Se mantiene Presidente Municipal en PRD

Nuevo Casas Grandes.- Héctor Mario Galaz Griego, Alcalde del Municipio de Nuevo Casas Grandes, expreso que hasta la fecha continua perteneciendo al Partido de a Revolución Democrática (PRD), esto después de que varios militantes del PRD han renunciado a dicho partido.

“Hasta hoy lunes a esta hora sigo siendo del PRD, hay algunas situaciones, datos que nos falta por conocer, solo sabemos a grandes rasgos porque la Maestra Hortensia Aragón, se retiro del PRD y solidarizándose con ella Javier Mendoza también se ha retirado, pero no conozco el detalle de lo que esta pasando”, expreso Galaz Griego.

Asimismo, comento que no se sabe aun los caminos que se van a seguir en los próximos días, o semanas. Ya que si en caso de que se conozcan los argumentos que den los lideres del movimiento Foro Nuevo Sol, tanto nacional como estatal, le convencen al presidente Héctor Mario Galaz, hará lo propio.

“Se habla de que la esencia del PRD esta cambiando, que esta caminando hacia la derecha, en ese mismo tenor si va por ese lado, que el PRD vaya hacia la derecha, no estamos muy de acuerdo, siempre seremos de izquierda al menos en lo personal”, enfatizo el Alcalde Héctor Mario Galaz.

En caso de ser así y recibe los elementos suficientes para considerar, y el PRD va caminando a la derecha como dio muestras el año pasado, se retirara también de dicho partido, para continuar siendo de izquierda.

Lo anterior, se relaciona a la renuncia de Hortensia Aragón al PRD, renuncia a la cual se sumaron varios militantes, dirigentes, y representantes de este partido en algunos municipios del estado de Chihuahua. Entre las personas que renunciaron al PRD, y que se unieron a la asociación Foro Nuevo Sol, se encuentra Javier Mendoza Valdez, Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes.