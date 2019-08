Se inconforman contra examen de oposición

Nuevo Casas Grandes.- Maestros manifiestan su inconformidad ante los resultados dados por el Servicio Profesional Docente y acuden a la Ciudad de Chihuahua con listas de docentes afectados de la región noroeste y otras localidades del Estado, exigen transparencia dentro del concurso de oposición para la asignación de plazas docentes.

Más de 250 maestros del Estado de Chihuahua que aplicaron para al concurso de oposición provenientes de diferentes instituciones formadoras de docentes, así como universidades ajenas a la docencia, son los que se habían reportado hasta el día de ayer como afectados e inconformes por los resultados arrojados por el Servicio Profesional Docente.

Más del 50 por ciento de los egresados de escuelas normales o de formación docente que generalmente se encontraban en la lista de prelación, actualmente se encuentran en la misma situación que docentes egresados de otras universidades, según indicaron varios maestros que están participando dentro de un movimiento pacífico en el cual solicitan al Servicio Profesional Docente se aclaren los resultados emitidos el pasado viernes 2 de agosto.

Algunos maestros que ya habían hecho el examen de oposición y que ya estaban idóneos están en la misma situación, con inconformidad en cuanto a los porcentajes de los resultados y la base que se tuvo para los mismos.

En entrevista para este medio, uno de los docentes que aplicó en el concurso de oposición en este año, mencionó que quería aclarar lo siguiente: “Primeramente aclarar que nadie quiere tomar instalaciones, nadie esta sugiriendo plantones, ni suspensión de labores, que de entrada no podemos suspender clases porque ni tenemos plaza, nadie esta sugiriendo tomas de escuelas o instalaciones educativas, los diálogos se están dirigiendo de la manera más respetuosa y hay oficios de todas las acciones que se toman”, afirmó.

Aunado a ello, comentó que está es una situación nacional, no solo aquí en Chihuahua, “ahorita sabemos que de Nuevo León, Durango, Sonora, toda la zona norte está haciendo lo mismo que nosotros, y es posible que se nos una la parte Sur del País, pero como un movimiento pacífico que pide sean claros los resultados del concurso de oposición”, expresó uno de los docentes que se encuentran en Chihuahua en espera de respuestas.

“Que quede claro, que no estamos exigiendo que se suba nuestro puntaje, sino que se desglose lo que se evaluó, en base a que se sacaron los resultados”, señaló uno de los docentes afectados.

Quien también añadió: “lo que sabemos es que nuestro puro promedio valía el 20 por ciento, por ejemplo un curso en línea que todos tenemos puntaje de 18 a 19, ese más un 9, ya le pegamos al 37 por ciento, esto quiere decir que nuestra capacitación adicional, nuestros programas de capacitación internacional, nuestra experiencia docente, el examen y el ensayo, no se nos está considerando, es decir de 7 rubros no se están considerando 5” afirmaron.

Así mismo, destacaron que lo que están exigiendo, es que se especifique lo que fue evaluado, que puntaje obtuvieron cada uno de los docentes, para con ello y con documentos en mano hacer reclamo de lo que no se está contando en el resultado.

“Por lo pronto pedimos una aclaración, y posterior a eso con los documentos precisos hacer el reclamo formal donde se indique que rubros no les fueron tomados en cuenta. Aunque tenemos la confirmación matemática de que no se consideraron todos los puntos, el Servicio Profesional Docente, no han hecho saber por escrito”, dijo uno de los maestros.

Además, desde el pasado viernes se han tenido reuniones con la coordinación nacional del Estado, en donde también la Secretaria de Educación expresaron que les parecía extraño que egresados de escuelas formadoras de docentes ahora estuviera más del 50 por ciento a nivel a nacional fuera de la lista de idóneos, es decir el grupo A.

Cabe señalar, que en esta ocasión el concurso de oposición, el cual es un examen que se realiza para la asignación de plazas docentes, se dividió en dos grupos: el grupo A que fueron idóneos, y B que fueron no idóneos pero con oportunidad de contratos o bien interinatos.

Sin embargo, los docentes afectados comentan que igual se corre el riesgo de no alcanzar ningún espacio, o esperar mucho tiempo para poder ser tomado en cuenta.

También, describieron que exigen la transparencia dentro de dicha evaluación, debido a que habían anunciado que los resultados que fueran arrojados serian irrevocables, que no se podían modificar, pero el pasado viernes que se dieron a conocer los resultados de porcentajes y junto con ellos la inconformidad de los mismos que aplicaron, el Servicio Profesional Docente modificó los resultados agregando 9 por ciento a todos por igual, “lo cual como maestros teniendo sentido común consideramos un insulto, y el hecho de que hayan realizado una modificación sin una revisión es nula por completo la validez de la evaluación”, añadieron algunos de los docentes involucrados.

Junto con lo anterior, mencionan que el grupo A con dicha modificación pasó de tener 731 a más de mil docentes, si no se tienen plazas suficientes para cubrir la lista A, por ende la lista B no estaría ni siquiera elegible para algún interinato, lo cual es preocupante para ellos.

Por último, hicieron énfasis en que lo que se busca es que las listas se hagan correctamente, para quienes se queden con el trabajo o la plaza docente, sean realmente porque los evaluaron de manera correcta, siendo esta una de las principales peticiones de los inconformes.