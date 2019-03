Protestan por Decisión arbitral

Nuevo Casas Grandes.- Luego de un par de intensos partidos para conocer a los equipos que avanzarían a la gran final del torneo “Juan “El Güero” Lucero” en el futbol regional de la liga Paquimé en sus categorías, han quedado ya definidos quienes a partir de este domingo tendrán la oportunidad de disputar el primero de dos encuentros para enfilarse rumbo a la gran final.

A diferencia de otras ocasiones en las que los resultados eran dados a conocer con eso de proporcionarles las estadísticas (numeritos finales) para analizar el desempeño de los protagonistas, ahora sólo fue dado a conocer mediante la página oficial que tiene la directiva de esta liga, los juegos, día, escenario y horario.

De esta manera y salvo los marcadores que ya se conocían en la primera fuerza sobre todo en la cual se registraron algunas sorpresas como fue el caso de que los líderes de los primeros cuatro casilleros, sólo la Real Villa pudiera conseguir el derecho a seguir aspirando por la tan codiciada corona, deseada por todos y obtenida por únicamente uno, el mejor de ellos.

La Real Villa pues hizo bueno el resultado parcial de 4-0 que mantenía sobre el Atlético Balderrama para asegurar su boleto a la siguiente instancia mientras que Agro Servicio del Valle dejó fuera al campeón defensor de la Pandilla por un 9-7 global en tanto que Milán hizo lo propio eliminando a uno de los favoritos en la representación de 8 Segundos a los que dejó fuera por un tres goles a dos, resultado que todavía se sigue comentando.

En el caso más polémico en donde se acusó de negligencia arbitral, influencia directa de la directiva que influyó sobre el marcador final global, El Nacional se quedó en el camino superado y bien dentro del terreno de las acciones por la oncena de La Villahermosa en lo estrictamente deportivo.

Una serie de irregularidades en las postrimerías del encuentro, fueron la detonante para que la situación se saliera de control sobre todo por el conjunto que a su criterio, se vio severamente afectado por la falta de autoridad de la tripleta arbitral que se mostró muy indecisa al momento de sancionar una falta cometida en los linderos del área grande, que entre tiro penal y tiro libre directo, el central no se podía poner de acuerdo con el abanderado hasta que por fin optó por decretar el penalti que costó la eliminación del cuadro Nacional.





“SE PARTICIPÓ CON UN JUGADOR QUE TENÍA TARJETA ROJA Y AÚN ASÍ SE LE PERMTIÓ ESTAR DENTRO DEL TERRENO DE JUEGO”





Lo anterior fue dado a conocer por Jaime Carbajal Peña capitán y portero del equipo en ese caso eliminado quien cuestionó varias acciones que detonaron en amenazas e insultos por considerar arbitrarias y faltas de capacidad en la toma de decisiones así como uso directo e incorrecto del titular de la liga Mariano Galaz Ortega.

La historia. En el cierre del rol regular un jugador del equipo rival se hizo merecedor de una tarjeta roja (expulsión) que ameritó como castigo tres partidos por lo cual no fue asentado en la cédula oficial; sin embargo, si se le permitió jugar bajo el argumento de que “no aparecía reportado en la cédula”, pero si fue expulsado ante la presencia de todos.

Luego en el segundo encuentro llevado a cabo el pasado domingo tuvo actividad en el partido por lo que de manera independiente con el resultado final (insisto ganado en buena lid porque ellos no fueron culpables de lo extradeportivo), se volvió a hacer la misma insistencia diciéndome que no existía tal reporte de allí que la protesta interpuesta, no procedió.

Luego a cuatro minutos de que se terminara el segundo partido del juego de vuelta, se marcó una falta en la línea del área grande de nuestra portería que el silbante (Blancarte) pitó pero no hizo ningún señalamiento para realizar el cobro, por lo que se fue a platicar con su abanderado, se regresó pero de nueva cuenta volvió con el asistente y fue cuando decretó la pena máxima.

Para ello el titular de la liga se bajó de las gradas para hablar con la tripleta de silbantes lo cual es algo que no está en sus facultades ya que él debe esperar los reportes finales puesto que no hubo agresión física ninguna, si fueron verbales por que el enojo era mucho pero jamás se vulneró su integridad.

Después se me dijo que por haberlos amenazado, él me hacía responsable de lo que les pudiera pasara a lo cual me opuse pues no soy, ni he sido ni será la única persona que en por un motivo o razón similar, haya también reclamado de manera airosa sus parcialidades hacia tal o cual equipo o que así lo haya sentido uno, que pierde por sus propias malas decisiones (de ellos) como para ser acusado de esta manera.

Como una manera de hacer más reiterativa mi inconformidad, se llevó parte del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol del sector Amateur en donde se explica que “un jugador reportado con tarjeta roja no puede participar por espacio de tres partidos”, por lo que tengo todos los argumentos a mi favor para manifestar algo en lo que nuestro equipo y yo en lo particular, nos vimos plenamente afectados.

También se hizo llegar una carta de inconformidad a la Asociación Estatal acompañada de las cédulas del partido en donde están demostradas las incidencias y evidencias como el reporte mal elaborado (ya que les tomé fotografías), a fin de que se esclarezca esta situación.

“Ya el el torneo pasado, nos eliminaron cuando nos marcaron tres penales en el partido y ahora lo vuelven a hacer de una manera muy cuestionable pues se supone que el árbitro central es el que manda y al haber estado más cerca de la jugada que el asistente, no había ninguna razón para haber ido a preguntarle nada y menos hacerlo par de ocasiones, al parecer había consigna” dijo el representante del equipo

Para terminar y en relación al equipo de la colonia Villahermosa, reiteró que en todo esto ellos son los menos culpables, que nos ganaron en buena lid dentro del campo y que nadie les quita ni resta el mérito que hicieron para estar en la siguiente ronda clasificatoria de este presente torneo “Juan “El Güero” Lucero”.