Quiere conocer los 32 estados de la República

Nuevo Casas Grandes.- “Siempre me ha gustado conocer, aprender nuevas cosas, yo necesito algo en la vida que para mí sea un reto”, expresó Arjuna García Baruch, joven de 25 años que desde el año 2017 ha viajado por distintos estados de la República Mexicana, y quien esta semana se encuentra conociendo Nuevo Casas Grandes y su alrededores.

Arjuna García Baruch, originario de Ciudad Mante Tamaulipas, tiene 25 años de edad y hace un año y 6 meses que decidió emprender un viaje con la intención de conocer los 32 estados de México, con sus capitales, es Ingeniero en Sistemas Computacionales, y al concluir sus estudios profesionales, vendió pertenencias y todo lo que tenía en su casa, para así contar con recurso y poder emprender la aventura.

“Siempre me ha gustado conocer, aprender nuevas cosas, yo necesito tener algo en la vida que para mí sea un reto, entonces una vez que termine mi carrera, me titule en Sistemas Computacionales, decidí emprender este viaje, porque quería vivir una vida en la cual yo estuviera decidiendo cada día lo que yo quisiera hacer, una vez que termine la etapa de la universidad, emprendí mi viaje, deseándome antes de lo que tenía en la casa, lo vendí todo, y con lo poco que junte, me compre una mochila, y las cosas necesarias, como ropa, herramientas también para reparar cosas, porque lo que siempre eh hecho es reparar computadoras y celulares, otro poco de medicamentos, cosas que iba a necesitar en el viaje, una casa de campaña, bolsa de dormir”, comentó Arjuna García.

Además, compartió que fue un 9 de septiembre del año 2017, cuando inicio con este viaje, destacando que desde pequeño había viajado con su familia a distintos lugares, pero no tenía la conciencia para disfrutarlo o conocerlo por el mismo, pero ya tenía la noción, fue por eso que despertó su interés por tomarse un tiempo para recorrer la República Mexicana, porque puede tener una conexión más directa con las personas, “me transporto de ride, de dedo, aventón, y también me voy hospedando con las personas locales, para mí no hay mejor forma de conocer un lugar, una ciudad, un pueblito, que hospedándome con la gente de la localidad a donde llego, ellos me recomiendan a donde ir, comida típica y que te muestran con su esencia como es el lugar donde viven, su historia, la cultura, la gastronomía, la gente la vas conociendo, y te dejan la esencia del lugar a donde vas, eso es lo más bonito para mí”, señaló.

Al preguntarle, cuantos lugares había conocido de México, él respondió que había perdido la cuenta pero que ha estado en 200 sitios, entre ciudades y pueblos, pero son 10 Estados los que ha recorrido el joven Arjuna García.

En cuanto a su lugar favorito, de todos los que ha visitado mencionó que tiene un lugar favorito de cada lugar a donde va, “porque uno en concreto no, porque cada lugar tiene algo especial”, dijo.

Por otra parte, su estado de salud es bueno, no ha padecido alguna enfermedad, solo de gripe, durante su viaje, y en cuando a la seguridad, dijo que en ningún lugar de donde ha estado le han asaltado, o robado, tampoco se ha presentado alguna situación de violencia.

Particularmente, en el Estado de Chihuahua, comentó que tenía muchas ganas de visitarlo ya que es el Estado más grande de México, además de tener un amplia área de bosques, “y a mí siempre me gusta mucho el bosque, y tenía mucha ansias de llegar, pero estaba recorriendo otras partes que eran costas, ya cuando llegue para acá me gusto porque empecé a encontrar con un clima más fresco, comencé por el Chepe, y entre a la sierra tarahumara, donde conocí Urique, Creel, Guachochi, Cascada de Basaseachi, Valle de los Monjes, la cascada de Cusarare, luego por Cuauhtémoc, la capital, Villa humada, Juárez y de Juárez me vine para acá, pero me han invitado a conocer la sierra de Janos, y en estos días eh acampado también por Agua Caliente”.

Añadió, que fue a conocer el Pueblo Mágico de Casas Grandes, y la zona arqueológica de Paquimé, entre otros lugares más, y durante su estancia en la localidad también ha probado la gastronomía, como los tradicionales burritos, tacos volteados, montados, el sotol, las paletas de sotol.

Aunado a todos los lugares que ha conocido en su viaje, también ha aprendido diversos oficios, ya que a cada lugar donde llega, trabaja, y con ello obtiene recurso monetario para continuar, “para mí es muy interesante aprender de otros oficios, he sido taquero, parrillero, bar tender, freidor, he trapeado, barrido, limpiado tinacos por dentro, que nunca imagine hacerlo, aquí en chihuahua estuve trabajando en una tortillería de tortillas de harina, decorando galletas, he tenido trabajos en locales de reparación”, agregó.

García Baruch, compartió que su familia y muchos amigos al principio, le dijeron que estaba loco, pero que era comprensible que les diera miedo, “yo también tenía mucho miedo, tenía miedo a morir en el intento, a lo desconocido, a no saber dónde iba a dormir, que iba a comer incluso, porque salí con pocos recursos, solo con 400 pesos, con ello fui comiendo, y en el viaje la misma gente me fue apoyando con hospedaje, en ir a conocer algún lugar, invitándome a cenar”, expresó.

De igual modo, añadió que conforme va avanzando en su viaje, comparte a través de su página de Facebook; “Arjunaventuras”, donde relata sus experiencias del viaje, la gente que va conociendo, los lugares a donde se dirige, así la gente conoce y hacia dónde va, y de esta manera es contactado por las personas.

Como un mensaje para todas las personas que al igual que él, tienen el espíritu aventurero, expresó; “Que se animen, porque no se arrepiente, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, conocer, siempre es muy bonito, conocer en general, a parte si sueño sea viajar o no, hacer otra cosa, yo les puedo decir que se animen a cumplir sus sueños sea cual sea, independientemente si tienen el apoyo, tengan o no tengan el recurso necesarios, que se animen a hacerlo, porque a veces el miedo es lo que nos limita, pero del otro lado del miedo, nosotros somos capaces de hacer todo y conforme vamos avanzando las cosas van llegando poco a poco nosotros, eso es lo que hace posible las cosas que pensábamos que no podían suceder”, concluyó Arjuna García Baruch, joven aventurero que se dedica a viajar por todo el País Mexicano.

Cabe destacar, que al finalizar este viaje por la República Mexicana, Arjuna García, pretende escribir un libro donde contará todas las experiencias vividas, desde tristezas, alegrías, dificultades y personas que conoció, él mencionó que su viaje es sin ruta y sin tiempo definido, pero espera que su viaje dure entre 2 y 3 años, hasta haber recorrido los 32 estados del país.