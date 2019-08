Toman caseta por despidos; los amenazan

Nuevo Casas Grandes.- Acuden algunos estudiantes de la UPNECH a tomar la Caseta de cobro ubicada en Galeana, exigiendo se recontraten a dos docentes que fueron despedidas en semanas atrás de dicha institución, recibieron amenazas por manifestarse y permitir el pase libre en dicha caseta.

El día de ayer alrededor de las 12:30 del mediodía arribaron 20 alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) campus Nuevo Casas Grandes, a la Caseta de Cobro Galeana, en donde se manifestaron con pancartas para exigir la recontratación de dos maestras que fueron despedidas sin explicación de esta casa de estudios de nivel superior.

Al llegar a la Caseta, varios de los manifestantes quisieron tomar fotografías con sus teléfonos celulares pero los guardias les impedían tapando las cámaras.



Después de casi una hora de permanecer en la Caseta y permitir el pase libre a los automovilistas, comenzaron a recibir amenazas, “nos dijeron que si no dejamos que cobren va a venir la policía de Flores Magón, Galeana, Villahumada, a tomar cartas en el asunto, y de Gobernación también nos mandaron decir que nos demandaran por estar en la caseta”, expresaron algunos de los jóvenes que se encuentran tomando la Caseta Galeana.

Cabe mencionar, que en días pasados también se realizaron algunas otras acciones con motivo del despido injustificado, así lo aseguran las docentes afectadas, quienes no fueron tomadas en cuenta para la planilla de docentes en este semestre que inició el pasado 19 de agosto del año en curso.

Las maestras, entregaron un oficio a la directora de la UPNECH en Nuevo Casas Grandes, Ernestina González, solicitando la explicación de los motivos de su despido, a la fecha la directora se negó a dar dicha explicación.

Por tal motivo, el pasado miércoles varios alumnos acudieron a las instalaciones de la UPNECH, y fueron recibidos por la directora Ernestina González, a quien le hicieron saber sus peticiones, en el mismo sentido pedían una explicación de porqué no se contrató a las maestras, describiendo eficiente su trabajo y reconociéndolas como buenas docentes en dicha institución. A lo cual la directora solo indicó, que para cualquier duda podían comunicarse al departamento de Jurídico en Rectoría.

Cabe señalar, que fue el pasado miércoles 14 de agosto de este 2019, cuando las docentes Guadalupe Lagunas y Samantha Hernández acudieron con la encargada de la UPNECH en este municipio, para pedirle una explicación detallada y de manera formal, no solo de manera verbal por terceras personas.

A consecuencia de lo anterior, alumnos decidieron acudir a tomar la Caseta Galeana, este viernes 23 de agosto, exigiendo la re contratación de ambas docentes. Pero en el lugar están siendo intimidados y amenazados por los guardias de la propia caseta y por la Policía Federal.