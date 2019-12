Rincón Deportivo

EL FAMOSO tema de los jugadores “cachirules” no se ha podido erradicar del deporte (hablando de todos los niveles) ya que bien se dice que recurren a él los entrenadores y directivos que siguen sin entender que antes de cometer este acto de deshonestidad, “se echen un clavado” a trabajar y voltear hacia las categorías menores que es en donde se gestan ciento o miles de quienes igual, pueden hacer un igual o mejor papel en los torneos en los que se participa.

EN LA edición próxima pasada de la Copa Telmex-Telcel hablando principalmente de las categorías Sub 17 y Libre en su etapa Nacional (en donde estuvimos muy bien representados por cierto con puro talento local), trascendió el hecho de que al menos tres estados fueron dados de baja por presentar en sus representativos a personas que de alguna manera incurrieron en alguna falta que les costó “el queme” a nivel país, su descalificación y todo por querer ganar sin lealtad lo cual es muy sancionado cuando ésta llega a ser descubierta.

ES EN REALIDAD una verdadera vergüenza que haya quienes han encontrado en no acatar los acuerdos de convocatorias para intentar ser mejores que los demás, pero antes de hacerlo tienen que estar conscientes del riesgo que esto conlleva una vez que se descubren sus artimañas.

CLARO que esto sucede en gran parte del mundo lo que se deja a sus propios criterios por que hacerlo implica a varios personajes, desde el propio jugador, los padres de familia que deben saber que su hijo (a) está siendo trampa, que decir del manejador y sus jefes directos que una vez que lo hicieron y les resultó, siguen haciéndolo hábito hasta que tarde o temprano se les descubre la mentira.

CIERTO es que aquí también se dan este tipo de situaciones y que lástima que sea en equipos que representan a sus escuelas y entre sus fila llevan a personas que “quien sabe como le hacen” pero hasta los presentan como alumnos oficialmente inscritos en sus centros educativos.

AQUÍ LA pregunta sería no para sus entrenadores sino para los directivos, ¿qué no se darán cuenta sus directivos de los papeles que firman, de no conocer a quienes defienden los colores de sus planteles?, no está bien por supuesto pero mientras haya quienes solapen estas acciones faltas de ética, hasta en tanto se les descubra la mentira y entonces en las consecuencias mejor ni llorar por ellas, cuando fue su afán de querer ganar con gente que ni en sus planteles existen y que curiosamente todos lo saben… menos ellos. DIGO