Se alista la región para recibir al turismo

Nuevo Casas Grandes.- El municipio de Nuevo Casas Grandes está listo para recibir durante el período vacacional de semana santa, a turistas de la región noroeste y de otras ciudades del Estado. Con este motivo, la Presidencia Municipal ha preparado actividades deportivas, culturales y gastronómicas a desarrollarse del 18 al 21 de abril en la belleza natural de Laguna Fierro; como atractivo principal, el viernes a las 7:00 de la tarde se presentará Fidel Rueda y su banda.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa con medios de información en la fronteriza Ciudad Juárez, el secretario del Ayuntamiento Javier Mendoza Valdez, el director de Turismo Iván Fierro y la directora de Comunicación Silvia Orozco, destacando las bellezas naturales que ofrece a los turistas esta ciudad, así como las actividades que pueden realizarse en familia durante cualquier época del año.

Detalló Javier Mendoza que particularmente para la realización del evento “Semana Santa en la Laguna” se llevarán a cabo actividades 100 por ciento familiares y con este motivo se estará ofreciendo degustación de platillos típicos de la ciudad, además de acondicionar dentro de la Laguna Fierro un área para el esparcimiento familiar con actividades especialmente diseñadas para las niñas y niños.

Asimismo, el funcionario municipal agregó que habrá actividades para jóvenes y adultos con la exhibición de vehículos 4x4, paseos en los vehículos RZRS, toro mecánico, arrancones, competencias de voleibol playero, carreras de cuadracross, actividades acuáticas dentro del cuerpo de agua en la Laguna Fierro, así como la presentación de grupos musicales locales y de la región, para culminar con el concierto de Fidel Rueda.

Con respecto al tema de los accesos a la ciudad, precisó que se cuenta con carreteras seguras para la llegada de turistas a esta ciudad, gracias al trabajo coordinado que se tiene con la Policía Federal, así como con las medidas de seguridad que brindan Seguridad Pública Municipal, Policía Vial y Protección Civil.

Y en cuanto a las condiciones de seguridad en la región noroeste del Estado, Mendoza Valdez manifestó que en lo que va de la actual Administración Municipal no se ha tenido ningún tipo de incidente que tenga que ver con un problema de inseguridad.

“Afortunadamente no hemos tenido situaciones que lamentar o que representen un riesgo con comerciantes ni con la comunidad. No hemos tenido eventos desagradables en cuanto a lo que tiene que ver son la sociedad en lo general, por lo que la cuestión de la seguridad para los visitantes y el turismo no es un tema que nos deba preocupar”, subrayó.

Por su parte el director de Turismo Iván Fierro detalló que además de las actividades que se están promoviendo para “Semana Santa en la Laguna”, Nuevo Casas Grandes cuenta con una gran variedad de temascales que ofrecen una serie de beneficios para la salud.

De igual manera, mencionó el funcionario municipal que los turistas pueden visitar y conocer colonia Dublán, fundada por mormones en su llegada a México en el año 1885 aproximadamente. Al hacer recorridos por este sitio se podrán apreciar características muy particulares con elementos de construcción de casas y edificios norteamericanos, calles muy amplias y frondosas arboledas.

“Durante la época de primavera y verano, es muy común y divertido ver como las familias acuden a los diferentes balnearios que se encuentran en la localidad. Algunos de ellos con agua termal y otros con agua muy fresca, para todos los gustos, en donde las familias y los turistas podrán disfrutar de carnes asadas, música en vivo, verdes paisajes y mucha diversión en familia”, mencionó el titular de la dirección de Turismo.

Otro de los atractivos que ofrece el municipio de Nuevo Casas Grandes es la Plaza de las Culturas, en donde se muestra la diversidad de culturas que se instalaron en la ciudad a lo largo de los años, y que puede ser apreciada con tal solo realizar un recorrido por una avenida muy amplia rodeada por diferentes árboles que albergan a diversas aves en temporada migratoria, especialmente el tordo pecho amarillo.

“Estas plazas cuentan con elementos que distinguen a las culturas más representativas de la localidad entre otras actividades más que se pueden realizar en el municipio de Nuevo Casas Grandes que incluye disfrutar de su gastronomía”, concluyó.