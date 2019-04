Se agotan lugares del “Taller de Vitromosaico”

Nuevo Casas Grandes.- Se agotan lugares para taller gratuito de vitromosaico organizado por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el cual será impartido por Mary Sujo en la biblioteca municipal de la plaza Benito Juárez, que tendrá una duración de 6 semanas con un horario de 4 a 6 de la tarde, de martes a viernes.

Un rotundo éxito resultó para el Instituto Municipal de las Mujeres que dirige Janet Molina Fernández, la convocatoria al “Taller de Vitromosaico”; pues a tan solo unos cuantos días de darse a conocer, todos los espacios disponibles se encuentran agotados y aunque todavía se reciben inscripciones serán consideradas para una posible segunda edición del taller o bien, en caso de que se presente alguna cancelación de las personas ya inscritas.

Cabe destacar que este curso es completamente gratuito y tendrá una duración de seis semanas. Las clases serán impartidas en la biblioteca pública municipal “Eduardo Contreras Sánchez” a partir del 30 de abril con un horario de 4 a 6 de la tarde, de martes a viernes.

“Este taller es meramente artesanal y lo estará impartiendo la maestra Mary Sujo, a quien le agradecemos su disposición y reconocemos su colaboración con este tipo de actividades, porque como lo mencionamos anteriormente, no tiene ningún costo de inscripción”, resaltó la funcionaria municipal.

Detalló que en este taller de vitromosaico se verán las diferentes técnicas de lo que son vitrales y azulejos en distintos adornos, o para complementar algún tipo de mueble en donde puedan ser colocados este tipo de diseños.

“Apenas se lanzó la convocatoria y vemos como inmediatamente se llenó el cupo. Debido al lugar en donde se va a impartir el taller es realmente poco el espacio disponible, pero ya está casi lista esta actividad. De cualquier manera estamos inscribiendo a quienes gusten quedar en lista de espera por si alguna de las personas que ya están inscritas no pudieran al final asistir”.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Nuevo Casas Grandes, Janet Molina Fernández reconoció estar contenta y satisfecha ante la respuesta que tuvo esta convocatoria, por lo que no descartó la posibilidad de crear nuevos talleres que sean de utilidad para las mujeres del municipio, y especialmente si a la ciudadanía le interesa.