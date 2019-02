Prohíben todo arreglo al tramo de NCG a Janos

Nuevo Casas Grandes.- Representantes del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado de Chihuahua, dieron a conocer que no se puede tomar ninguna acción en cuanto a las condiciones en las que se encuentra actualmente, el tramo carretero Nuevo Casas Grandes – Janos, ya que se necesita recuperar el camino, y así poder tomar cartas en el asunto, esto se informó en la reunión celebrada el día de ayer con empresarios locales, transportistas, autoridades municipales, legislativas, entre otras instancias.

En la reunión llevada a cabo este viernes 8 de febrero en las instalaciones de COPARMEX Nuevo Casas Grandes, se dieron a conocer algunos antecedes del tramo carretero que tiene ya tiempo en reparación y modernización, situación que ha causado problemas en la región noroeste debido al mal estado en que se encuentran los trabajos inconclusos y el desvío que se utiliza por la ciudadanía para comunicarse.

Debido a lo anterior se convocó a autoridades municipales, diputados, representantes de gobierno federal, SCT, empresarios, transportistas, asociaciones civiles, organismos empresariales, representantes de comunidades menonitas, colegio de abogadas, colegio arquitectos, Policía Federal, CEDH, encargados de conservación de caminos, entre otros.

En dicha reunión el tema fue abordado, por la Diputada Federal Patricia Terrazas, Presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, así como el Presidente de la COPARMEX en este municipio Álvaro Bustillos, el delegado regional de Gobierno Federal, Mario Saldaña, y en representación del Delegado del Centro de la SCT en Chihuahua, Julio Cesar Huerta, acudió José Felipe González.

Álvaro Bustillos, presidente de la COPARMEX, comentó que desde el mes de octubre del año pasado, se habían tenido acercamientos con las empresas que estaban a cargo de la remodelación de dos tramos de la carretera Nuevo Casas Grandes – Janos, una de ellas URBANISSA, la cual continúa trabajando, y la otra COTRAMON, así como con representantes de la SCT, para tratar temas de seguridad debido a la falta de señalamientos en los desvíos alternos.

Posteriormente, se añadió la problemática de las pésimas condiciones en las que se encuentra el camino alterno, y el tiempo excesivo en que se ha mantenido sin concluir la obra de modernización de la carretera, motivo por el cual el sector empresarial solicitó la participación e intervención de la SCT.

Por otra parte, el representante de la SCT del Estado, José Felipe González, explicó a los presentes que el proyecto de la carretera abarca desde Nuevo Casas Grandes a Puerto Palomas, siendo una longitud de 185 kilómetros, de los cuales se tiene un 72 por ciento de avance, “la empresa Cotramon, su licitación fue hecha en la Ciudad de México, cuyo periodo de ejecución fue del mes de mayo al mes de diciembre del 2018, esta empresa desde su inicio causo problemas de avance, los cuales derivaron a esta problemática que estamos teniendo, la ley dice que nosotros debemos de culminar a la empresa y hacer todo lo necesario para que ejecuten los trabajos, se llevaron a cabo reuniones técnicas para incentivarlos a avanzar, pero incumplió en normatividad, literalmente se los digo: abandonó la obra, tiene sus máquinas embargadas por falta de pagos”, comentó González.

De igual modo, manifestó que esta empresa (Cotramon) se le dieron 26 millones de pesos de anticipo, de esos 26 millones solo amortizaron 300 mil pesos, y la SCT tiene un adeudo documentado de 500 mil, “es decir la empresa tiene en su bolsa 26 millones de pesos”, expresó el representante de la SCT.

Señaló, que la Empresa Cotramon, incumplió y dejo inconclusa la obra de la modernización de la carretera.

Aunado a ello, José Felipe González de la SCT, mencionó que conforme a la ley, el inmueble no se puede tocar hasta que se haga la recisión administrativa de contrato, que son acciones de la SCT, “ya se envió a la cuidad de México para notificar dicha recisión, y será hasta el próximo 22 de febrero cuando se recupere el tramo”, dijo.

Mientras tanto, aseguró que no se puede tocar el inmueble, en este caso el tramo carretero en mención, ya que se podrían tener problemas legales.

El delegado regional de Gobierno Federal, Mario Saldaña, solo hizo mención que el delegado estatal Juan Carlos Loera, convocará a los presidentes municipales de la región, a una reunión para abordar esta mismas problemática, pero que hasta el 23 de febrero que se conozca la resolución que menciona la SCT se podrán tomar acciones en conjunto.

Por otra parte, la Diputada Federal, Patricia Terrazas, presidenta de la comisión de Hacienda dentro de la Cámara de Diputados, y quien atendió a la invitación por parte de la Coparmex local, mencionó que a la fecha existen cientos de obras inconclusas en el Estado de Chihuahua, debido a que no están contempladas dentro del Presupuesto de Egresos 2019 del Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, al escuchar toda la problemática expresada por los ciudadanos de esta región noroeste, en cuanto a su preocupación por la condición en que se encuentra este tramo carretero, ella se comprometió a acudir a la brevedad con el Secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, así como con el Secretario de Hacienda, para tratar el tema de reasignación de recursos.

“Por no haber analizado el presupuesto federal, estas son las consecuencias”, enfatizó la diputada Patricia Terrazas.

Sin embargo, representantes de los municipios de Ascensión, Janos, y Nuevo Casas Grandes, aseguraron que sí el Gobierno o la SCT no toman cartas en el asunto, ellos usaran sus máquinas para arreglar el tramo carretero, ya que quieren evitar que se pierdan vidas, que están cansados y que no quieren correr riesgos, que los estaban orillando a volverse delincuentes, esto debido a que se les informó que no se podía hacer nada en dicho inmueble debido a lo expuesto por el representante de la SCT.

En esta reunión, los presentes realizaron las peticiones a las autoridades presentes esperando pronta resolución, y con molestia y preocupación, esperan que se cumpla con los compromisos hechos.