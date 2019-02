Se mata en camioneta; era robada

Nuevo Casas Grandes.- Un hombre que circulaba en una camioneta robada por calles de Puerto Palomas, municipio de Ascensión, murió al sufrir un accidente a bordo del vehículo que posteriormente fue asegurado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Fue este fin de semana cuando a las 10:53 de la mañana, se le dio aviso a las corporaciones de un accidente ocurrido en las calles Galeana y Aviña sin número, del poblado seccional de Puerto Palomas, por lo que se trasladaron al sitio tanto elementos policiacos del municipio como de la Fiscalía General del Estado.

Al llegar al lugar en donde no había ya pavimento, se dieron cuenta de que una persona que tripulaba una camioneta tipo pick-up de doble cabina, había fallecido luego de perder el control del volante y volcarse de manera aparatosa, resultando asimismo daños materiales cuantiosos.

El conductor fue identificado como Oscar Javier Olivas Martínez de 26 años, el cual al verificarse que no contaba ya con signos vitales se realizaron las diligencias de ley y su cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense para llevarlo al anfiteatro y realizarle la necropsia de ley.

Sin embargo, como el vehículo en el que viajaba no traía placas de circulación, siendo una camioneta tipo pick-up de la marca Chevrolet, de la línea Silverado, de doble cabina y de color gris plata, los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones procedieron a checar su número de serie.

Al verificarlo en el sistema nacional no se reportó ningún resultado, pero al enviar la información de la serie al sistema extranjero denominado “Batic”, se le confirmó a los oficiales por parte de la radio operadora del National Insurance Crime Bureau, que el vehículo a la vista mantiene un reporte de robo desde hace más de dos años, el 11 de febrero del 2017, en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, con número de expediente “170003368”.

Así, amparado el reporte de robo con el oficio proporcionado por las autoridades del Texas Departament of Public Safety, los elementos estatales procedieron al aseguramiento de la unidad en calidad de recuperada, para consignarla al agente del Ministerio Público, a fin de que pueda ser reclamada por el dueño.

