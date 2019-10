Seguirá predial sin aumento

Nuevo Casas Grandes.- El gobierno municipal por segundo año consecutivo no incrementará el impuesto predial, luego de que el Ayuntamiento aprobó la propuesta del Departamento de Catastro mantener los mismos valores de uso de suelo y construcción para el 2020.

El titular de la oficina de Catastro Municipal, Alejandro Fierro Méndez, compareció ante el Cabildo en pleno con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua y el Código Municipal vigente.

La propuesta que fue sometida a consideración por el funcionario municipal, consistió en no modificar las tablas de valores para el 2020 y con ello, que no se refleje un incremento en el cobro del impuesto predial.

“El motivo de mi presencia y presentación en esta sesión de Cabildo, es para solicitar su autorización a fin de poder emitir las tablas de valores para el 2020, tal y como se encuentran actualmente vigentes”, detalló Fierro Méndez.





Lo anterior, señaló, tras haberse realizado una serie de reuniones y consultas para determinar la conveniencia de aumentar o no las tablas de valores.

“Se llegó a la conclusión de no modificar en lo absoluto los valores, tanto de suelo como de construcción para el próximo año”, precisó.

De acuerdo a lo expuesto por el titular de Catastro, la tabla de valores que se les presentó para su análisis y en su caso aprobación, “es exactamente igual que la autorizada el año pasado”.

En tal sentido, recordó que lo único que se incremento en aquella ocasión fueron los valores para los permisos de construcción, pero lo correspondiente al impuesto predial se quedó exactamente igual.

Una vez que la propuesta fue planteada se sometió a votación de los integrantes del órgano colegiado, quienes por unanimidad la aprobaron, por lo que el gobierno municipal, mantendrá sin modificaciones los mismos valores catastrales, en lo que se refiere al impuesto predial, uso de suelo y permisos para construcción.