Nuevo Casas Grandes.- El adolescente de 15 años acusado de golpear y ahorcar con una agujeta a su primito Bryan Alexis de 7 años para luego tirar su cuerpo en el patio del vecino, ayer en la tarde quedó detenido en “internamiento” en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Ceresito) luego de celebrarse en Ciudad Juárez las dos audiencias de control de detención y de formulación de cargos donde se le sigue proceso por el delito de “homicidio agravado”.

La Fiscalía General del Estado del Distrito Galeana, donde se integró este caso que conmocionó a la comunidad de Nuevo Casas Grandes, aportó los datos suficientes para que en audiencia de control de detención el Tribunal para Menores de Ciudad Juárez determinara legal el arresto y asimismo, para que en la audiencia de formulación de cargos considerara el delito de “homicidio agravado”, por el que se determinó como medida cautelar, que el presunto quedara en “internamiento”.

Se agregó que el próximo lunes se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso con lo que el inculpado podría quedar sujeto a un proceso en el Tribunal para Menores que de ser hallado culpable, pasaría sin embargo sólo 3 años detenido como máximo de acuerdo a la ley vigente.

El menor del que sólo se reveló que tiene 15 años y tenía un mes viviendo en la casa de la víctima del fraccionamiento los Encinos, quedó detenido cuando al ser cuestionado por la Policía Ministerial Investigadora, cayó en contradicciones y terminó aceptando que asesinó a su primo lejano por una discusión que sostuvo con él, revelando asimismo el lugar donde había abandonado el cuerpo y que cubrió con un mueble viejo.

La noticia causó gran indignación y conmoción entre la comunidad de Nuevo Casas Grandes que a través de las redes sociales se habían unido a la búsqueda desesperada de los padres por hallar al pequeño Bryan Alexis, mostrando su solidaridad hasta en los últimos momentos cuando acompañaron cientos a la familia para despedir los restos del estudiantes de la primaria “David Alfaro Siqueiros”.

Incluso hubo manifestaciones frente a la Fiscalía para exigir que se hiciera justicia en ese caso, y pidiendo que “no hubiera errores en la integración del expediente para que al detenido no lo soltaran más adelante”.

No obstante, la FGE actuó de manera inmediata en este caso y turnó el expediente a la Unidad Especializada en Menores Infractores que ayer celebró las primeras audiencias y un tribunal especializado en la materia determinó dejar en “internamiento” al adolescente por el delito de “homicidio agravado”.