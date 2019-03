Prueban que no se dañó al erario

Nuevo Casas Grandes.- En la sesión ordinaria de Cabildo, llevada a cabo el día de ayer, se dio a conocer el dictamen realizado por la comisión de investigación, integrada por los regidores del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, en el cual solicitaron la destitución o suspensión de la Directora de Obras Publicas, Hortensia Payán, por supuestos actos ilícitos en dicho departamento.

Sin embargo, el caso no tendrá trascendencia, toda vez que el Presidente Municipal, Héctor Mario Galaz, tuvo pleno conocimiento en consenso con sus funcionarios de confianza, de las maniobras administrativas que se hicieron en Obras Públicas para rescatar un recurso que iba a perderse, puesto que los trabajos no se concluirían con el año fiscal y de esa manera se ejerció el recurso.

“Está comprobado que no hubo daño al patromino público, los mismos regidores reconocieron que no hubo quebranto a las arcas del municipio, y que la actuación de la encargada de Obras Públicas no se dio de manera secreta sino en consenso, estamos conscientes de que no fue la manera más correcta pero sólo así se logró rescatar un recurso que iba a perderse y gracias al cual se pudieron dar por termiadas esas obras, el objetivo del departamento se cumplió”, indicó el Secretario del Ayuntamiento, Javier Mendoza Valdez.

En entrevista con el Presidente Municipal, Héctor Mario Galaz, éste manifestó que tras solicitar el dictamen a la comisión, preguntó de manera abierta a cada uno de los regidores sobre el monto de lo que se perdió, a lo que concluyeron cada uno que efectivamente, no hubo daño a la hacienda pública municipal, pues todo el recurso fue ejercido y el que no se regresó.

“De cualquier manera el asunto no concluye, mi compromiso es analizar ese dictamen para sacar de ahí conclusiones y proceder para dejar las partes satisfechas, aunque aquí lo importante es que se concluyó que no hubo quebranto a las arcas municipales como se creía en un principio”, decaró Hécor Mario Galaz.

Fue este miércoles cuando la Comisión Especial, encabezada por la Comisión de Gobernación, en el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, presentaron el dictamen que tuvieron a bien realizar y poner a consideración del Cabildo, el cual trata sobre las observaciones hechas por la Síndico Municipal, Cynthia Ceballos Delgado, en cuanto al departamento de Obras Públicas, a cargo de Alba Hortensia Payán Villalobos.

Dichas observaciones son respecto a la nómina de trabajadores eventuales denominada cuadrilla 2 con 36 empleados, los cuales se dieron de alta en el departamento de Obras Públicas, como si hubieran laborado del 3 al 31 de diciembre del año 2018, en distintas obras del municipio como bardas perimetrales, aulas, cercos, pozos de absorción, y puentes en una comunidad rural.

Debido al oficio presentado por la síndico, en el pasado mes de febrero durante sesión de cabildo, se decidió turnar a comisión especial el caso, para realizar una investigación.

Y fue el día de ayer, cuando la comisión especial de regidores, presentó ante el Ayuntamiento el dictamen de dicha investigación, siendo el regidor José Luis de la Campa quien dio lectura al mismo.

El dictamen menciona lo siguiente: “En razón de lo investigado por esta H. Comisión las cuales fueron descritas, se encontró que la conducta desplegada por la Ingeniero Alba Hortensia Payan Villalobos, resulta suficiente para fincar responsabilidades a la misma, como titular del Departamento de Obras Públicas, lo anterior toda vez que no obra, tanto en el departamento de tesorería, como oficialía mayor, nómina firmada por los supuestos empleados de la cuadrilla 2 del departamento de obras públicas, bajo la dirección de Alba Hortensia Payan Villalobos, correspondientes al periodo laboral del 3 al 31 de diciembre 2018.

De la misma manera, hacemos notar que los cheques correspondientes a los empleados de la cuadrilla en mención, no fueron cobrados por ellos, sino por una persona diversa.

Así mismo solicitamos se de vista al Ministerio Público en virtud de que la conducta de la Ingeniero Alba Hortensia Payan, titular de Obras Públicas de este municipio pudiera encuadrar en la comisión de un delito.

Por todo lo anterior y en fundamento al artículo 33 fracción VI del código municipal, exhortamos al presidente municipal la suspensión y/o destitución inmediata de la titular de obras públicas de este municipio, Alba Hortensia Payan Villalobos, en virtud de haberse encuadrado su conducta en faltas y responsabilidades tanto jurídicas como administrativas”.

Dicho dictamen fue firmado por los regidores Jesús Zamora Ontiveros, José Luis de la Campa, Jesús José Becerra, Paulina Prado Nevarez, Narda Isela Delgadillo, Mayra Janett Camarena, Olivia Orozco, Jairo Alonso Talamantes, Jessica Janeth Bencomo, Manuel Álvarez, y Cleopatra Torres.

De igual modo, hubo cuatro regidores quienes no estuvieron de acuerdo con el dictamen, y decidieron no firmarlo, ya que la comisión especial estuvo conformada por todos los ediles, ellos son: Jaime Alberto Chávez, Myrna Alicia Domínguez, Olivia Cantú, y Mayra Aurora Nevárez.

Cabe mencionar, que después de haber sido escuchado el dictamen, el Presidente Municipal, Héctor Mario Galaz, hizo una intervención, en la cual cuestionó a todos los regidores que sí firmaron el dictamen, haciéndoles la pregunta sobre cuanto fue la cantidad que se había perdido de la Hacienda Pública, de los 206 mil pesos supuestamente usados en la nómina de la cuadrilla 2, que manejaba el departamento de obras públicas, en donde concluyeron finalmente que no hubo pérdida de un solo peso ni centavo.

Luego de algunos minutos que preguntas y respuestas entre el Alcalde y el cuerpo de regidores, se votó por el dictamen, el cual fue aprobado por mayoría, y quedó a consideración del Presidente Municipal, Héctor Mario Galaz, las acciones a seguir en cuanto a este hecho, él decidirá sí se suspende o no a la titular de Obras Públicas en base al análisis más detallado de ese dictamen de cientos de hojas.