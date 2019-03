Tapan baches que administración de Yesenia Reyes deja

Nuevo Casas Grandes.- Como la Presidenta Municipal de Casas Grandes, Yesenia Reyes Calzadías, no ha querido atender el problema de baches en Colonia Juárez, miembros de la comunidad mormona pusieron manos a la obra para resolver con sus propios recursos esta falla en la infraestructura de las calles.

En atención a su propio beneficio y en protesta por las omisiones de la actual administración que encabeza Reyes Calzadías, ciudadanos de Colonia Juárez protestaron por el abandono en que se les ha tenido y tuvieron que resolver por su propia cuenta las fallas de Obras Públicas de Casas Grandes.

Así, aunque no cuentan con el material más adecuado para este tipo de reparaciones, un ciudadano de la comunidad mormona en Colonia Juárez se dispuso a arreglar este problema que se dijo, ya tiene alrededor de medio año en que los ciudadanos le han solicitado a la Presidencia Municipal de Casas Grandes, a través de su Departamento de Obras Públicas que los atienda.

Se indicó que sobre una de las calles principales, existían siete hoyos en la carpeta asfáltica, que aunque parecen pocos, habían sido suficientes para ocasionar daños mecánicos a los vehículos, por lo que cansados ya de la situación donde la administración de Yesenia Reyes no les hace caso, tuvieron que actuar por su cuenta.

Para evitar que siguieran los accidentes, se determinó cubrir esos baches con cemento y asimismo, ayer estuvieron protegidos por objetos en el camino para evitar que automovilistas echaran a perder el cemento fresco para que ya hoy quede el pavimento en condiciones para circular.