"Si no pueden que renuncien": Bazán

Nuevo Casas Grandes.- "Si no pueden que renuncien" señaló el diputado Omar Bazán en su visita a éste municipio, dicho señalamiento fue con respecto a las autoridades que no han hecho lo necesario para dar respuesta a la situación de las familias LeBarón.

El día de ayer, arribó a esta ciudad de Nuevo Casas Grandes el diputado Omar Bazán, quien es dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dio a conocer los motivos de su visita.

Una de las razones por las que Omar Bazán, acudió en esta ocasión a la localidad fue tomar protesta a los integrantes del nuevo Consejo Político municipal, además de abordar el tema de la afiliación y re afiliación de militantes, y comentar su trabajo legislativo.

Aunado a ello, en entrevista para este medio aprovechó para hacer un enérgico pronunciamiento, con respecto a la tragedia, donde lamentablemente perdieron la vida mujeres y niños de familias LeBarón el pasado lunes 4 de noviembre.

“Esto ante la incapacidad del Gobierno del Estado, la incapacidad en materia de seguridad pública, por haber abandonado estas circunstancias. Por tener la zona noroeste de nuestro Estado, en estas condiciones, no hay estrategias, no hay presencia, no hay seguridad, no hay voluntad política del Gobernador”, aseveró el diputado Omar Bazán.

Añadió, que el Gobernador Javier Corral, a 14 horas después de los sucesos lamentables, con un twitter, quiso dar las condolencias, “no ha hecho presencia ni fiscalía del estado” dijo.

“Estamos en una circunstancia muy lamentable, que desde el congreso del estado el pasado martes en mi posicionamiento hemos pedido explicaciones. Visite al fiscal general del estado, le entregue el posicionamiento, y muy claro si no pueden que renuncien”, concluyó el diputado Omar Bazán.

