de nombre María del rosario A.P. quien no presentó licencia de conducir.

La otra lesionada se identificó como María Angélica G.A. de 53 años, quien también fue al Hospital Integral aunque por su propio pie pues no estaba muy herida pese a que fue sacada del vehículo por el personal de la Cruz Roja en camilla rígida, resultando además ileso Francisco A.N. de 16 años.

Cabe destacar que en este caso tanto los elementos del Departamento de Bomberos y Protección Civil como los paramédicos de la Cruz Roja, tuvieron que emplear diversas técnicas como lo fue destrozas las puertas de los vehículos para sacar a las personas atrapadas en las cabinas de ambos vehículos, además de cortar corriente para evitar una tragedia.



HUYE DEJANDO DOS HERIDOS



Un conductor hasta el momento desconocido, se dio a la fuga del lugar de los hechos tras ocasionar un accidente en el que resultaron dos personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja que los trasladaron a un hospital particular.

Fue a las 9:39 de la noche cuando de acuerdo al reporte de las autoridades de la Dirección Municipal de la Policía Vial, se les reportó un accidente en la avenida Emiliano Zapata a la altura de la calle 20 de Noviembre, en plena zona centro.

Al llegar al lugar de los hechos se le informó a los agentes que el responsable de quien no se tiene la identidad, iba a bordo de una vagoneta de la marca Dodge, de la línea Durango, modelo 2000 aproximadamente, de color gris y sin placas de circulación.

En tanto, el conductor afectado quien resultó lesionado, se identificó como Erasmo D.A. de 62 años, el cual iba al volante de una camioneta tipo pick-up de la marca Chevrolet, de la línea Colorado, modelo 2005, de color negro y con placas de circulación “EC-63256”.

Junto con esta persona resultó lesionada su acompañante Georgina D.O. de 32 años, siendo ambos trasladados por los paramédicos a la clínica Madero de la zona centro.



LO ARROLLA Y LO LLEVA AL HOSPITAL



Un conductor no identificado, arrolló a un ciclista adulto mayor a quien llevó él mismo al hospital para su valoración pero lo dejó ahí y se dio a la fuga para evadir su responsabilidad en los daños y el pago de las curaciones o atención médica.

Esta caso se informó de parte de las instancias de la Policía Vial, que se registró a las 3:21 de la tarde en la calle Paseo de la Reforma, a la altura del camino a la Laguna Fierro, por lo que elementos de la corporación acudieron al Hospital Integral a entrevistarse con el lesionado.

El hombre fue identificado como Leonel A.R. de 57 años, el cual no presentó licencia de conducir y señaló que él iba a bordo de una bicicleta de la marca Mongoose de color azul con blanco, cuando fue arrollado por el conductor de una camioneta de la marca Chevrolet, de la línea Avalanche y de color azul.

Al momento del accidente, el adulto mayor dijo que fue auxiliado por el infractor, quien lo llevó hasta el Hospital Integral y sin embargo, se dio a la fuga de inmediato por lo que desconoce más datos sobre el responsable de este atropello.

Asimismo, quedó asentado en el reporte de las autoridades de la Policía Vial, que ya recobrado, el afectado se negó a recibir atención médica, se le leyeron sus derechos y asimismo, se le hizo saber de la responsabilidad hacia su persona si se negaba a recibir atención médica y resultaba con alguna secuela por lesiones indetectadas a simple vista, por lo que acordó firmar una carta en la que deslindó de toda responsabilidad al personal médico de la institución.



DESTROZA TODO SU VEHÍCULO EN VOLCADURA



Un hombre que circulaba a exceso de velocidad por la carretera a Colonia Madero, terminó perdiendo el control del volante y se salió de la carretera, que por el efecto de la velocidad que llevaba, chocó contra un cerco de púas y comenzó a dar vueltas, mientras en la aparatosa volcadura su unidad sufrió daños materiales totales.

En tanto, el responsable de este accidente quien se identificó como Valerio C.B. de 37 años, fue llevado al Hospital Integral a recibir atención médica pero una vez en el nosocomio, se negó a recibir la valoración del personal médico.

Este accidente se informó que se registró a eso de las 7:05 de la tarde en la carretera a Colonia Madero, donde el infractor iba a bordo de un automóvil de la marca Toyota de color blanco y sin placas de circulación, el cual al terminar varias vueltas, quedó completamente destrozado.

Asimismo se reportaron daños materiales en contra de un cerco propiedad de Natividad A.O. de 56 años.