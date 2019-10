Se disculpan por no poder atender a pacientes

Nuevo Casas Grandes.- Colocan lona a las afueras del Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes, en donde los trabajadores de servicios de salud piden disculpas a los usuarios del Seguro Popular, debido a la falta de medicamentos, material de curación, personal insuficiente, solicitando el apoyo tanto al Gobernador del Estado, Javier Corral como al Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador para solucionar la atención deficiente que se está dando.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, está realizando algunas acciones con motivo de lo anterior, ya que aseguran que como trabajadores piden una disculpa a los derechohabientes por la atención de mala calidad que están recibiendo.

Lo anterior, se refriere a que por falta de medicamentos, material para curación, falta de médicos en ambos turnos, vehículos oficiales en malas condiciones, al menos en el caso del Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes, no se puede dar una completa atención a los usuarios del Seguro Popular.

Esta situación ha estado presentándose en lo que va del año, y se ve afectado el usuario, debido a que no se le entrega el medicamento completo, así mismo la atención no está siendo oportuna porque faltan médicos, tanto para atender en la mañana como en la tarde.

Con motivo de lo anterior, se colocó una lona a las afueras del Centro de Salud de este municipio, en donde los trabajadores piden una disculpa a los usuarios, e informan las necesidades que se tienen para una mejor atención, también tiene el nombre del gobernador del Estado, Javier Corral y de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Cabe señalar, que este tipo de acciones se está realizando a nivel estado, así mismo el Secretario General del SNTSA, Pablo Serna Molina ha estado realizando mesas de diálogo para los contratos de médicos, ya que hace falta más personal en las unidades de salud, esta información fue dada por personal del Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes.

Quienes agregaron, que las disculpas que piden al usuario, es debido a que al no darse una atención pertinente, repercute al trabajador que tiene que dar la cara a los derechohabientes, ya que en ocasiones el usuario de molesta con el trabajador porque no se tiene los medicamentos o porque no hay doctor para atenderlos.

Cabe mencionar, que dar abastecimiento de medicamentos, sueldos de trabajadores de la salud, compete tanto a Gobierno Estatal como Federal. Aunado a ello se considera que esta situación es consecuencia de la reducción de presupuesto por la Federación para el Estado de Chihuahua, y temen que la situación afecte en más medida.

Esta crisis que vive actualmente el Centro de Salud en Nuevo Casas Grandes es complicado, porque las personas que acuden atenderse al Centro de Salud, que están dados de alta en el Seguro Popular reciben una atención incompleta, uno de los principales motivos es la falta de medicamentos y el personal insuficientes.

Los trabajadores de la salud, desde enfermeros, como recepcionistas informan a los pacientes que no hay médico, que no se tiene el medicamento, o material de curación que se requiere, incluso en ocasiones solo hay un doctor para atender a todos los pacientes, lo cual no es suficiente.

Por ello, a las afueras del Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes, se puede observar una lona dirigida al Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador del Estado Javier Corral en la cual dice lo siguiente: “Estimado usuario los trabajadores de los servicios de salud de chihuahua te ofrecemos una disculpa por no brindarte la atención que mereces y necesitas a falta de medicamento, material de curación, personal y vehículos en pésimo estado no puede haber una política pública más importante que la salud necesitamos todo su apoyo”.